Stellantis vai contratar 1,5 mil funcionários para produzir novos modelos híbridos

Vagas são para trabalhar na produção do polo automotivo de Betim (MG) Crédito: Stellantis/Divulgação

A Stellantis anunciou que está contratando 1,5 mil funcionários para reforçar sua capacidade de produção no Brasil, sendo 1,2 mil no polo automotivo de Betim (MG), onde são montados carros da Fiat, e 300 na fábrica da Citroën em Porto Real, no sul do Rio de Janeiro.

Além das unidades de Betim e Porto Real, a Stellantis fabrica em Goiana, no norte de Pernambuco, as picapes Toro, da Fiat, e Rampage, da Ram, assim como três utilitários esportivos da marca Jeep: Commander, Compass e Renegade.

Outra novidade já divulgada anteriormente pela montadora será a produção do novo Jeep Avenger, em porto Real , compacto que deve ficar abaixo do Renegade, cujo lançamento deve ficar para 2026. E há também rumores da chegada do Fiat Grand Panda, que pode ser a versão SUV do Uno.

No final do ano passado, a Stellantis anunciou um investimento de US$ 385 milhões no Polo Automotivo de Cordoba para fabricar uma família de produtos, componentes e um novo motor. Agora, a empresa confirma que Fiat Titano será um dos modelos fabricados na Argentina , chegando ao mercado nos próximos meses como a primeira picape produzida pela Stellantis no país.

Contratações

Durante o anúncio em coletiva de imprensa, o presidente da montadora para a América do Sul, Emanuele Cappellano, disse que as contratações, destinadas a setores de produção, já começaram e vão continuar durante o primeiro trimestre. "As projeções de crescimento nos levam a fazer essas contratações adicionais. A capacidade produtiva acompanha o mercado e vai crescer ao longo de 2025", afirmou Cappellano.

Segundo o executivo, a fábrica de Betim, que atualmente emprega 16 mil pessoas, está funcionando a plena capacidade, com alguns setores em dois turnos e outros em três. "Hoje, Betim é uma planta que está trabalhando a todo vapor."

A fábrica de Porto Real, por sua vez, funciona com alto nível de produção, empregando 1,8 mil funcionários, mas não com todos os turnos, conforme Cappellano. "Quando fazemos contratações é para gradualmente reforçar as áreas que têm mais demanda", comentou. As vagas abertas estarão disponíveis no site da Stellantis, no seguinte endereço na internet: stellantis.empregare.com/pt-br