Durabilidade reduzida

Trânsito diário pode prejudicar o carro mais do que em longas viagens

Com um número crescente da frota no Espírito Santo, motoristas percorrem trajetos cada vez mais curtos e com paradas prolongadas; segundo especialistas, condições podem afetar o funcionamento do veículo e causar danos a componentes importantes

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 15:32

36% dos brasileiros passam mais de uma hora por dia no trânsito, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) Crédito: Shutterstock

Mais de um terço dos brasileiros em grandes cidades passam mais de uma hora por dia no trânsito, segundo pesquisa de 2023 da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Esse dado é representativo de um problema comum nas capitais brasileiras: o congestionamento causado pelo número crescente de veículos e que pode, inclusive, afetar o desempenho e desgaste do carro, até mais do que se estivesse em uma viagem mais longa, apontam especialistas.

No Espírito Santo, por exemplo, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, em 2024, a frota chegou a 2,49 milhões, um aumento de 5,9% em relação a 2023. De 2006 – primeiro ano da série histórica – até o ano passado, o aumento é ainda mais significativo: 204,35%.

Desses veículos, 1,11 milhão são da Região Metropolitana de Vitória e muitos, inclusive, passam todos os dias pela capital capixaba, onde encontram um espaço limitado para transitar.

Além do tempo que os motoristas gastam no trânsito, este cenário acarreta, ainda, em um desgaste maior dos veículos, em função dos trajetos curtos – já que os carros andam pouco antes de parar novamente – e com paradas prolongadas.

Para o gerente de Vendas do Aftermarket da FUCHS Lubrificantes, Marcelo Martini, os congestionamentos em excesso e os percursos curtos são, inclusive, considerados condições severas de uso do veículo, por impedirem que o motor funcione na faixa ideal.

“Em deslocamentos reduzidos, por exemplo, o motor nem sempre alcança a temperatura adequada de operação, o que prejudica a eficiência da combustão e da ação dos lubrificantes. Já nos congestionamentos, o ciclo de acelera e freia, somado às longas paradas com o motor ligado, eleva a temperatura do motor, aumentando o desgaste do lubrificante, que provavelmente não conseguirá cumprir o seu papel durante todo o período normal de troca", explica.

Marcelo destaca ainda que, mesmo em situações aparentemente comuns, esses fatores, quando repetidos diariamente, aceleram o desgaste do conjunto mecânico e reduzem a durabilidade do veículo.

“Em situações de tráfego pesado, o sistema de arrefecimento é constantemente exigido para manter a temperatura estável, e o catalisador pode perder eficiência antes do esperado, devido ao excesso de resíduos da combustão. A bomba de combustível também é afetada, já que os ciclos frequentes de partida e retomada aumentam seu desgaste", pontua.

Além disso, ele conta que o óleo lubrificante perde mais rapidamente suas propriedades de proteção e o filtro acumula impurezas em menos tempo. “Esses problemas, quando não identificados a tempo, elevam o risco de falhas inesperadas e encarecem a manutenção", alerta.

Outro sistema do veículo que pode ser danificado pelo tráfego intenso, segundo o especialista no setor automotivo e colunista de Motor A Gazeta, Ricardo Barbosa, é o conjunto de embreagem.

“Muitas pessoas ficam o tempo todo com o pé na embreagem, sem soltá-la, porque pensam que logo o trânsito vai seguir e deixam o carro engatado na primeira marcha. Isso danifica o conjunto de embreagem, principalmente o disco, o colar e o platô de embreagem”, comenta.

Importância da manutenção

Especialistas destacam que é importante fazer a manutenção preventiva e frequente do veículo, para evitar problemas maiores Crédito: Freepik

Ricardo destaca, ainda, que esses e outros problemas causados pelos congestionamentos em excesso podem ser potencializados pela falta de manutenção adequada do veículo, principalmente nos carros com maior tempo de uso.

“A manutenção preventiva é mais barata que a manutenção corretiva. Se você vai colocar o carro na estrada, tem que verificar o sistema de arrefecimento, as condições da água, a embreagem e ficar atento à quilometragem do veículo", pontua.

Marcelo Martini também ressalta a importância de realizar a manutenção e de realizar as trocas de óleos e fluidos, que são essenciais para o funcionamento do veículo.

Ele explica que os lubrificantes, mais especificamente, desempenham um papel fundamental na redução do atrito entre as peças móveis do motor, criando uma película protetora que impede o contato direto das superfícies metálicas. Além disso, o fluido auxilia na remoção dos resíduos formados durante a combustão, contribui para o controle da temperatura interna e auxilia na limpeza do sistema.

“Em trajetos curtos e congestionamentos, ele é exigido além do normal, pois o motor não trabalha de forma estável e a degradação do óleo acontece mais rápido. Por isso, é importante utilizar produtos modernos, certificados e que apresentem melhor desempenho, além de respeitar os intervalos de troca recomendados para uso severo", afirma.

Mais do que seguir o calendário de revisões e trocas recomendado, Marcelo defende que é importante se antecipar e realizá-las preventivamente.

“Seguir apenas o calendário padrão do manual, sem levar em consideração às condições de uso, pode ser insuficiente para quem enfrenta trânsito intenso e faz deslocamentos curtos todos os dias. Com revisões adequadas à realidade do veículo, é possível prolongar a vida útil do motor, reduzir falhas inesperadas e evitar gastos maiores no futuro", destaca.

O presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Espírito Santo (Sindirepa-ES), Diego Receputi, alerta para outro ponto de atenção importante para evitar problemas no trânsito: os pneus.

“O motorista deve calibrar os pneus na frequência recomendada e sempre manter a revisão desses componentes em dia. Também é importante não arrancar e frear bruscamente, para não acelerar o desgaste dos pneus”, ressalta.

