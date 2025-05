Nakeds de roupa nova

Yamaha MT-07 e MT-03 ganham visual atualizado e mais tecnologias

Marca japonesa traz para os motociclistas brasileiros novos modelos, com grande parte dos componentes exposta e sem carenagem, além de estilo mais agressivo

Publicado em 20 de maio de 2025 às 08:30 - Atualizado há um dia

As nakeds da Yamaha ganharam uma renovação no visual em suas linhas 2025 Crédito: Yamaha/Divulgação

As novas Yamaha da série Master of Torque chegam ao Brasil com visual atualizado, incorporando mais tecnologia, embreagem assistida e deslizante e conectividade. >

Pouco tempo após o lançamento na Europa, a marca japonesa traz para os motociclistas brasileiros as novas MT-07 e MT-03, ambas com visual naked – no qual grande parte dos componentes fica exposta e sem carenagem – e estilo mais agressivo, que passam a ser equipadas com painel digital e conectado e embreagem mais leve. A MT-07, bicilíndrica de média cilindrada lançada há dez anos no Brasil, ressurge em 2025 como MT-07 Connected.>

O modelo aprofunda o conceito “Dark Side of Japan”, inspirado na subcultura urbana encontrada nas ruas do Japão, e investe em um estilo repleto de personalidade. E a MT-03, naked de entrada agora chamada de MT-03 Connected, investe em um aspecto mais dinâmico, inspirado nas maiores Hyper Naked da Yamaha.

>

A MT-07 Connected está equipada com controle de tração, suspensão invertida, embreagem assistida e deslizante e uma nova tecnologia de amplificação acústica acoplada ao tanque, que realça o som do motor para criar uma ligação maior entre o piloto e a máquina.>

>

A MT-03 de entrada agora é chamada de MT-03 Connected Crédito: Yamaha/Divulgação

O modelo ganhou uma carenagem cuidadosamente esculpida e um conjunto óptico full-led redesenhado. Os designers buscaram deixar a moto com uma aparência mais compacta e minimalista, permitindo que os motociclistas a “abracem”. >

Na dianteira, o visual é definido pelo farol, com as luzes de rodagem diurna (DRL) de leds compactas estilizadas para se assemelharem a dois olhos fixos, em conjunto com o projetor de leds central e as novas setas, também de leds. As luzes traseiras vermelhas de leds foram estilizadas para enfatizar a ligação entre piloto e máquina. As setas traseiras também são de leds. >

O painel colorido de TFT de 5 polegadas oferece quatro temas. O painel de instrumentos tem conectividade via Bluetooth com smartphones por meio do aplicativo Y-Connect, que permite ao piloto atender a chamadas recebidas e controlar a música durante o percurso com o uso de intercomunicador.>

Também é possível instalar gratuitamente o aplicativo Garmin StreetCross e emparelhar o smartphone com o painel de instrumentos para desfrutar de mapas e da navegação Turn By Turn com informações de trânsito em tempo real. Para facilitar o acesso às funcionalidades suplementares da MT-07 Connected, foram desenvolvidos novos comandos com botões individuais ou por meio do joystick. >

MT-07 Connected agora tem o novo acelerador eletrônico YCC-T Crédito: Yamaha/Divulgação

Equipada com o motor bicilíndrico Crossplane (CP2) de 689 cc de 73,4 cavalos de potência a 8.750 rpm, 6,9 kgfm de torque a 6.500 rpm, relação peso/potência de 2,49 kg/cv, taxa de compressão de 11,5:1 e refrigeração líquida, a MT-07 Connected agora tem o novo acelerador eletrônico YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) e um sistema de amplificação acústica para melhorar a experiência auditiva durante a pilotagem.>

Quatro aberturas na nova tampa do tanque de combustível canalizam as ondas sonoras do motor para o piloto. Com um câmbio de 6 velocidades, a MT-07 Connected tem controle de tração e embreagem assistida e deslizante. A renovada naked de média cilindrada da Yamaha estará disponível no Brasil nas cores Matt Dark (preta fosca), Ice Fluo (cinza fosca) e Racing Blue (azul metálica), com garantia de quatro anos e Revisão Preço Fixo. >

A produção em Manaus (AM) se iniciará em abril. A previsão é de que a motocicleta chegue às concessionárias a partir de maio com preço público sugerido de R$ 57.990, além de frete e seguro de frete. >

A MT-03 Connected ganhou design mais compacto, com traseira mais aerodinâmica. As saliências na frente e atrás foram reduzidas. Para proporcionar a continuidade da entrada do fluxo de ar, o design traseiro foi ajustado. O visual agressivo ficou mais evidente com a iluminação full LED. >

Bicilíndrica de média cilindrada lançada há dez anos no Brasil, ressurge em 2025 como MT-07 Connected. Crédito: Yamaha/Divulgação

A frente se destaca pelo projetor com “Twin Eye”, que são as luzes de rodagem diurna e as setas, tudo de leds. A traseira ganhou nova lanterna, mais sofisticada, com comprimento e ângulo ajustados, permitindo uma “rabeta” mais curta.>

O painel tem tela multifunção em LCD e é 100% digital. A conectividade Bluetooth é feita por meio do sistema Yamaha Motorcycle Connect, o YConnect, que exibe no painel indicador o status da bateria do smartphone, conectividade do aplicativo e mensagens e chamadas recebidas e perdidas. >

A MT-03 Connected vem com motor bicilíndrico de 321 cc de quatro tempos, oito válvulas e refrigeração líquida, com a tecnologia DiASil. Entrega 41,3 cavalos de potência a 10.750 rpm e torque de três kgfm a 9 mil rpm, com relação peso/potência de 4,06 cv/kg.>

A embreagem assistida e deslizante torna o câmbio de 6 velocidades mais suave, além de permitir reduções fluidas e uma sensação de maior controle no efeito do freio-motor. O modelo estará disponível no Brasil nas cores X-Black (preta fosca), Ice Fluo (cinza fosca) e Racing Blue (azul metálica), com garantia de quatro anos e Revisão Preço Fixo. >

A produção em Manaus se iniciou em março e a previsão é de que a motocicleta chegue às concessionárias com preço público sugerido de R$ 33.990, além de frete e seguro de frete.>

