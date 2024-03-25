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Novo modelo

Citroën revela nome do primeiro SUV cupê da marca produzido no Brasil

Modelo é o último dos três lançamentos da montadora francesa desenvolvidos por meio do projeto C-cubed, que estreou com o C3

Publicado em 25 de Março de 2024 às 14:18

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

25 mar 2024 às 14:18
Citroën Basalt
O Citroën Basalt terá suas primeiras formas reveladas nesta semana Crédito: Citroën/Divulgação
Basalt será o nome do primeiro SUV cupê da Citroën, que terá suas “primeiras formas reveladas” nesta quarta-feira (27), segundo comunicado da montadora. Ele é o terceiro e último modelo derivado do projeto C-Cubed da montadora francesa, que estreou com o C3 e, mais recentemente, teve o lançamento do C3 Aircross de cinco e sete lugares.
Diferentemente de seus “irmãos” mais velhos, o Basalt não usa a nomenclatura C3, provavelmente para diferenciá-lo, focando em um público que deseja mais exclusividade, não associando o modelo com o C3, que estreou no Brasil com uma pegada mais popular.
No entanto, segundo o comunicado da Citroën, onde não foi revelado nada sobre o Basalt, o modelo foi “desenvolvido especialmente para as necessidades e desejos dos consumidores na América do Sul”, ou seja, é um SUV cupê pensado para mercados emergentes, a exemplo do Fiat Fastback.
Ainda sem muita informação e apenas especulações, a Citroën divulgou um teaser em formato de vídeo, que não revela muita coisa sobre o modelo, que já foi visto nas ruas brasileiras andando com uma camuflagem.
Sobre a motorização é esperada que seja a mesma do C3 Aircross, o motor 1.0 turbo flex de até 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque com câmbio CVT.

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