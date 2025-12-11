Toyota Yaris Cross recebe 2 estrelas na segurança e modelos da Kia e Volks ganham nota máxima

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:06
- Atualizado há 25 minutos
A segurança do lançamento mais recente da Toyota, o Yaris Cross, fabricado no Brasil e na Indonésia, deixou a desejar segundo a avaliação divulgada esta semana pelo Programa de Avaliação de Veículos Novos para a América Latina e o Caribe (Latin NCAP). Por outro lado, os modelos Volkswagen Tiguan (fabricado no México) e Kia EV4 (feito na Coreia do Sul) atingiram notas máximas quando avaliados pelo órgão.
Também foram divulgados os resultados do Yaris sedã e hatch (ambos produzidos na Tailândia e no Brasil), mas que já não constam mais no site nacional da Toyota como modelos zero quilômetro para venda. Os dois carros também tiveram desempenho de duas estrelas.
“O resultado do Novo Tiguan da Volkswagen mostra um SUV com boas vendas que renova suas cinco estrelas, embora devam ser feitas melhorias no desempenho estrutural e na ativação dos airbags. O terceiro resultado de cinco estrelas da Kia em dois anos demonstra o firme compromisso do fabricante com veículos mais seguros e torna-se o segundo veículo elétrico a bateria (BEV) a alcançar cinco estrelas no Latin NCAP. Contudo, a Toyota surpreendeu com um desempenho muito deficiente em muitos aspectos, tanto nos modelos Yaris quanto no Yaris Cross”, avalia o secretário geral do Latin NCAP, Alejandro Furas.
Ele ainda deu ênfase na relevância dos modelos da Toyota e no fato de a montadora já ter liderado a segurança em seus veículos na América latina. E atentou para a necessidade da montadora de “retomar o bom desempenho em segurança e oferecer a máxima segurança aos consumidores da América Latina e do Caribe”.
Veja a seguir como foi o desempenho de cada modelo avaliado pelo Latin NCAP:
Com informações do Latin NCAP.
