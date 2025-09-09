Roupa nova da líder

Linha 2026 da Honda CG 160 preserva inovações e estreia novas cores

Após a chegada da nova geração, a moto emplacou mais de 400 mil unidades no Brasil em menos de dez meses de vendas

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:46 - Atualizado há uma hora

Honda CG 160 Titan, Start e Fan: mudanças têm como objetivo manter a liderança da CG no mercado brasileiro Crédito: Divulgação

A Honda apresenta a linha 2026 da CG 160, que chega às concessionárias este mês com novas opções de cores, mantendo todas as melhorias técnicas e visuais implantadas na décima geração, lançada no final do ano passado. As mudanças têm como objetivo manter a liderança da CG no mercado brasileiro.

Após a chegada da nova geração, a moto emplacou mais de 400 mil unidades no Brasil em menos de dez meses de vendas. A CG não é apenas a mais vendida do país.

Sozinha, ela representa uma em cada quatro motos comercializadas, somando mais de 30 milhões de unidades produzidas na fábrica de Manaus (AM) desde 1976, ano em que a motocicleta foi lançada. Em 2024, a chegada da décima geração representou a maior atualização da CG, trazendo mudanças estruturais e de design.

Lançada há 48 anos, a CG nasceu com 125 cilindradas e como símbolo de mobilidade acessível Crédito: Divulgação

Lançada há 48 anos, a CG nasceu com 125 cilindradas e como símbolo de mobilidade acessível, inaugurando a produção nacional na fábrica de Manaus e tornando-se sinônimo de durabilidade e economia. A primeira geração ganhou uma versão a etanol em 1981, sendo vendida até o ano seguinte.

Em 1985, o câmbio passou a ter 5 marchas, surgindo a variante profissional CG Cargo em 1988. Em 1992, a CG Today trouxe melhorias, como a ignição CDI, reforçando seu apelo urbano. Dois anos depois, a CG Titan estreava com design mais moderno e quadro reforçado, consolidando um nome icônico na linha.

Em 2004, o motor de 150 cilindradas elevou o desempenho e a eficiência, enquanto em 2009 marcaria um feito histórico: a CG torna-se a primeira motocicleta flex do mundo, com injeção eletrônica e liberdade de abastecimento com etanol ou gasolina.

A CG foi a primeira motocicleta flex do mundo, com injeção eletrônica Crédito: Divulgação

Em 2015, o motor de 160 cilindradas passou a equipar todos as versões, que tiveram mudanças na parte estética e em aprimoramentos técnicos. Em 2017, chegou a suspensão dianteira SFF (Separated Function Fork). O modelo 2022, que marcou os 45 anos da CG, trouxe importantes modernizações de estilo, com destaque para a nova carenagem de farol e as laterais do tanque na Fan, na Cargo e na Titan.

Para a linha 2026, a Honda optou por preservar o pacote que estreou no ano passado, mas renovou a paleta de cores. A CG 160 Titan ABS, configuração mais completa da família, estreia a tonalidade Pearl Stark Gray (cinza perolizado), que substitui o laranja Beduin Orange.

A Fan CBS ganhou o sofisticado Iron Nail Silver Metallic (prata metálico) no lugar do azul perolizado e a Start CBS fez o caminho inverso, passando a adotar o tradicional Pearl Spencer Blue em substituição ao cinza. A Cargo CBS, destinada principalmente ao uso profissional, segue exclusivamente na cor branca Supernova White. O design introduzido na geração anterior permaneceu, com o tanque metálico encapsulado por carenagens plásticas, solução que torna a manutenção mais prática e traz acabamento mais sofisticado.

Na ciclística, a linha 2026 mantém a suspensão dianteira reforçada e a balança traseira de perfil retangular Crédito: Divulgação

Na ciclística, a linha 2026 mantém a suspensão dianteira reforçada e a balança traseira de perfil retangular, que elevaram a estabilidade e a rigidez estrutural, proporcionando pilotagem mais segura e confortável. Toda a gama conta com conjunto de rodas de liga leve, pneus sem câmara e freio a disco dianteiro como item de série.

A Titan ABS se diferencia por oferecer disco traseiro e sistema ABS de canal único, consolidando sua posição como topo de linha. Já a Fan, a Start e a Cargo utilizam o sistema CBS, que distribui a força de frenagem entre as duas rodas. A iluminação em leds na lanterna permanece como padrão em toda a linha. E é também em leds no farol na Titan e na Fan.

O painel digital tem indicador de marchas e computador de bordo Crédito: Divulgação

O painel digital é outro ponto alto do modelo, com indicador de marchas e computador de bordo. Já a porta USB-C para recarga de dispositivos segue como item de série na Titan e opcional na Fan, mantendo a proposta de praticidade no dia a dia. Sob o visual atualizado, a CG preserva o motor monocilíndrico flex OHC de 162,7 cilindradas, arrefecido a ar, que oferece 14,4 cavalos de potência e 1,43 kgfm de torque, com câmbio de 5 marchas.

A linha 2026 da CG 160 tem preços sugeridos de R$ 16.770 na Start CBS, R$ 18.350 na Fan CBS, R$ 17.780 na Cargo CBS e R$ 19.910 na Titan ABS, sempre com garantia de três anos, sem limite de quilometragem, e sete trocas de óleo gratuitas. Os valores sugeridos são sem frete e seguro. E tiveram aumento em relação ao ano passado em todas as versões. Os reajustes variaram de R$ 330 a R$ 390.

