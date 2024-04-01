O que se sabe até agora sobre o Citroën Basalt, que deve chegar no final do ano

O Citroën Basalt Vision é o terceiro modelo derivado do projeto C-Cubed, que lançou o C3 Crédito: Citroën/Divulgação

Uma das informações repassadas pela Citroën na apresentação do modelo é que ele foi planejado para mercados emergentes, com foco na América do Sul e que deve ser lançado ainda este ano (as expectativas é de que seja mais para o final do ano, com a chegada do carro nas lojas também em 2024).

De acordo com a descrição da montadora, o Basalt Vision é um novo conceito de SUV cupê, que se junta à gama da marca, combinando conceitos, como “a fluidez e o dinamismo de um cupê, as vantagens e a robustez de um SUV elevado e o equilíbrio e o espaço a bordo de um modelo familiar”. Aliás, o comunicado da empresa ainda afirma que o modelo apresentado “é uma visão muito próxima do modelo que será oferecido aos clientes em 2024”.

“Estamos muito satisfeitos em apresentar o terceiro modelo do programa concebido para impulsionar o crescimento internacional da Citroën. Desenvolvido e produzido localmente, estamos confiantes de que o Basalt Vision atrairá um grande número de clientes e fortalecerá a nossa posição nos principais mercados”, afirma Thierry Koskas, CEO global da Citroën.

Suas características são típicas de um SUV: distância elevada do solo, capô alto e para-lamas alargados Crédito: Citroën/Divulgação

Concorrentes diretos

O Citroën Basalt Vision traz um design mais esportivo, fazendo lembrar - e muito - o seu primo Fiat Fastback , de quem será praticamente um concorrente direto, assim como do Volkswagen Nivus , modelos que compartilham a mesma proposta.

Modelo vai concorrer diretamente com Fiast Fastback e Volkswagen Nivus Crédito: Citroën/Divulgação

Suas características são típicas de um SUV: distância elevada do solo (ainda não foram divulgados números), capô alto, dianteira vertical, para-lamas alargados e molduras das caixas de roda com formas geométricas. Além de um porta-malas grande, com foco voltado para jovens famílias.

Aliás, robustez é uma das imagens que o modelo quer passar, já que a inspiração para o nome veio do basalto, rocha vulcânica, nascida da erupção de um vulcão e facilmente encontrada no solo, utilizada, inclusive, em construções e pavimentações, dada a sua resistência.