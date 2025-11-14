Crescimento sobre duas rodas

Brasil bate recorde na venda de motos em outubro com crescimento de 25,8%

O décimo mês do ano registrou marcas históricas também na produção de motocicletas, superando o recorde já estabelecido em setembro

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:38 - Atualizado há 20 minutos

Outubro foi o melhor mês do ano em vendas no varejo, registrando 209.790 unidades licenciadas Crédito: Shutterstock

Em um ano marcado por recordes sucessivos, outubro consolidou a força do setor de motocicletas no Brasil. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o décimo mês de 2025 registrou o melhor desempenho da série histórica no varejo, com 209.790 unidades licenciadas, crescimento de 25,8% em relação a outubro de 2024 e alta de 1,9% na comparação com setembro.

Com 23 dias úteis, a média diária de emplacamentos em outubro atingiu 9.121 unidades. Entre o primeiro e o décimo mês, já são 1.823.981 motos vendidas, aumento de 15,6% em relação ao ano passado e o maior volume acumulado em dez meses já registrado pelo setor, segundo a Abraciclo.

Produção cresce e atinge o melhor outubro desde 2011

O Polo Industrial de Manaus viveu o melhor mês do ano em produção Crédito: Divulgação

O Polo Industrial de Manaus viveu o melhor mês do ano em produção. Segundo a Abraciclo, 188.820 motocicletas deixaram as linhas de montagem, volume 21,8% superior ao registrado em outubro do ano passado. A comparação com setembro também é positiva, com avanço de 11,6%. É o melhor outubro do setor em quatorze anos, informa a entidade.

O acumulado de janeiro a outubro também indica isso: foram produzidas 1.684.989 motos, resultado 14% maior que o do mesmo período de 2024 e o melhor acumulado desde 2011. Para a Abraciclo, esse desempenho é reflexo do ritmo acelerado das fábricas e da presença crescente da motocicleta no cotidiano do brasileiro.

“A motocicleta está cada vez mais presente em todas as regiões do país, consolidando-se como um meio de transporte essencial para a mobilidade urbana e um importante vetor da economia brasileira”, destaca o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.

As motos Street lideram a linha de montagem

Honda CG 160 é um dos modelos Street mais vendidos no país Crédito: Honda/Divulgação

A categoria street manteve a liderança da produção em outubro, com 94.322 unidades, o equivalente à metade de tudo o que foi fabricado. Em seguida aparecem os modelos trail, com participação de 21,3%, e as motonetas, com 13,2%. A predominância das motos de baixa cilindrada também persiste. Em outubro, elas somaram 145.066 unidades, o equivalente a 76,8% de todo o volume produzido.

As exportações também cresceram. Em outubro, 5.568 motocicletas foram enviadas ao exterior, alta de 87,9% em comparação com o mesmo mês de 2024. Na comparação com setembro, o avanço foi de 5,9%.

No acumulado do ano, são 35.058 unidades exportadas, aumento de 30,7% sobre os dez primeiros meses do ano passado. O país é o sexto maior produtor mundial de motocicletas e o quarto maior em bicicletas. Hoje, mais de 35 milhões de motos circulam pelo Brasil.

