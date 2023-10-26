Fastback Abarth traz esportividade acessível com performance envenenada

O retorno da marca Abarth no Brasil tem tido bastante atenção por parte da Fiat, mesmo com tímido lançamento da versão eletrificada do 500, chamada de primeiro Abarth elétrico, mas que não é fabricado no Brasil. Em seguida, veio o Pulse Abarth, o primeiro SUV da marca esportiva, este com uma estreia bem mais barulhenta, principalmente em se tratando de um carro desenvolvido para o gosto do brasileiro.
E agora, a Fiat traz outro SUV com a pegada esportiva e a marca do escorpião para chancelar a estreia do Fastback Abarth. Apesar de ter lançado em setembro do ano passado e trazer uma versão topo de linha “Powered by Abarth”, a versão que a Fiat lança desta vez pode ser considerada a “definitiva”, que vai levar a chancela da marca do escorpião, trazendo diferenciais com a topo de gama da linha convencional lançada em 2022
Mirando em públicos diferentes, o SUV cupê envenenado da Fiat chega com o preço de R$ 159.900, fazendo com que toda a gama do Fastback reduza seus valores, inclusive o da versão Limited Edition Powered by Abarth, que caiu em R$ 8.000, passando de R$ 162.490 para R$ 154.900, ficando R$ 5 mil abaixo da nova versão que integra a divisão esportiva da montadora italiana.
Diferentemente de marcas como Honda e a Toyota, que recentemente trouxeram as versões superesportivas de seus modelos mais conhecida por aqui (o Corolla GR e o Civic Type R), a Fiat tem focado em um público que tem interesse de ter carro esportivo, mas não tem condições de desembolsar os mais de R$ 400 mil que esses modelos mais famosos e potentes custam atualmente no mercado.
Guardadas as devidas proporções, claro, o Fastback Abarth foi projetado para quem quer esportividade, mas não larga mão do conforto que um SUV traz ao dirigir, uma vez que este é o segmento que mais cresce no país, já tendo 50% do mercado atualmente. O modelo também não traz uma versão manual, pois o intuito é que seja um carro urbano, com uma pegada mais esportiva.
Outro diferencial com as divisões esportivas das outras marcas, é que a Fiat quer continuar o seu reposicionamento no mercado com produtos de maior valor agregado, mas que não competem com as versões premium das outras marcas da Stellantis, da qual a montadora é parte integrante.
“Queremos deixar claro que a Abarth é o lado envenenado da Fiat que traz esportividade, dinamismo e emoção. Escolhemos o Fastback para dar esse impulso no segmento de esportivos, uma vez que o de SUVs é o que mais cresce, representando 36% do mercado no Brasil. Este é um carro esportivo adequado à realidade brasileiro e que as pessoas podem ter acesso”, avalia o vice-presidente sênior da marca Abarth Stellantis América do Sul, Herlander Zola.
Motor de 185 cv
Indo logo na parte que interessa, o Fastback Abarth está equipado com o motor T270 de 185 cv a etanol e 180 cv quando abastecido com gasolina. Ele vai de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e sua velocidade máxima chega a 220 km/h (com etanol) e a relação peso-potência é de 7,0 kg/cv.
Desenvolvido sobre a plataforma MLA, o modelo teve ajustes específicos, como a calibração do motor e do câmbio, levando a trocas mais rápidas para combinar com a sua vocação esportiva. Ainda segundo a Fiat, ele traz uma direção mais direta, rodas mais largas e mais leves de 18 polegadas (18”) e pneus mais aderentes.
Outra modificação que o carro traz é no seu sistema de exaustão, com escape duplo bilateral e, claro, o ronco característico e esperado da marca, assim como o Pulse. As suspensões também ganharam ajuste para garantir mais estabilidade e dirigibilidade, com menor rolagem e menor altura de solo.
