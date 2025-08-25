Japonesa atualizada

Honda lança nova CRF 300F no Brasil, com mudanças visuais e motor mais potente

A moto também agradou aos clientes que buscavam uma alternativa mais em conta para trilhas de fim de semana e como ferramenta de trabalho e locomoção em sítios e fazendas

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:39 - Atualizado há uma hora

Em 2006, a Honda introduziu no line-up nacional a CRF 230F para prática de Enduro e rali cross country Crédito: Divulgação

A linha de motos trail da Honda acaba de ganhar uma novidade, com a chegada da CRF 300F revisada ao mercado brasileiro. Produzida na fábrica de Manaus (AM), a nova moto substitui a CRF 250F, e estreia na rede de concessionárias a partir de setembro, com novo motor.

O preço público é de R$ 24.027, não incluindo despesas com frete e seguro. Em 2006, a Honda introduziu no line-up nacional a CRF 230F para prática de Enduro e rali cross country. A moto também agradou aos clientes que buscavam uma alternativa mais em conta para trilhas de fim de semana e como ferramenta de trabalho e locomoção em sítios e fazendas, com custo de manutenção menor em relação à linha CRF importada.

A Honda CRF 300F substitui a CRF 250F Crédito: Divulgação

Em 2018, a Honda lançou a CRF 250F com evoluções em potência e ciclística em comparação à antecessora, graças ao novo quadro e a mudanças na suspensão, nos freios e no design. Agora, a CRF 300F substitui a CRF 250F.

O principal destaque da moto reestilizada é o novo motor, a gasolina e com injeção eletrônica PGM-FI, que estreou em 2023 na CB 300F Twister e também equipa a XRE 300 Sahara e a XR 300L Tornado. Trata-se de um propulsor monocilíndrico arrefecido a ar de 293,5 cm³, com 24,6 cavalos de potência a 7.500 rpm e 2,59 kgfm de torque a 6 mil rpm.

O principal destaque da moto reestilizada é o novo motor, a gasolina e com injeção eletrônica Crédito: Divulgação

A elevação da capacidade motivou ainda aumento do escapamento, que passou de 28,6 para 31,8 milímetros, e uma ponteira de escape com câmara de compressão modificada.

A moto da Honda recebeu melhorias no sistema de escapamento, na suspensão, nos freios, no comportamento dinâmico e um radiador de óleo mais resistente e reposicionado, além de aumento de 11% da potência e de 13,6% no torque em relação ao propulsor da CRF 250F, passando a contar com câmbio de 6 marchas, uma a mais do que a da antecessora.

A CRF 300F recebeu mudanças visuais, como novas aletas laterais do tanque de combustível, com formato e grafismo ao estilo da CRF 450R/RX importada Crédito: Divulgação

A CRF 300F recebeu mudanças visuais, como novas aletas laterais do tanque de combustível, com formato e grafismo ao estilo da CRF 450R/RX importada. Acrescenta novo sistema de fixação das laterais, agora por meio de parafusos, que abrigam o radiador de óleo. Para melhorar a funcionalidade e a praticidade da moto, a CRF 300F 2026 teve o cavalete reposicionado, permitindo a mesma mobilidade em estacionamentos mas melhorando a distância em relação ao solo.

Com isso, há menos risco de o cavalete raspar no solo ou em obstáculos. A ergonomia mantém a receita da CRF 250F, com assento estreito e longo. A distância mínima em relação ao solo da nova CRF 300F é de 290 milímetros, enquanto o peso seco é de 119 quilos e o entre-eixos, de 1,41 metro. O quadro da moto é fabricado com tubos de aço, com foco em rigidez e resistência.

O quadro da moto é fabricado com tubos de aço, com foco em rigidez e resistência Crédito: Divulgação

A suspensão dianteira da nova CRF 300F é do tipo telescópico, com 41 milímetros e 240 milímetros de curso. Ela recebeu novas mesas de alumínio e ajuste revisado em relação à CRF 250F por conta da potência maior. Já a traseira traz conjunto de mola e amortecedor conectado ao sistema pro-link, com articulações de alumínio.

As rodas raiadas têm aros de 21 polegadas na frente e 18 polegadas atrás, sempre com pneus Pirelli Scorpion XC, com freios a disco de 240 milímetros na dianteira, do tipo “wave” com 240 milímetros e cáliper de pistão duplo. Na traseira, o cáliper é de pistão simples, com disco, também “wave”, de 220 milímetros.

