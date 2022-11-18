Fiat Pulse Abarth estreia trazendo motor de 185 cv de potência

O Pulse Abarth terá apenas uma versão, bastante completa e sem opcionais Crédito: Fiat/Divulgação

Agora, ela é lançada oficialmente no Brasil, com o primeiro modelo totalmente preparado para receber a esportividade e potência da marca. Segundo o vice-presidente sênior da Fiat e da Abarth na América do Sul, Herlander Zola, o Pulse Abarth vai abrir as portas da marca, que em breve terá outros lançamentos.

Inclusive, a Fiat preparou uma rede de concessionárias (60 no total) exclusivas da marca Abarth, no Brasil, mas o Pulse envenenado estará disponibilizado em todas as revendas autorizadas da montadora italiana. O SUV compacto terá apenas uma versão, bastante completa e sem opcionais, e será comercializado por R$ 149.990, valor próximo ao do Fiat Fastback Limited Edition Powered by Abarth (R$ 154.990).

“Aceleramos para entregar um autêntico Abarth. Mais do que um lançamento de um novo produto, estamos trazendo de volta a marca com toda a força para o Brasil. Sabemos o quanto o brasileiro é apaixonado por esportividade e performance, tudo que a Abarth representa. O Pulse Abarth chega para agradar um público que é fã destes atributos e que deseja transformar a experiência de dirigir em extraordinária”, afirma Zola.

O Pulse Abarth é equipado com o motor Turbo 270, sendo o mais rápido do Brasil na sua categoria, com potência de 185 cv e torque de 270 Nm e nova calibração para a máxima performance. Ele vai a 100 km/h em 7,6 segundos e sua velocidade máxima é de 215 km/h (etanol). Sua relação peso-potência é 6,9 kg/cv.

Nova calibração do câmbio

Desenvolvido na plataforma MLA , o Pulse Abarth traz modificações específicas para o modelo que requer esportividade, como nova calibração do câmbio, que deixam as trocas mais rápidas. As suspensões trazem mais estabilidade e dirigibilidade com molas e amortecedores até 13% mais firmes, segundo a montadora.

A suspensão dianteira ganhou nova geometria e barra estabilizadora de maior diâmetro disponível para maior estabilidade. Já a traseira tem eixo com maior rigidez à torção (+15%). A rolagem da carroceria ainda ficou 10% menor, o que ajudou a manter a altura elevada.

Equipado com rodas mais largas, de 17 polegadas, para mais estabilidade e pneus mais aderentes, o modelo também possui uma nova direção. O sistema de freio também foi redimensionado. E até mesmo a sonoridade do motor está mais esportiva, devido ao novo sistema de exaustão, ganhando aquele ronco característico de carros “envenenados”.

O SUV tem três modos de direção disponíveis: Normal, Manual e o Poison, exclusivo da marca, com resposta rápida. Segundo a Fiat, é possível atingir a mesma velocidade em 60% do tempo quando comparado com o modo Normal.

O Pulse Abarth é equipado com o motor Turbo 270, sendo o mais rápido do Brasil na sua categoria Crédito: Fiat/Divulgação

Design mais robusto

Com um visual próprio que mostra toda a sua esportividade, o Pulse Abarth traz detalhes em seu design que o diferenciam do modelo de passeio, como detalhes em vermelho, cor característica da marca, a começar por uma faixa lateral, com uma assinatura.

O retrovisor e uma linha no para-choque dianteiro também seguem a mesma estética e cor. Os badges Abarth estão presentes tanto na lateral quanto na dianteira. A Fiat Flag também está presente na grade. Traz ainda rodas de 17 polegadas Racing exclusivas com alívios de massa, maior largura e center cap único.

Na dianteira, há ainda linhas que evidenciam a musculatura do modelo, como o aplique superior com design de fibra de carbono e a grade flutuante com abertura de ar dedicada para maior eficiência. Também traz elementos para melhorar a aerodinâmica, como o air curtain e o para-choque frontal mais baixo e largo.

Já na parte de trás, o SUV compacto possui antena shark, a assinatura Abarth e um para-choque traseiro que reforça o DNA da marca com escapamento com ponteira dupla cromada de 3 polegadas e ronco característico da marca.

Design do Fiat Pulse Abarth

O símbolo do escorpião está presente em 13 pontos, como no encosto dos assentos, centro do volante, badge do painel, em uma etiqueta no câmbio e até na tampa do motor.

Por dentro, os bancos são exclusivos para o modelo, feitos em couro ecológico preto. O apoio de braço e o volante trazem costuras no tom, assim como a coifa do câmbio. Há ainda uma faixa vermelha presente no painel e a letra “E” do nome Pulse no badge traseiro também vem nesse tom. O modelo está disponível nas cores Branco Banchisa, Cinza Strato, Vermelho e Preto Volcano, com detalhes externos em vermelho. Já as opções em Vermelho Montecarlo possuem detalhes em cinza ou preto.

