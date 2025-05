Novo recorde

Vendas de motocicletas têm o melhor resultado do ano na história do varejo

Dados da Abraciclo indicam que foram emplacadas, somente em abril, 182.720 motocicletas, alta de 7,3% em relação ao ano passado

Publicado em 15 de maio de 2025 às 18:09 - Atualizado há um dia

Foram emplacadas 656.743 unidades de janeiro a abril, uma alta de 9% na comparação com o mesmo período do ano passado Crédito: Shutterstock

As vendas de motocicletas nos quatro primeiros meses de 2025 alcançaram o melhor resultado para o período da história do varejo, segundo informações da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Foram emplacadas 656.743 unidades de janeiro a abril, uma alta de 9% na comparação com o mesmo período do ano passado. >

No mês de abril foram comercializadas 182.720 motocicletas, uma alta de 7,3% na comparação ao mesmo período do ano passado e de 10% em relação a março. A média de vendas diárias em abril, que teve 20 dias úteis, foi de 9.136 unidades.>

“A motocicleta ganha cada vez mais destaque como uma solução econômica e acessível de transporte para as diferentes regiões do Brasil”, Avalia o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.>

A produção também teve números recordes, com a fabricação de 673.125 unidades no Polo Industrial de Manaus (PIM), de janeiro a abril, uma alta de 11,9% com o mesmo período do ano passado. Segundo a Abraciclo, este foi o melhor desempenho para o primeiro quadrimestre em 14 anos.>

>

Em abril, foram fabricadas 172.224 unidades, volume 5,4% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado e 8,9% maior na comparação com março.>

“Esses números refletem o crescimento sustentável do setor e a crescente demanda por veículos de duas rodas em todo o país. A indústria segue impulsionada pelo aumento da demanda por mobilidade individual, com o avanço das entregas por aplicativos e a ampliação do crédito ao consumidor”, afirma Bento.>

Categorias e exportações

Ainda sobre a produção, a categoria que liderou a fabricação de janeiro a abril foi a street, com 51,5% do volume produzido, seguida da trail, com 20,7% da produção e em terceiro a motoneta, com 13,4%. >

Em abril, os modelos de baixa cilindrada foram os mais produzidos, com 79,6% do total fabricado. Na sequência, ficaram a média (com 18,3%) e a alta cilindrada (2,1%).>

Com relação às exportações, os quatro primeiros meses do ano registraram um aumento de 1,2% em relação ao mesmo período de 2024, com 12.168 motocicletas exportadas. No quarto mês do ano, os embarques somaram 2.525 unidades, volume 4,6% menor que o registrado em abril de 2024 e 37,5% inferior a março de 2025.>

*Com informações da Abraciclo.>

