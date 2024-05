Stellantis vai investir R$ 3 bilhões e deve fabricar novo Jeep Avenger no RJ

Montadora anunciou investimento para ampliação da produção da planta de Porto Real, que também vai produzir o Citroën Basalt

A Stellantis anunciou, nesta segunda-feira (27), um investimento de R$ 3 bilhões em mais uma de suas fábricas no Brasil. Desta vez será para a planta de Porto Real, no Rio de Janeiro, para aumentar a produção (incluindo novas contratações para o polo automotivo nos próximos anos) e além da fabricação do Citroën Basalt e de um modelo inédito no país.