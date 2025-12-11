Latin NCAP

Toyota Yaris Cross recebe 2 estrelas na segurança e modelos da Kia e Volks ganham nota máxima

As versões sedã e hatch do Yaris, que já saíram de linha, também foram avaliadas pelo Latin Latin NCAP e também receberam duas estrelas; veja avaliações

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:06 - Atualizado há 25 minutos

O Toyota Yaris Cross foi lançado recentemente no Brasil Crédito: Latin NCAP/Divulgação

A segurança do lançamento mais recente da Toyota, o Yaris Cross, fabricado no Brasil e na Indonésia, deixou a desejar segundo a avaliação divulgada esta semana pelo Programa de Avaliação de Veículos Novos para a América Latina e o Caribe (Latin NCAP). Por outro lado, os modelos Volkswagen Tiguan (fabricado no México) e Kia EV4 (feito na Coreia do Sul) atingiram notas máximas quando avaliados pelo órgão.

Também foram divulgados os resultados do Yaris sedã e hatch (ambos produzidos na Tailândia e no Brasil), mas que já não constam mais no site nacional da Toyota como modelos zero quilômetro para venda. Os dois carros também tiveram desempenho de duas estrelas.

“O resultado do Novo Tiguan da Volkswagen mostra um SUV com boas vendas que renova suas cinco estrelas, embora devam ser feitas melhorias no desempenho estrutural e na ativação dos airbags. O terceiro resultado de cinco estrelas da Kia em dois anos demonstra o firme compromisso do fabricante com veículos mais seguros e torna-se o segundo veículo elétrico a bateria (BEV) a alcançar cinco estrelas no Latin NCAP. Contudo, a Toyota surpreendeu com um desempenho muito deficiente em muitos aspectos, tanto nos modelos Yaris quanto no Yaris Cross”, avalia o secretário geral do Latin NCAP, Alejandro Furas.

Modelos avaliados pelo Latin NCAP e pontuações Crédito: Latin NCAP

Ele ainda deu ênfase na relevância dos modelos da Toyota e no fato de a montadora já ter liderado a segurança em seus veículos na América latina. E atentou para a necessidade da montadora de “retomar o bom desempenho em segurança e oferecer a máxima segurança aos consumidores da América Latina e do Caribe”.

Veja a seguir como foi o desempenho de cada modelo avaliado pelo Latin NCAP:

Desempenho do Yaris Cross

Modelo teve pontuação de 77,01% em Ocupante Adulto e 69,29% em Ocupante Infantil Crédito: Latin NCAP/Divulgação

Classificação: duas estrelas.

duas estrelas. Itens de segurança: 6 airbags e controle eletrônico de estabilidade (ESC) de série, ganhou 77,01% em Ocupante Adulto, 69,29% em Ocupante Infantil, 55,60% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis das Vias e 58,14% em Assistência à Segurança.

6 airbags e controle eletrônico de estabilidade (ESC) de série, ganhou 77,01% em Ocupante Adulto, 69,29% em Ocupante Infantil, 55,60% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis das Vias e 58,14% em Assistência à Segurança. Impacto: o modelo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical, proteção a pedestres e ESC. No impacto frontal, o Yaris Cross mostrou estrutura estável combinada com área dos pés estável. O peito do motorista mostrou proteção marginal nos testes de impacto frontal e lateral de poste.

o modelo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical, proteção a pedestres e ESC. No impacto frontal, o Yaris Cross mostrou estrutura estável combinada com área dos pés estável. O peito do motorista mostrou proteção marginal nos testes de impacto frontal e lateral de poste. Ocupantes infantis: mostraram proteção completa ao serem instalados voltados para trás com ancoragens ISOFIX, seguindo as melhores práticas globais.

mostraram proteção completa ao serem instalados voltados para trás com ancoragens ISOFIX, seguindo as melhores práticas globais. Airbags: a falta de um interruptor para desativar o airbag do passageiro ao instalar um SRI voltado para trás no banco do passageiro e a falta de sinalização de aviso em conformidade com os requisitos do Latin NCAP explicam a baixa pontuação em Proteção de Ocupantes Infantis.

a falta de um interruptor para desativar o airbag do passageiro ao instalar um SRI voltado para trás no banco do passageiro e a falta de sinalização de aviso em conformidade com os requisitos do Latin NCAP explicam a baixa pontuação em Proteção de Ocupantes Infantis. Proteção de pedestres: apresentou um desempenho entre regular e baixo devido à falta de pontos VRU do AEB.

apresentou um desempenho entre regular e baixo devido à falta de pontos VRU do AEB. Avaliação: a falta de Assistência de Velocidade e a impossibilidade de obter pontos devido à disponibilidade do AEB explicam as duas estrelas. Fonte: Latin NCAP

