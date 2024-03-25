Citroën revela nome do primeiro SUV cupê da marca produzido no Brasil

O Citroën Basalt terá suas primeiras formas reveladas nesta semana Crédito: Citroën/Divulgação

Diferentemente de seus “irmãos” mais velhos, o Basalt não usa a nomenclatura C3, provavelmente para diferenciá-lo, focando em um público que deseja mais exclusividade, não associando o modelo com o C3, que estreou no Brasil com uma pegada mais popular.

No entanto, segundo o comunicado da Citroën, onde não foi revelado nada sobre o Basalt, o modelo foi “desenvolvido especialmente para as necessidades e desejos dos consumidores na América do Sul”, ou seja, é um SUV cupê pensado para mercados emergentes, a exemplo do Fiat Fastback

Ainda sem muita informação e apenas especulações, a Citroën divulgou um teaser em formato de vídeo, que não revela muita coisa sobre o modelo, que já foi visto nas ruas brasileiras andando com uma camuflagem.