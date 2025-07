O que fazer?

CNH cassada: saiba o que pode causar e como recuperar a habilitação

Perda da habilitação é aplicada em três situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro; saiba o que fazer em caso de cassação

No Espírito Santo, por exemplo, 1.083 pessoas tiveram suas CNHs cassadas em 2024 – em 2025, 332, de janeiro a julho –, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).>

De acordo com o Artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) , a cassação da CNH é aplicada em três situações:>

Neste último caso, as infrações são as seguintes:>

O Detran-ES destaca que as principais causas de abertura de processos de cassação da CNH são dirigir veículo com a CNH suspensa e a reincidência no período de um ano das infrações que preveem essa penalidade – como permitir posse do veículo a condutor com CNH suspensa ou condutor que não possui CNH, por exemplo.>