Desempenho do Tiguan

Volkswagen Tiguan foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical, proteção a pedestres, entre outros Crédito: Latin NCAP/Divulgação

Classificação: cinco estrelas.

cinco estrelas. Itens de segurança: oferece 6 airbags, Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e tecnologias ADAS de série, ganhou 85,79% em Ocupante Adulto, 80,96% em Ocupante Infantil, 79,69% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis das Vias e 92,15% em Assistência à Segurança.

oferece 6 airbags, Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e tecnologias ADAS de série, ganhou 85,79% em Ocupante Adulto, 80,96% em Ocupante Infantil, 79,69% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis das Vias e 92,15% em Assistência à Segurança. Impacto: o modelo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical, proteção a pedestres, ESC, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários Vulneráveis das Vias (VRU), AEB Cidade, AEB Interurbano, Sistema de Assistência à Velocidade (SAS), Sistema de Assistência à Faixa (LSS) e Detecção de Ponto Cego (BSD). As tecnologias AEB, LSS e BSD são oferecidas como equipamento de série em todas as versões e em todos os mercados.

o modelo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical, proteção a pedestres, ESC, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários Vulneráveis das Vias (VRU), AEB Cidade, AEB Interurbano, Sistema de Assistência à Velocidade (SAS), Sistema de Assistência à Faixa (LSS) e Detecção de Ponto Cego (BSD). As tecnologias AEB, LSS e BSD são oferecidas como equipamento de série em todas as versões e em todos os mercados. Estrutura: o Novo Tiguan apresentou uma estrutura instável combinada com uma área dos pés instável, o que explica a baixa pontuação em proteção para adultos no teste frontal, que é compensada pelo bom desempenho dos sistemas de retenção, como cintos de segurança e airbags. Os cenários de impacto lateral e impacto lateral de poste obtiveram pontuações completas, bem como bom desempenho no teste de chicotada cervical.

o Novo Tiguan apresentou uma estrutura instável combinada com uma área dos pés instável, o que explica a baixa pontuação em proteção para adultos no teste frontal, que é compensada pelo bom desempenho dos sistemas de retenção, como cintos de segurança e airbags. Os cenários de impacto lateral e impacto lateral de poste obtiveram pontuações completas, bem como bom desempenho no teste de chicotada cervical. Ocupantes infantis: a pontuação do ocupante infantil foi quase completa, afetada negativamente apenas pela perda de pontos devido ao risco potencial resultante da interação do airbag de cortina com crianças que viajam no banco traseiro voltadas para trás.

a pontuação do ocupante infantil foi quase completa, afetada negativamente apenas pela perda de pontos devido ao risco potencial resultante da interação do airbag de cortina com crianças que viajam no banco traseiro voltadas para trás. Proteção de pedestres: apresentou um desempenho robusto por meio de uma boa combinação de segurança passiva e ativa.

apresentou um desempenho robusto por meio de uma boa combinação de segurança passiva e ativa. Segurança ativa: apresentou boa pontuação, explicada pelo desempenho sólido e pela padronização do AEB e do BSD.

apresentou boa pontuação, explicada pelo desempenho sólido e pela padronização do AEB e do BSD. Avaliação: o desempenho estrutural e o acionamento do airbag de cortina devem ser melhorados para eliminar qualquer risco potencial. O modelo foi avaliado como uma decisão voluntária do fabricante. Fonte: Latin NCAP

Desempenho do Kia EV4

O EV4 tem seis airbags, Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e tecnologias ADAS de série Crédito: Latin NCAP/Divulgação

Classificação: cinco estrelas

cinco estrelas Itens de segurança: seis airbags, Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e tecnologias ADAS de série, ganhou 82,86% em Ocupante Adulto, 91,84% em Ocupante Infantil, 69,23% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis das Vias e 98,26% em Assistência à Segurança.

seis airbags, Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e tecnologias ADAS de série, ganhou 82,86% em Ocupante Adulto, 91,84% em Ocupante Infantil, 69,23% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis das Vias e 98,26% em Assistência à Segurança. Impacto: o modelo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical, proteção a pedestres, ESC, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários Vulneráveis das Vias, AEB Cidade, AEB Interurbano, Sistema de Assistência à Velocidade (SAS), Sistema de Assistência à Faixa (LSS) e Detecção de Ponto Cego (BSD). O AEB e o LSS são oferecidos como equipamento de série em todas as versões e em todos os mercados.