Sim, o carro ficou 5 milímetros mais baixo com relação ao Fiat Fastback. As molas ficaram mais rígidas e os amortecedores até 21% mais estáveis e a suspensão dianteira ganhou nova geometria. Mesmo com a redução de 5 milímetros o modelo permanece com a sua vocação SUV com um vão livre do solo de 215 mm, 20° de ângulo de entrada e 23°de saída.
Modo Poison
O Fastback Abarth vem equipado com câmbio automático de seis marchas e três modos de condução: Normal, com foco em esportividade e conforto; Manual, onde o motorista tem o controle e Poison, que é acionado no botão vermelho estilizado que fica bem no lado direito do volante, que proporciona toda a esportividade que o carro promete.
Ao acionar o botão, ele traz uma condução mais firme, com progressão mais acentuada em velocidades maiores. Ainda, segundo a montadora, há uma vetorização dinâmica de torque, sistema que distribui o torque nas rodas durante as curvas, e uma calibração superesportiva do câmbio, com trocas mais rápidas e redução automática das marchas em frenagem, para auxiliar com freio motor e antecipar o engate da marcha mais apropriada para retomar a aceleração. Os controles de tração e estabilidade se tornam menos intrusivos.
Novidades por fora e por dentro
O design, apesar de não ter mexido muito no carro, traz diferenciais estéticos, mas que agregam funcionalidade ao propósito do veículo. Além da saída dupla de escapamento, o modelo traz um aerofólio traseiro, que melhora a aerodinâmica. O wide blade (friso logo acima dos faróis dianteiros que contorna o final do capô) ganhou revestimento em fibra de carbono.
Já em termos estéticos, ele traz detalhes na cor vermelha, que é característica da marca, presente nas rodas e asa dianteira por fora. Os retrovisores são em preto independentemente da cor do veículo, assim como o teto pintado em preto, já marcas registradas do modelo, presente no Pulse Abarth. A diferenciação estética está também nos badges Abarth na lateral e na dianteira do carro, onde ficaria o logo da montadora, que aparece apenas com a Fiat Flag na grade.
Por dentro, o modelo continua com os elementos visuais e estéticos que o diferenciam do Fiat Fastback, com interior escurecido, inclusive o teto, e detalhes em vermelho. O painel tem um revestimento que simula fibra de carbono e traz o badge Abarth.
Já o volante é em couro perfurado com costuras vermelhas e os bancos em couro ecológico, também com costura e escorpião da marca em baixo relevo. O carro vem ainda com 13 escorpiões como um tipo de easter eggs. O modelo está disponível nas cores Branco Banchisa, Cinza Strato, Preto Volcano e Vermelho Montecarlo com detalhes em vermelho.
Itens de segurança
A pegada esportiva do Fastback Abarth não deixou os ítens de segurança e tecnologia de lado, como o sistema ADAS (assistência à direção) que incluem alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa com correção ativa e comutação automática do farol alto. Ele vem equipado com airbags frontais e laterais de tórax e cabeça para motorista e passageiros.
O carro conta ainda com o ESP (Electronic Stability Program), que garante maior estabilidade e segurança na condução; sensor de chuva e luminosidade, que ajusta automaticamente os faróis e os limpadores de para-brisa de acordo com as condições climáticas. Outro recurso é o ABS com EBD (Antilock Braking System com Electronic Brakeforce Distribution).
No quesito tecnologia, ele traz central multimídia de 10.1 polegadas equipada com a plataforma Connect////Me da Fiat, com Android Auto e Apple Carplay e conectividade sem fio. Além disso, o modelo conta ainda com um carregador de celular por indução e entradas USB-A e USB-C.
Vêm de série também ar-condicionado automático digital, faróis e lanternas full LED, entrada sem chave com partida remota e freio de estacionamento eletrônico automático com Auto Hold e volante com “câmbio borboleta”. Já o cluster digital de 7 polegadas é específico da Abarth, com informações como pressão do turbo, força G e potência na tela principal.