Segurança e tecnologia

O modelo vem completo de fábrica, com diversos itens de série, que são oferecidos como opcionais em outros carros da marca. A central multimídia de 10,1 polegadas vem com a plataforma de serviços da Fiat, que permite acesso a informações do veículo, como diagnósticos e a localização pelo smartphone, smartwatch ou até através de um assistente pessoal.

O Pulse Abarth tem ainda sistemas avançados de assistência à direção (ADAS) com comutação automática de faróis, alerta de mudança de faixa e frenagem automática de emergência. Também possui freio de estacionamento eletrônico automático com Auto Hold e conta com airbags frontais e laterais de tórax e cabeça para motorista e passageiros de série.

Por dentro do Fiat Pulse Abarth

O volante traz o câmbio borboleta, carregador carregador por indução, cluster full digital de 7 polegadas específico para o modelo, que exibe informações como pressão do turbo, força G e potência na tela principal.

Outros itens de série são ar-condicionado automático digital, faróis e lanternas full led, faróis com acendimento automático, sensor de chuva com acionamento automático dos limpadores de parabrisa e Keyless Entry'n Go.

Ficha Técnica

Modelo vai de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e sua velocidade máxima é de 215 km/h (etanol) Crédito: Fiat/Divulgação

PULSE ABARTH FLEX Turbo 270 AT6 FWD MY23

Motor: transversal dianteiro, com 4 cilindros em linha

transversal dianteiro, com 4 cilindros em linha Diâmetro x curso: 70 x 86,5 mm

70 x 86,5 mm Cilindrada total: 1.332 cm³

1.332 cm³ Taxa de compressão: 10,5:1

10,5:1 Potência máxima (ABNT): 180 cv (gasolina)/185 cv (etanol) a 5.750 rpm

180 cv (gasolina)/185 cv (etanol) a 5.750 rpm Torque máximo (ABNT): 270 Nm (27,5 kgfm) a 1.750 rpm

270 Nm (27,5 kgfm) a 1.750 rpm Nº de válvulas por cilindro: 4

4 Eixo de comando de válvulas: 1 no cabeçote

1 no cabeçote Ignição: Vitesco, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção

Vitesco, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção Injeção eletrônica: Vitesco, multiponto, direta

Vitesco, multiponto, direta Combustível: gasolina/etanol

gasolina/etanol Câmbio: automático com seis marchas à frente e uma à ré

automático com seis marchas à frente e uma à ré Relações de transmissão: 1ª – 4,459 2ª – 2,508 3ª – 1,556 4ª – 1,142 5ª – 0,852 6ª – 0,672 Ré – 3,185 Diferencial – 3,683

1ª – 4,459 2ª – 2,508 3ª – 1,556 4ª – 1,142 5ª – 0,852 6ª – 0,672 Ré – 3,185 Diferencial – 3,683 Tração: Dianteira

Dianteira Sistema de freios: comando hidráulico c/ comando a pedal e ESC de série. Dianteiro a disco ventilado (diâmetro de 305 mm) com pinça flutuante e traseiro a tambor (diâmetro de 203 mm), com regulagem automática e refrigeração

comando hidráulico c/ comando a pedal e ESC de série. Dianteiro a disco ventilado (diâmetro de 305 mm) com pinça flutuante e traseiro a tambor (diâmetro de 203 mm), com regulagem automática e refrigeração Suspensão: dianteira tipo Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora e suspensão traseira tipo eixo de torção com rodas semi independentes

dianteira tipo Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora e suspensão traseira tipo eixo de torção com rodas semi independentes Direção: elétrica de série com pinhão e cremalheira

elétrica de série com pinhão e cremalheira Diâmetro mínimo de giro: 10,9 m

10,9 m Rodas: 7,0” x 17”

7,0” x 17” Pneus: 215/50 R17

215/50 R17 Peso do veículo em ordem de marcha: 1.281kg

1.281kg Capacidade de carga: 400 kg

400 kg Carga máxima rebocável: não aplicável

não aplicável Comprimento do veículo: 4.115 mm

4.115 mm Largura do veículo: 1.777 mm (s/espelhos) 1.989 mm (c/espelhos)

1.777 mm (s/espelhos) 1.989 mm (c/espelhos) Altura do veículo: 1.544 mm

1.544 mm Distância entre-eixos: 2.532 mm

2.532 mm Bitola traseira: 1.510 mm

Ângulo de entrada: 20,0°

20,0° Ângulo de saída: 27,0°

27,0° Altura livre entre os eixos: 217 mm

217 mm Altura mínima do solo: 188 mm

188 mm Tanque de combustível: 47 litros

47 litros Velocidade máxima: 215 km/h (etanol)/214 km/h (gasolina)

215 km/h (etanol)/214 km/h (gasolina) 0 a 100 km/h: 7,6 s (etanol)/8,0 s (gasolina)

7,6 s (etanol)/8,0 s (gasolina) Consumo urbano: 10,0 km/l (gasolina)/6,8 km/l (etanol)

10,0 km/l (gasolina)/6,8 km/l (etanol) Consumo estrada: 12,3 km/l (gasolina)/8,8 km/l (etanol)

12,3 km/l (gasolina)/8,8 km/l (etanol) Preço: R$ 149.990