o modelo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical, proteção a pedestres, ESC, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários Vulneráveis das Vias, AEB Cidade, AEB Interurbano, Sistema de Assistência à Velocidade (SAS), Sistema de Assistência à Faixa (LSS) e Detecção de Ponto Cego (BSD). O AEB e o LSS são oferecidos como equipamento de série em todas as versões e em todos os mercados. Estrutura: o EV4 apresentou estrutura estável combinada com área dos pés instável na colisão frontal. A proteção oferecida no impacto lateral foi completa para adultos, enquanto no cenário de impacto lateral de poste apresentou proteção fraca no peito do passageiro. A proteção contra chicotada cervical foi boa.

o EV4 apresentou estrutura estável combinada com área dos pés instável na colisão frontal. A proteção oferecida no impacto lateral foi completa para adultos, enquanto no cenário de impacto lateral de poste apresentou proteção fraca no peito do passageiro. A proteção contra chicotada cervical foi boa. Ocupantes infantis: os ocupantes infantis apresentaram proteção completa em impactos frontais e laterais e pontuação completa na instalação de Sistemas de Retenção Infantil (SRI).

os ocupantes infantis apresentaram proteção completa em impactos frontais e laterais e pontuação completa na instalação de Sistemas de Retenção Infantil (SRI). Proteção de pedestres: apresentou proteção marginal, fraca e deficiente na cabeça e na parte superior das pernas em direção às bordas do veículo. A proteção foi boa na parte superior da perna, no centro do veículo e na parte inferior da perna.

apresentou proteção marginal, fraca e deficiente na cabeça e na parte superior das pernas em direção às bordas do veículo. A proteção foi boa na parte superior da perna, no centro do veículo e na parte inferior da perna. Avaliação: em combinação com um sólido desempenho do AEB VRU, a proteção para pedestres e VRU alcançou os pontos necessários para um resultado de cinco estrelas. A segurança ativa apresentou uma boa pontuação, explicada pelo bom desempenho e pela padronização do AEB e do LSS, e pelo BSD quase padrão. O modelo foi avaliado como uma decisão voluntária do fabricante. Fonte: Latin NCAP

Yaris hatch e sedã

Versões zero quilômetro sedã e hatch do Yaris não estão mais à venda no Brasil Crédito: Latin NCAP/Divulgação

Classificação: duas estrelas.

duas estrelas. Airbags: oferecem pelo menos 6 airbags e Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) de série, obtiveram 65,79% em Ocupante Adulto, 63,85% em Ocupante Infantil, 53,59% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis das Vias e 58,14% em Assistência à Segurança.

oferecem pelo menos 6 airbags e Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) de série, obtiveram 65,79% em Ocupante Adulto, 63,85% em Ocupante Infantil, 53,59% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis das Vias e 58,14% em Assistência à Segurança. Impacto : os modelos foram avaliados em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical, proteção de pedestres e ESC. O Latin NCAP avaliou a versão sedan do Yaris, que é um veículo mais atualizado projetado pela Daihatsu, e a versão hatchback, que é uma evolução não tão recente. No impacto frontal, o Yaris Sedan/Hatchback apresentou estrutura e área para os pés instáveis e o peito do motorista mostrou proteção marginal.

: os modelos foram avaliados em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical, proteção de pedestres e ESC. O Latin NCAP avaliou a versão sedan do Yaris, que é um veículo mais atualizado projetado pela Daihatsu, e a versão hatchback, que é uma evolução não tão recente. No impacto frontal, o Yaris Sedan/Hatchback apresentou estrutura e área para os pés instáveis e o peito do motorista mostrou proteção marginal. Ocupantes infantis: apresentaram proteção completa ao serem instalados voltados para trás com ancoragens ISOFIX, seguindo as melhores práticas globais e utilizando um sistema de retenção infantil (SRI) de alto desempenho. No entanto, a falta de um interruptor para desativar o airbag do passageiro ao instalar um SRI voltado para trás no banco do passageiro explica a baixa pontuação em proteção infantil.

apresentaram proteção completa ao serem instalados voltados para trás com ancoragens ISOFIX, seguindo as melhores práticas globais e utilizando um sistema de retenção infantil (SRI) de alto desempenho. No entanto, a falta de um interruptor para desativar o airbag do passageiro ao instalar um SRI voltado para trás no banco do passageiro explica a baixa pontuação em proteção infantil. Segurança dos pedestres: apresentou um desempenho médio, devido à falta de pontos VRU do AEB.

apresentou um desempenho médio, devido à falta de pontos VRU do AEB. Avaliação: a falta de Assistência de Velocidade e a impossibilidade de obter pontos devido à disponibilidade do AEB explicam as duas estrelas. O resultado também é válido para a versão comercializada na Colômbia, importada da França. O modelo foi avaliado por decisão voluntária do fabricante. Fonte: Latin NCAP

Com informações do Latin NCAP.

