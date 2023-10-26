Fastback Abarth traz esportividade acessível com performance envenenada

O Fastback Abarth foi projetado para quem quer esportividade, mas não larga mão do conforto que um SUV traz ao dirigir Crédito: Fiat/Divulgação

E agora, a Fiat traz outro SUV com a pegada esportiva e a marca do escorpião para chancelar a estreia do Fastback Abarth. Apesar de ter lançado em setembro do ano passado e trazer uma versão topo de linha “Powered by Abarth” , a versão que a Fiat lança desta vez pode ser considerada a “definitiva”, que vai levar a chancela da marca do escorpião, trazendo diferenciais com a topo de gama da linha convencional lançada em 2022

Mirando em públicos diferentes, o SUV cupê envenenado da Fiat chega com o preço de R$ 159.900, fazendo com que toda a gama do Fastback reduza seus valores, inclusive o da versão Limited Edition Powered by Abarth, que caiu em R$ 8.000, passando de R$ 162.490 para R$ 154.900, ficando R$ 5 mil abaixo da nova versão que integra a divisão esportiva da montadora italiana.

Diferentemente de marcas como Honda e a Toyota, que recentemente trouxeram as versões superesportivas de seus modelos mais conhecida por aqui (o Corolla GR e o Civic Type R), a Fiat tem focado em um público que tem interesse de ter carro esportivo, mas não tem condições de desembolsar os mais de R$ 400 mil que esses modelos mais famosos e potentes custam atualmente no mercado.

A diferenciação estética está também nos badges Abarth na lateral e na dianteira do carro Crédito: Fiat/Divulgação

Guardadas as devidas proporções, claro, o Fastback Abarth foi projetado para quem quer esportividade, mas não larga mão do conforto que um SUV traz ao dirigir, uma vez que este é o segmento que mais cresce no país, já tendo 50% do mercado atualmente. O modelo também não traz uma versão manual, pois o intuito é que seja um carro urbano, com uma pegada mais esportiva.

Outro diferencial com as divisões esportivas das outras marcas, é que a Fiat quer continuar o seu reposicionamento no mercado com produtos de maior valor agregado, mas que não competem com as versões premium das outras marcas da Stellantis, da qual a montadora é parte integrante.

“Queremos deixar claro que a Abarth é o lado envenenado da Fiat que traz esportividade, dinamismo e emoção. Escolhemos o Fastback para dar esse impulso no segmento de esportivos, uma vez que o de SUVs é o que mais cresce, representando 36% do mercado no Brasil. Este é um carro esportivo adequado à realidade brasileiro e que as pessoas podem ter acesso”, avalia o vice-presidente sênior da marca Abarth Stellantis América do Sul, Herlander Zola.

Motor de 185 cv

O Fastback Abarth está equipado com o motor T270 de 185 cv a etanol e 180 cv a gasolina Crédito: Fiat/Divulgação

Indo logo na parte que interessa, o Fastback Abarth está equipado com o motor T270 de 185 cv a etanol e 180 cv quando abastecido com gasolina. Ele vai de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e sua velocidade máxima chega a 220 km/h (com etanol) e a relação peso-potência é de 7,0 kg/cv.

Desenvolvido sobre a plataforma MLA, o modelo teve ajustes específicos, como a calibração do motor e do câmbio, levando a trocas mais rápidas para combinar com a sua vocação esportiva. Ainda segundo a Fiat, ele traz uma direção mais direta, rodas mais largas e mais leves de 18 polegadas (18”) e pneus mais aderentes.

Outra modificação que o carro traz é no seu sistema de exaustão, com escape duplo bilateral e, claro, o ronco característico e esperado da marca, assim como o Pulse. As suspensões também ganharam ajuste para garantir mais estabilidade e dirigibilidade, com menor rolagem e menor altura de solo.

Sim, o carro ficou 5 milímetros mais baixo com relação ao Fiat Fastback. As molas ficaram mais rígidas e os amortecedores até 21% mais estáveis e a suspensão dianteira ganhou nova geometria. Mesmo com a redução de 5 milímetros o modelo permanece com a sua vocação SUV com um vão livre do solo de 215 mm, 20° de ângulo de entrada e 23°de saída.

O wide blade (friso acima dos faróis) ganhou revestimento em fibra de carbono Crédito: Fiat/Divulgação

Modo Poison

O Fastback Abarth vem equipado com câmbio automático de seis marchas e três modos de condução: Normal, com foco em esportividade e conforto; Manual, onde o motorista tem o controle e Poison, que é acionado no botão vermelho estilizado que fica bem no lado direito do volante, que proporciona toda a esportividade que o carro promete.

Ao acionar o botão, ele traz uma condução mais firme, com progressão mais acentuada em velocidades maiores. Ainda, segundo a montadora, há uma vetorização dinâmica de torque, sistema que distribui o torque nas rodas durante as curvas, e uma calibração superesportiva do câmbio, com trocas mais rápidas e redução automática das marchas em frenagem, para auxiliar com freio motor e antecipar o engate da marcha mais apropriada para retomar a aceleração. Os controles de tração e estabilidade se tornam menos intrusivos.

O modo Poison é acionado no lado direito do volante e que proporciona a esportividade que o carro promete Crédito: Fiat/Divulgação

Novidades por fora e por dentro

O design, apesar de não ter mexido muito no carro, traz diferenciais estéticos, mas que agregam funcionalidade ao propósito do veículo. Além da saída dupla de escapamento, o modelo traz um aerofólio traseiro, que melhora a aerodinâmica. O wide blade (friso logo acima dos faróis dianteiros que contorna o final do capô) ganhou revestimento em fibra de carbono.

