É muita moto, gente!

Produção e venda de motocicletas em novembro já superaram o ano de 2024

Foi registrado aumento de 13,9% na produção e de 16,2% no emplacamento em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando 1,8 milhão de unidades produzidas e 2 milhões vendidas

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:38 - Atualizado há 25 minutos

Abraciclo prevê 2.100.000 unidades comercializadas até o fim do ano no Brasil Crédito: Shutterstock

Se o mercado já impressionava nos meses anteriores, agora supera ainda mais os recordes já estabelecidos. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), de janeiro a novembro, as motos produzidas no Polo Industrial de Manaus (PIM) chegaram à marca de 1.850.829 unidades. Enquanto isso, o mercado escoa esse montante, chegando a 2.004.626 unidades emplacadas.

Os resultados em novembro já superaram o total de 2024, quando foram produzidas 1.748.317 de motocicletas no país e a venda chegou a 1.876.427 unidades durante o ano inteiro. Para 2025, a projeção da Abraciclo era encerrar o ano no com 2.100.000 unidades comercializadas, cenário que deve acontecer em breve, caso dezembro mantenha a média.

Novembro também cresceu em relação ao mesmo mês em 2024, com alta de 13,4%, enquanto outubro, com menos dias úteis, sofreu retração de 12,3%. Já nas vendas, os licenciamentos chegaram a 180.645, apresentando também alta de 22,8% comparada a novembro de 2024.

No entanto, comparado a outubro, o mês de novembro traz queda de 13,9%. As vendas tiveram média diária de 9.508 unidades. Segundo o presidente da associação, Marcos Bento, o setor de duas rodas segue crescendo e aproveitando a alta demanda.

“As associadas adotaram estratégias para acompanhar o crescimento da demanda e ajustar a produção ao longo do ano. Chegaremos ao fim de 2025 com boas expectativas em relação à produção de 1.950.000 unidades”, explica.

Categorias

A Honda CG 160 lidera o ranking de vendas no Brasil Crédito: Divulgação/Honda

A street se mantém no topo da produção, com acumulado de 935.820 motocicletas e 50,6% do total fabricado em 2025. Seguido pela trail com 21% e fechando o terceiro lugar com a motoneta, com 13,5%. O destaque fica para a Honda CG 160, que lidera o ranking de vendas. A marca japonesa também comanda as quatro primeiras posições do ranking de motos mais vendidas no Brasil.

“A moto é ferramenta de trabalho para entregadores, pequenos empreendedores e prestadores de serviço, além de alternativa mais acessível de mobilidade. Tornou-se, para muitos, o segundo veículo da família”, destaca o diretor da Moto Vena, concessionária Honda, Gabriel Rizk.

Os modelos de baixa cilindrada seguem na ponta da produção, com 76,9% do volume total fabricado e 127.339 unidades. Média cilindrada fica em segundo lugar com 20,3%, e o pequeno percentual de 2,8% ,fica por conta das motos de alta cilindrada, em terceiro.

Tabela de produção da Abraciclo de janeiro a novembro de 2025 Crédito: Divulgação/Abraciclo

A surpresa fica a cargo do crescimento na produção dos modelos de média cilindrada, que avançaram 25,3%. O presidente Marcelo Bento, explica que a alta reflete uma mudança de perfil do consumidor, que vem buscando motocicletas com com mais tecnologia agregada, desempenho e conforto.

Exportações

As exportações do Polo Industrial de Manaus (PIM) no ano também cresceram: a alta registrada é de 39,2% em relação ao mesmo período de 2024, totalizando 39.622 motocicletas. Novembro segue com registro de 4.564 motocicletas exportadas, gerando um aumento de 178,3% na comparação anual e queda de 18% em relação a outubro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta