Museu da História das Motos traz modelos históricos e campeão mundial de customização ao ES

Filipe Turini

Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:27

 - Atualizado há 35 minutos

O criador Teydi Deguchi ao lado da “Gaijin”, moto releitura da Triumph Speed Twin 1200, que venceu o campeonato de personalização.
O criador Teydi Deguchi ao lado da “Gaijin”, moto releitura da Triumph Speed Twin 1200, que venceu o campeonato de personalização. Crédito: Triumph/Fábio Arantes

O Espírito Santo vem batendo recorde na venda e registro de motocicletas, mas não é somente nas ruas que as duas rodas chamam a atenção. O Estado vai receber, a partir desta quarta-feira (10), a primeira exposição itinerante do Museu da História da Motocicleta. Na programação, haverá a exibição de modelos históricos e a participação de Teydi Deguchi, criador da Shibuya Garage,  campeão mundial de customização de motocicletas. 

A entrada é gratuita e a exposição acontece no pilotis da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) de 10 a 12 e de 15 a 19 de dezembro. O evento, que abre portas a partir das 17h desta quarta-feira (10), deve reunir cerca de 30 motocicletas, entre modelos antigos e customizados, baseados em estilos já consagrados como Café Racer, Scrambler, Bobber e Chopper.

No mesmo espaço, os visitantes poderão entender um pouco mais da história das motocicletas, que estiveram presentes em fatos históricos desde o final do século XIX até os dias atuais. A exposição interativa também conta com uma instalação especial sobre a Segunda Guerra Mundial, como a motocicleta original Zundapp, fabricada em 1934.

Outro destaque serão duas motos de arte, que já fazem parte do acervo do museu: uma Harley-Davidson feita de borracha e outra escultura feita com peças de metal soldadas que juntas formam uma Harley Chopper. Faz parte também da exposição, acessórios exclusivos usados na personalização das bikes.

Segundo o presidente da Associação de Colecionadores de Motocicletas Clássicas e Customizadas do Espírito Santo (ACMCC-ES), Marcelo Paranhos, a ação busca atrair não só os amantes de motocicletas, mas qualquer um que tenha interesse no universo histórico, cultural e artístico das bikes.

Personalidades

Personalidades também estarão no museu, como o campeão mineiro de motovelocidade, Antônio Caribé Silva Júnior, também conhecido como “Cowboy da Moto”, e o artista contemporâneo, Jota Pilatte, que irá expor alguns quadros e esculturas relacionados ao mundo da motocicleta.

A principal atração fica por conta do customizador Teydi Deguchi, criador da Shibuya Garage, garagem de customização de carros e motocicletas que é referência nacional e já atendeu diversos famosos brasileiros, como os atores Caio Castro e Felipe Titto, o chef Fogaça e o cantor Lucas Lucco. Teidy é campeão da Triumph Originals 2025, concurso mundial da marca inglesa de motos que reúne customizadores de oito países. Sua criação vencedora foi a “Gaijin”, moto releitura da Triumph Speed Twin 1200.

O estilo Bobber, de motos mais baixas e robustas, será uma das atrações do museu
O estilo Bobber, de motos mais baixas e robustas, será uma das atrações do museu Crédito: ACMCC-ES/DivulgaçãoACMCC-ES/Divulgação

Um evento itinerante

A expectativa é que o evento receba 4 mil pessoas nos seus oito dias de duração. O presidente da ACMCC-ES adianta que a intenção, com essa exposição, é transformar o museu em uma atração itinerante que passe por diversas cidades do Estado e também tenha um sede fixa em algum município capixaba. Segundo ele, Vitória, Cariacica, Guarapari e Cachoeiro já demonstraram interesse em abrigar o museu.

Outra intenção é viajar todo o Espírito Santo no próximo ano com a exposição. "Nosso objetivo é contar a história da motocicleta, fomentando esse setor e criando um equipamento turístico no Espírito Santo sobre as motos", acrescenta.

Serviço

Exposição Itinerante do Museu da História da Motocicleta

  • Abertura: 10/12 às 17h
  • Data: 11 a 12 /12 e 15 a 19/12 das 8h às 18h
  • Local: pilotis da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), Vitória
  • Entrada: gratuita

