Fat Boy Gray Host: Harley-Davidson lança edição mais potente e limitada a 18 unidades

Nova versão faz parte de uma série de releituras modernas de ícones da marca e marca os 35 anos do modelo; reservas estão disponíveis pelo site da marca e preços partem de R$ 154.950

Publicado em 9 de maio de 2025 às 12:07 - Atualizado há 12 horas

Nova Fat Boy Gray Ghost, edição limitada, contará com 1.990 unidades oferecidas globalmente, em homenagem ao lançamento do modelo original Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A Harley-Davidson revelou a nova Fat Boy Gray Ghost, edição limitada e comemorativa dos 35 anos da Fat Boy – considerada por muitos um clássico sobre duas rodas. Serão produzidas apenas 1.990 unidades globalmente, em homenagem ao ano do lançamento do modelo original, em 1990.>

O modelo faz parte da série Icons Motorcycle Collection, que apresenta releituras modernas de motos clássicas da Harley-Davidson, em edições numeradas e com recursos diferenciados. Uma das novidades para a nova versão da Fat Boy é o acabamento Reflection, que proporciona um visual cromado e brilha como um metal sólido quando ao sol.>

A tecnologia utilizada para garantir tal efeito é o revestimento por deposição física de vapor (PVD), até então aplicada pela montadora apenas em peças menores, como emblemas e protetores de escapamento. Esta é a primeira vez que a Harley-Davidson utiliza o PVD em peças maiores, como os para-lamas e o tanque de combustível. >

Além disso, o modelo conta com rodas Lakester em alumínio fundido – exclusivas da Fat Boy –, que reforçam a postura robusta do modelo, calçadas com pneus Michelin Scorcher 11 de alta performance (160/60R18 na dianteira e 240/40R18 na traseira).>

A Fat Boy Gray Host está disponível para reserva no site da marca por preços a partir de R$ 154.950, e a previsão de chegada no Brasil é para o mês de junho, com volume limitado a 18 unidades para colecionadores e fãs da marca. As reservas podem ser feitas diretamente no site da marca.>

Desempenho e tecnologia

O modelo conta com o motor Milwaukee-Eight 117 Custom, que entrega 101 cv de potência Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A Fat Boy Gray Ghost mantém os avanços técnicos presentes no modelo 2025 da Fat Boy, incluindo o novo motor Milwaukee-Eight 117 Custom, que entrega 101 cv (75 kW) de potência e torque de 171 Nm – 7% mais potência e 3% mais torque do que a versão anterior. Além disso, o sistema de escapamento 2-para-2 com catalisadores individuais e os abafadores foram otimizados. >

O modelo conta ainda com cabeçotes com novas câmaras de combustão, portas de admissão ovais e válvulas de perfil baixo e refrigeração do motor aprimorada com passagem de óleo pelo cabeçote. >

A suspensão também foi recalibrada para dar mais conforto aos pilotos, com garfos dianteiros de 49 mm com válvula dupla e ajuste hidráulico de pré-carga traseira sob o assento. Além disso, a edição especial da Fat Boy traz três novos modos de pilotagem eletronicamente ajustáveis: Road, Rain e Sport.>

Ela vem equipada também com o pacote de tecnologias de segurança da Harley-Davidson, com ABS e controle de tração em linha reta e em curvas, controle de torque residual e monitoramento da pressão dos pneus (TPMS).>

Completam a lista de itens de série: iluminação full LED, incluindo farol, lanterna, setas e luz de freio; porta USB-C de carregamento rápido e entrada reversível; conectores para roupas aquecidas (A&L Harley-Davidson, como luvas, calças e jaquetas), reposicionados para acesso facilitado; e painel analógico de 5" com display digital multifuncional LCD e botão no guidão para alternar informações.>

Com informações da Harley-Davidson>