Já em termos estéticos, ele traz detalhes na cor vermelha, que é característica da marca, presente nas rodas e asa dianteira por fora. Os retrovisores são em preto independentemente da cor do veículo, assim como o teto pintado em preto, já marcas registradas do modelo, presente no Pulse Abarth. A diferenciação estética está também nos badges Abarth na lateral e na dianteira do carro, onde ficaria o logo da montadora, que aparece apenas com a Fiat Flag na grade.

O painel tem um revestimento que simula fibra de carbono e traz o badge Abarth Crédito: Fiat/Divulgação

Por dentro, o modelo continua com os elementos visuais e estéticos que o diferenciam do Fiat Fastback, com interior escurecido, inclusive o teto, e detalhes em vermelho. O painel tem um revestimento que simula fibra de carbono e traz o badge Abarth.

Já o volante é em couro perfurado com costuras vermelhas e os bancos em couro ecológico, também com costura e escorpião da marca em baixo relevo. O carro vem ainda com 13 escorpiões como um tipo de easter eggs. O modelo está disponível nas cores Branco Banchisa, Cinza Strato, Preto Volcano e Vermelho Montecarlo com detalhes em vermelho.

Itens de segurança

Central multimídia de 10.1 polegadas tem Android Auto e Apple Carplay e conectividade sem fio Crédito: Fiat/Divulgação

A pegada esportiva do Fastback Abarth não deixou os ítens de segurança e tecnologia de lado, como o sistema ADAS (assistência à direção) que incluem alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa com correção ativa e comutação automática do farol alto. Ele vem equipado com airbags frontais e laterais de tórax e cabeça para motorista e passageiros.

O carro conta ainda com o ESP (Electronic Stability Program), que garante maior estabilidade e segurança na condução; sensor de chuva e luminosidade, que ajusta automaticamente os faróis e os limpadores de para-brisa de acordo com as condições climáticas. Outro recurso é o ABS com EBD (Antilock Braking System com Electronic Brakeforce Distribution).

No quesito tecnologia, ele traz central multimídia de 10.1 polegadas equipada com a plataforma Connect////Me da Fiat, com Android Auto e Apple Carplay e conectividade sem fio. Além disso, o modelo conta ainda com um carregador de celular por indução e entradas USB-A e USB-C.

O carro vem ainda com 13 escorpiões como um tipo de easter eggs Crédito: Fiat/Divulgação

Vêm de série também ar-condicionado automático digital, faróis e lanternas full LED, entrada sem chave com partida remota e freio de estacionamento eletrônico automático com Auto Hold e volante com “câmbio borboleta”. Já o cluster digital de 7 polegadas é específico da Abarth, com informações como pressão do turbo, força G e potência na tela principal.

Na pista com o Fastback Abarth

SÃO PAULO - Para testar em primeira mão o Fastaback Abarth e suas propriedades esportivas, a Fiat levou para a pista do autódromo Capuava, em São Paulo. Um circuito sinuoso, com curvas e algumas retas para avaliar o desempenho do modelo com toda a nova calibração feita para quem quer mais esportividade no dia a dia.

Logo de cara é possível perceber as mudanças feitas no carro. Comparativamente com a Limited Edition, o Fastback Abarth é outro carro, com uma suspensão mais firme, trocas de marchas mais rápidas e uma sensação de que estamos em um veículo ainda mais potente.

Os bancos são em couro ecológico, com costura vermelha Crédito: Fiat/Divulgação

Nas curvas ele se comporta muito bem, apesar de sua altura com o solo (já que não estamos falando de um modelo superesportivo, cuja proximidade com o chão ajuda em sua aderência). Isso não quer dizer que nãos eja seguro para curvas em alta velocidade, pelo contrário, pois os controles de estabilidade e tração funcionam muito bem e de forma adequada, permitindo uma rápida retomada com a aceleração.

Aliás, a aceleração responde muito bem, no entanto, por ser um veículo maior e mais pesado do que o Pulse Abarth, a sensação é de que ele é menos ágil do que o SUV menor. Mas isso não tira a diversão ao volante que o modelo proporciona, já que cada um reserva propostas diferentes para perfis diversos de motoristas e o que procuram na hora de escolher um dos modelos.

O escorpião da marca fica em baixo relevo nos bancos Crédito: Fiat/Divulgação

Em suma, o Fastback Abarth faz jus ao escorpião que traz em seu DNA e tem boas chances de contribuir para que a Abarth se torne definitivamente uma marca esportiva de preço acessível.

Preços das versões:

Além da saída dupla de escapamento, o modelo traz um aerofólio traseiro, que melhora a aerodinâmica Crédito: Fiat/Divulgação

Fiat Fastback Turbo 200 AT: R$ 121.990

R$ 121.990 Fiat Fastback Audace Turbo 200 Flex AT: R$ 138.990

R$ 138.990 Fiat Fastback Impetus Turbo 200 Flex AT: R$ 150.990

R$ 150.990 Fiat Fastback Limited Edition Powered by Abarth Turbo 270 Flex AT: R$ 154.490

R$ 154.490 Fastback Abarth: R$ 159.990

Ficha Técnica

O modelo tem as cores Branco Banchisa, Cinza Strato, Preto Volcano e Vermelho Montecarlo com detalhes em vermelho Crédito: Fiat/Divulgação

Fastback Abarth