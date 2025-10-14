Mobilidade urbana

Espírito Santo acelera acima do percentual nacional e se destaca na venda de motos

Estado registra alta de 20,6% nos emplacamentos de janeiro a setembro, enquanto crescimento nacional foi de 14,4%; setembro teve salto de 62,3% nas vendas

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:16 - Atualizado há uma hora

ES registra 37.962 motocicletas emplacadas em 2025 Crédito: Shutterstock

O mercado de motocicletas segue aquecido no Brasil, mas o Espírito Santo vem acelerando acima da média. De janeiro a setembro de 2025, o Estado registrou 37.962 motocicletas emplacadas, um avanço de 20,6% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) e da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

A alta estadual supera a média nacional, que foi de 14,4%, e contrasta com o crescimento de 1,5% da região Sudeste. No recorte mensal, o desempenho é ainda mais expressivo: em setembro, as vendas capixabas saltaram 62,3% frente ao mesmo mês de 2024.

“A moto virou substituta do carro. Muitas famílias que tinham dois veículos vendem um e compram uma moto. Ela é uma solução de mobilidade nos centros urbanos”, explica Gabriel Rizk, diretor da Moto Vena.

Produção nacional vive o melhor momento desde 2011

O bom desempenho capixaba reflete um movimento nacional de retomada do setor de duas rodas. A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) somou 1,49 milhão de unidades até setembro, crescimento de 13,1% sobre 2024, o melhor resultado para o período em 14 anos.

A Abraciclo revisou para cima sua previsão anual, projetando 1,95 milhão de motos produzidas até o fim do ano, alta de 11,5% sobre 2024 e o melhor resultado desde 2011.

Já as vendas no varejo devem chegar a 2,1 milhões de unidades, segundo a entidade. A líder Honda mantém a soberania, com 66,85% do mercado nacional, somando mais de 1 milhão de motos vendidas entre janeiro e setembro.

Vitória acompanha o embalo

A capital capixaba também apresentou desempenho acima da média. Entre janeiro e setembro, Vitória registrou crescimento de 15,9% nos emplacamentos e fechou setembro com alta de 76,1% frente ao mesmo mês do ano anterior. A cidade responde por 6,3% das vendas estaduais.

De acordo com concessionárias locais, a procura por motocicletas de baixa cilindrada e scooters tem sido crescente, impulsionada por entregadores, autônomos e usuários que buscam fugir do trânsito e economizar combustível.

Espírito Santo amplia participação no Sudeste

Com esse desempenho, o Espírito Santo passou a responder por 7,1% das vendas de motocicletas na região Sudeste e 2,4% do total nacional. Nos últimos cinco anos, a frota de motos do estado cresceu 23,3%, e já são quase 768 mil unidades circulando nas ruas capixabas.

Motivos do crescimento

O aumento da procura por motos é atribuído à combinação de fatores econômicos e sociais. A alta dos juros e o preço elevado dos carros novos têm levado consumidores a buscar alternativas mais baratas de transporte. Além disso, o avanço do e-commerce e a expansão dos serviços de entrega ampliam o uso profissional das motocicletas.

“Estamos vivenciando um ciclo de crescimento consistente e sustentável. A motocicleta se firmou como uma alternativa cada vez mais eficiente e acessível”, afirma Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

Número de motos emplacadas no ES em 2024 é 20% maior que no ano anterior Crédito: Estúdio Gazeta

