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Investimentos

Stellantis anuncia contratação de 400 engenheiros para desenvolvimento de carros híbridos

Montadora está contratando 1,5 mil funcionários para reforçar sua capacidade de produção no Brasil, sendo 1,2 mil no polo automotivo de Betim (MG) e 300 em na fábrica da Citroën em Porto Real (RJ)

Publicado em 11 de Março de 2025 às 17:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 mar 2025 às 17:31
Fiat Fastback e Pulse Impetus híbrido 2025
Fiat anunciou as versões híbridas de Pulse e Fastback, no ano passado Crédito: Fiat/Divulgação
A Stellantis anunciou a contratação de 400 engenheiros para o centro dedicado ao desenvolvimento de carros híbridos, cuja inauguração acontece nesta quinta-feira, 11, em Betim (MG). Além dessa contração para reforçar o centro de desenvolvimento de tecnologia, o presidente da Stellantis para a América do Sul, Emanuele Cappellano, lembrou, conforme anunciado em janeiro, que a montadora está contratando 1,5 mil funcionários para reforçar sua capacidade de produção no Brasil.
São 1,2 mil vagas no polo automotivo de Betim, onde são montados carros da Fiat, e 300 na fábrica da Citroën em Porto Real, no sul do Rio de Janeiro. Dois dos modelos da Fiat, o Pulse e o Fastback, já têm versões híbridas, lançadas no segundo semestre de 2024. Para este ano, deve-se esperar que outros carros que fazem parte do conglomerado da Stellantis, também recebam o mesmo tipo de motorização.
Cappellano destacou ainda a aprovação da reforma tributária, que renovou incentivos tributários dados a montadoras com fábricas no Nordeste - caso da Stellantis, que produz automóveis em Pernambuco. Já o presidente do conselho (chairman) da montadora, John Elkann, ressaltou o compromisso do grupo com o Brasil, onde a Stellantis planeja investir R$ 30 bilhões até 2030.
"O Brasil ocupa um lugar cada vez mais importante no conjunto dos negócios globais da Stellantis. Nossa empresa deu início neste ano a um novo ciclo de investimentos de R$ 30 bilhões aqui no Brasil, que vai estender até 2030. Esse é o maior volume de investimento na história da Stellantis no País e vai impulsionar a inovação tecnológica, a transição energética de nossos veículos em uma nova era de mobilidade. O Brasil nos inspira muito a buscar novas soluções tecnológicas", declarou Elkann em discurso feito em português. Na infância, o empresário viveu quatro anos no Brasil e disse que estudou e aprendeu a admirar a cultura brasileira no período.
Participaram do evento o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).
Com informações da Agência Estado.

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