Na pista com o Fastback Abarth
SÃO PAULO - Para testar em primeira mão o Fastaback Abarth e suas propriedades esportivas, a Fiat levou para a pista do autódromo Capuava, em São Paulo. Um circuito sinuoso, com curvas e algumas retas para avaliar o desempenho do modelo com toda a nova calibração feita para quem quer mais esportividade no dia a dia.
Logo de cara é possível perceber as mudanças feitas no carro. Comparativamente com a Limited Edition, o Fastback Abarth é outro carro, com uma suspensão mais firme, trocas de marchas mais rápidas e uma sensação de que estamos em um veículo ainda mais potente.
Nas curvas ele se comporta muito bem, apesar de sua altura com o solo (já que não estamos falando de um modelo superesportivo, cuja proximidade com o chão ajuda em sua aderência). Isso não quer dizer que nãos eja seguro para curvas em alta velocidade, pelo contrário, pois os controles de estabilidade e tração funcionam muito bem e de forma adequada, permitindo uma rápida retomada com a aceleração.
Aliás, a aceleração responde muito bem, no entanto, por ser um veículo maior e mais pesado do que o Pulse Abarth, a sensação é de que ele é menos ágil do que o SUV menor. Mas isso não tira a diversão ao volante que o modelo proporciona, já que cada um reserva propostas diferentes para perfis diversos de motoristas e o que procuram na hora de escolher um dos modelos.
Em suma, o Fastback Abarth faz jus ao escorpião que traz em seu DNA e tem boas chances de contribuir para que a Abarth se torne definitivamente uma marca esportiva de preço acessível.
Preços das versões:
- Fiat Fastback Turbo 200 AT: R$ 121.990
- Fiat Fastback Audace Turbo 200 Flex AT: R$ 138.990
- Fiat Fastback Impetus Turbo 200 Flex AT: R$ 150.990
- Fiat Fastback Limited Edition Powered by Abarth Turbo 270 Flex AT: R$ 154.490
- Fastback Abarth: R$ 159.990
Ficha Técnica
Fastback Abarth
- Motor: transversal dianteiro com 4 cilindros em linha
- Potência máxima (ABNT): 180 cv (gasolina) / 185 cv (etanol) a 5.750 rpm
- Torque máximo (ABNT): 270 Nm (27,5 kgfm) a 1.750 rpm
- Combustível: gasolina/etanol
- Transmissão: automática com seis marchas à frente e uma à ré
- Sistema de freios: a pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC de série. Dianteiro a disco ventilado com pinça flutuante e traseiro a tambor, refrigerado com regulagem automática
- Suspensão dianteira: tipo Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos telescópicos
- Suspensão traseira: tipo eixo de torção com rodas semi independentes e amortecedores hidráulicos telescópicos
- Direção: elétrica de série com pinhão e cremalheira
- Rodas: 7,5” x 18”
- Pneus: 215/45 R18
- Peso do veículo em ordem de marcha: 1.299kg
- Capacidade de carga: 400 kg
- Comprimento do veículo: 4.425 mm
- Largura do veículo: 1.780 mm (s/espelhos) 1.989 mm (c/espelhos)
- Altura do veículo: 1.544 mm
- Distância entre-eixos: 2.532 mm
- Bitola dianteira: 1.484 mm
- Bitola traseira: 1.510 mm
- Ângulo de entrada: 20°
- Ângulo de saída: 23°
- Altura livre entre os eixos: 215 mm
- Altura mínima do solo: 187 mm
- Tanque de combustível: 47 litros
- Velocidade máxima: 220 km/h (etanol) / 219 km/h (gasolina)
- 0 a 100 km/h: 7,6 s (etanol) / 8,0 s (gasolina)
- Consumo ciclo urbano: 10,3 km/l (gasolina) / 7,2 km/l (etanol)
- Consumo ciclo estrada: 13,1 km/l (gasolina) / 9,3 km/l (etanol)