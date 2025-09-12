Novo visual

Honda apresenta novas cores nas linhas 2026 da PCX e da XRE

Scooter líder de vendas e trail chegam este mês às concessionárias com novos visuais e preços a partir de R$ 18,3 mil

Samara Ramos Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18:00 - Atualizado há 33 minutos

A PCX terá mais duas cores: Preto Metálico, na PCX 160 DLX ABS e Azul Perolizado, na PCX 160 ABS; já a XRE 190 estreia o Cinza Metálico na Standard Crédito: Montagem A Gazeta

Dois modelos populares da Honda chegam ao mercado com novidades na linha 2026. A scooter PCX passa a oferecer duas novas cores distribuídas por suas versões: Preto Metálico, na PCX 160 DLX ABS e Azul Perolizado, na PCX 160 ABS. Já a XRE 190 estreia o tom Cinza Metálico na configuração Standard. Os modelos estarão disponíveis na rede de concessionárias a partir de meados deste mês.

Honda PCX

Lançada em 2012 e líder entre as scooters no Brasil, a PCX vem equipada em todas as suas versões com motor OHC de 156 cm³ Crédito: Divulgação/Honda

Lançada em 2012 e líder entre as scooters no Brasil, a PCX vem equipada em todas as suas versões com motor OHC de 156 cm³, que conta com a tecnologia eSP+ e entrega 16 cv e 1,5 kgf.m de torque. Para 2026, a Honda PCX continuará sendo oferecida em três versões: PCX 160 DLX ABS, PCX 160 ABS e a versão de entrada, PCX 160 CBS.

Entre os recursos nesse modelo, está o sistema ACG, no qual o motor de partida também funciona como gerador, permitindo o uso do Idling Stop, que desliga o motor após paradas de mais de três segundos, religando-o assim que o acelerador é acionado. A ação contribui para economia de combustível e menor emissão de poluentes.

As versões PCX 160 DLX ABS e PCX 160 ABS contam com freio a disco nas duas rodas e sistema ABS de um canal, enquanto a CBS combina disco dianteiro e tambor traseiro, com sistema CBS. O modelo traz ainda transmissão CVT e, nas versões superiores, controle de tração HSTC.

Ela tem garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem com o óleo Pro Honda grátis em 7 revisões. O preço sugerido com base São Paulo/SP e versões disponíveis, bem como as cores são:

Honda PCX 160 DLX ABS: Preto Metálico – R$ 20.640

Honda PCX 160 ABS: Azul Perolizado – R$ 20.170

Honda PCX 160 CBS: Branco Perolizado – R$ 18.340

Honda XRE

Nova cor da XRE 190 na versão Standard Crédito: Divulgação/Honda

A XRE 190, que recebeu em 2025 a atualização da suspensão dianteira reforçada, mantém o motor monocilíndrico OHC de 184,4 cm³. O modelo traz ainda tanque metálico encapsulado por carenagens plásticas, tecnologia FlexOne, segurança da frenagem ABS e assento em dois níveis. Entre os itens de série, destacam-se a iluminação full LED, o painel blackout com indicador de marcha e a entrada USB-C.

A Honda XRE 190 2026 também possui garantia de 3 anos sem limite de quilometragem. As cores disponíveis e seus respectivos preços sugeridos com base São Paulo/SP são:

Honda XRE 190 Adventure, Cinza Metálico R$ 24.110

Honda XRE 190 Standard, Cinza Metálico e Vermelho Perolizado R$ 23.580



** Este conteúdo foi escrito por Samara Ramos do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão de Karine Nobre.

