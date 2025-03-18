Honda confirma o lançamento de quatro motos novas para o primeiro semestre

A Honda CB 650R E-clutch é uma das novidades da marca para o primeiro semestre do ano Crédito: Honda/Divulgação

Em 2024 a Honda renovou seu lineup de baixa cilindrada com modelos inéditos como a XR 300L Tornado e Sahara 300, que dividiram os holofotes com a Pop 110i, as Elite 125 e ADV 160, além da icônica CG, que em sua 10ª geração recebeu uma ampla reformulação.

Agora, dando sequência à atualização de sua oferta de motocicletas, a Honda anuncia novos modelos que, segundo a marca, representam o início de uma renovação para o segmento de média e alta cilindrada. Veja as novidades abaixo.

Honda CB 500 Hornet

Formas angulosas para o novo grupo ótico dianteiro até a rabeta ganha personalidade inédita, segundo a montadora Crédito: Honda/Divulgação

O nome Hornet está de volta ao mercado brasileiro. Referência de uma geração de motociclistas brasileiros, o design é uma das características que mais se destacam no modelo CB 500 Hornet. O grupo ótico dianteiro ganha formas angulosas, totalmente diferentes e até a rabeta traz uma personalidade inédita, segundo a montadora.

Honda NX 500

A NX 500 é tem carenagem frontal, laterais e banco com pegada mais aventureira Crédito: Honda/Divulgação

Uma crossover prática e, sobretudo, atual. É assim que a Honda caracteriza a NX 500, que resgata a sigla que estreou na monocilíndrica NX 650 Dominator do final dos anos 1980. A novidade é o motor bicilíndrico herdado da CB 500X, assim como a ciclística, que exibe novas rodas, mais leves.

No total, a nova Honda NX 500 é 3 kg mais leve que o modelo ao qual substitui. Quanto ao design, a NX 500 é tem carenagem frontal, laterais e banco com pegada mais aventureira.

Honda CB 650R E-Clutch

No estilo, permanece o conceito Neo Sports Café, além de um novo painel de 5 polegadas com tecnologia TFT Crédito: Honda/Divulgação

Uma versão renovada da CB 650R estreará trazendo a tecnologia E-Clutch, que visa tornar a pilotagem mais prática, segura e precisa. O sistema permite dispensar totalmente o uso da alavanca de embreagem para operar o câmbio de seis marchas.

Caso o condutor queira usar a alavanca como em uma moto convencional, o sistema E-Clutch pode ser desligado. No estilo, permanece o conceito Neo Sports Café, além de um novo painel de 5 polegadas com tecnologia TFT.

Honda CRF 1100L Africa Twin

A novidade é a chegada da roda de 19 polegadas equipando as versões DCT da CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports Crédito: Honda/Divulgação

O modelo também chegará com novidades em 2025. As versões permanecem basicamente duas – a CRF 1100L Africa Twin e a CRF 1100L Adventure Sports, esta última dotada de tanque de combustível com 24,8 litros de capacidade –, e em ambas é possível optar pelo câmbio convencional de seis marchas ou a exclusiva transmissão DCT – Dual Clutch Technology.