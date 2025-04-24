Harley-Davidson apresenta nova linha Cruiser 2025 com seis modelos

Os modelos Cruiser 2025 são equipados com uma das três novas calibrações do motor Milwaukee-Eigh 117 Crédito: Divulgação

Com seis modelos – Breakout, Fat Boy, Heritage Classic, Low Rider S, Low Rider ST e Street Bob, que volta a fazer parte do line-up –, todos equipados com o motor Milwaukee-Eight 117 em três calibrações distintas, a linha Cruiser 2025 da Harley-Davidson chega às concessionárias brasileiras.

A linha traz inovações em segurança e conforto, como modos de pilotagem dinâmicos e sistemas aprimorados de ABS e controle de tração em curvas, além de design atualizado e suspensão traseira ajustável. Os novos modelos já estão disponíveis nas concessionárias brasileiras. A Breakout parte de R$ 141.950, a Fat Boy e a Heritage Classic, de R$ 139.950, a Low Rider S, a R$ 133.100, a Low Rider ST, a R$ 143 mil, e a Street Bob, a mais barata da linha, sai por R$ 119.950.

Com aprimoramentos na potência, segurança e no conforto, os modelos Cruiser 2025 são equipados com uma das três novas calibrações do motor Milwaukee-Eigh 117, cada qual ajustada para entregar um desempenho único e otimizado para diferentes estilos de pilotagem.

O Milwaukee-Eight 117 Classic (Street Bob e Heritage Classic) é projetado para oferecer uma pilotagem suave e equilibrada, com curva de torque plana para desempenho consistente e fácil de administrar nas ruas. O Milwaukee-Eight 117 Custom (Fat Boy e Breakout) é ajustado para fornecer 6% a mais de potência e 5% a mais de torque do que a variante Classic.

A calibração Custom garante resposta mais ágil e aceleração mais vigorosa. E o Milwaukee-Eight 117 H.O. (High Output) (Low Rider S e Low Rider ST) é voltado para motociclistas que buscam alto desempenho. E entrega faixa de rotações ampliada e som de escape mais agressivo, para quem deseja mais esportividade.

Identidade visual clássica

Linha Cruiser 2025

Os modelos da linha Cruiser 2025 mantêm a identidade visual clássica da Harley-Davidson, mas com toque moderno e agressivo. O chassi Softail foi otimizado para ter mais leveza, garantindo condução mais dinâmica e responsiva. Para maior conforto, a nova suspensão traseira com tecnologia de emulsão oferece ajuste de pré-carga, permitindo pilotagem mais suave e adaptada ao peso transportado. Os assentos também foram redesenhados para proporcionar mais ergonomia e suporte em viagens longas.

Toda a linha Cruiser 2025 conta com tecnologias que garantem mais segurança e conforto para o piloto. O sistema de modos de pilotagem dinâmicos ajusta automaticamente a entrega de potência e a resposta do motor, para o motociclista escolher a melhor configuração para cada situação.

Os três modos disponíveis são “Rain” (“chuva”) – para pilotagem em superfícies molhadas, com resposta do acelerador mais suave e maior controle de tração –, “Road” (“estrada”) – para uso cotidiano com resposta linear – e “Sport” (“esportivo”) – para pilotagem mais agressiva.