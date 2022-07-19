Fiat Pulse Audace tem força de sobra, mas é beberrão

O Fiat Pulse Audace é uma das versões do SUV da Fiat, lançado no ano passado Crédito: Karine Nobre

Um dos SUVs mais vendidos desde 2021, quando foi lançado, o Fiat Pulse é um carro que desperta a curiosidade pelo estilo. Mais “parrudo”, ele lembra um pouco do Fiat Argo e traz detalhes da picape Toro , principalmente na dianteira. Ao mesmo tempo, tem características no design que o tornam um carro único.

Motor resolveu testar a versão Audace, que vem com o já famoso propulsor 1.0 turbo, que é realmente um dos mais potentes do mercado. Com um jeitinho de carro esportivo, o Fiat Pulse é o primeiro modelo escolhido pela montadora para sair com uma versão “envenenada”, assinada pela linha Abarth, que retorna ao Brasil. Enquanto o Pulse Abarth não chega, oresolveu testar a versão Audace, que vem com o já famoso propulsor 1.0 turbo, que é realmente um dos mais potentes do mercado.

A impressão que se tem entre essa versão e a Drive, também testada por Motor , é de que são dois modelos totalmente diferentes. No test-drive, a motorização do Drive deixou a desejar na potência, para um carro das dimensões e esportividade esperadas pelo Pulse. Já o Audace não brincou em serviço.

O motor 1.0 Turboflex 200 faz 130 cv a álcool e 125 cv a gasolina, com torque de 20,4 kgfm independentemente do combustível, disponível de 1.750 rpm a 3.500 rpm.

E, ao acelerar, os números não mentem. O Pulse é bastante esperto nas arrancadas. Um leve toque no acelerador já o impulsiona (sem trocadilhos) para a frente de um jeito que parece que estamos pilotando um carro esportivo e não um carro de passeio.

A versão testada, com a carroceria biton e o pack de design deixou o carro com ares esportivos Crédito: Karine Nobre

Com câmbio automático CVT de sete marchas, ele faz essa troca de forma competente, sem dar trancos de velocidade. Com os paddle shifts no volante, é possível também fazer as trocas de forma manual. E se a potência dele nas condições normais de direção não for suficiente, sempre terá o modo esportivo, que o deixa ainda mais apimentado nas arrancadas e aceleradas.

Mas isso tudo tem um custo e ele é medido pelo consumo do carro, que apesar de toda a sua esportividade, é um pequeno “beberrão”. Ele faz uma média de 9 km/litro na cidade abastecido com gasolina, um pouco distante dos 12 km/litro das especificações do carro, medidas pelo Inmetro.

O motor 1.0 Turboflex 200 faz 130 cv a álcool e 125 cv a gasolina, com torque de 20,4 kgfm Crédito: Karine Nobre

SEGURANÇA E TECNOLOGIA

Por outro lado, esse modelo está repleto de itens de segurança que são vistos apenas em modelos mais caros, como alerta de mudança de faixa, comutação e acendimento automático de faróis, e alerta e frenagem de emergência. Ainda no quesito segurança, ele vem com quatro airbags.

O Pulse Audace é equipado com câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro. Mas, não tem sensor dianteiro. Os retrovisores, apesar de elétricos, não possuem rebatimento automático ao desligar o carro.

O modelo tem ainda chave de presença, que permite dar partida no motor mesmo à distância, outro recurso tecnológico que só se vê em modelos um degrau acima. Traz também uma das maiores telas multimídia, com 10,1 polegadas, que faz espelhamento sem fio tanto para o Android Auto quanto o Apple CarPlay e tem carregador por indução no console central, além das já esperadas entradas USB e USB-C.

O ar-condicionado é digital e pode ser controlado tanto pela tela multimídia quanto por botões Crédito: Karine Nobre

Na versão testada, o Audace veio com dois packs opcionais, sendo um deles o Connect Me, que, além do multimídia de 10,1 polegadas, tem navegação embarcada com GPS nativo e internet, além de espelho retrovisor interno eletrocrômico e outras facilidades, como serviço de concièrge com chamada direta (no site, esse pacote sai a R$ 3.690).

O ar-condicionado é digital e pode ser controlado tanto pela tela multimídia quanto por botões. Já o painel de instrumentos não traz nenhuma novidade tecnológica, sem qualquer diferença do painel que já vem nas versões de entrada: com um cluster digital monocromático ao centro, ladeado pelo contador de giros e de velocidade analógicos.

DESIGN E CONFORTO

Ocupantes do banco de trás vão confortáveis se forem dois adultos Crédito: Karine Nobre

Por fora, o Pulse Audace ganha um ar mais esportivo por conta da pintura biton mesclando o Cinza Strato, cor introduzida para o modelo, com preto, que fazem parte do Pack Design III do modelo testado. As rodas de liga leve são em 17 polegadas (maiores do que a versão original, que é de 16 polegadas) e em um tom escurecido (no site, o pack sai a R$ 5.290).

Os faróis são em full LED, mas o modelo não possui faróis de neblina. Na traseira, as lanternas também são em LED. Ao abrir o porta-malas, o espaço é de 370 litros, assemelhando-se ao de um hatch, o que pode pesar contra, já que é um SUV, e, para esse modelo, espera-se mais espaço. Mas por ser um SUV compacto e se posicionar entre os de entrada, é um tamanho esperado.

Por dentro, os bancos deixam a direção ainda mais confortável na frente. Já os ocupantes do banco de trás vão ficar confortáveis se forem dois adultos, mas não muito altos, já que a distância deixada para as pernas pode causar incômodo. Se for necessário usar uma cadeirinha de criança em um dos lados, é seguro dizer que, dificilmente, dois adultos vão conseguir sentar juntos no banco de trás.

A direção elétrica deixa a dirigibilidade muito mais leve e confortável. O volante é o centro de comando do carro, com todas as funções à mão do motorista, inclusive de multimídia e do botão do modo esportivo. No entanto, o volante não tem ajuste de profundidade, apenas de altura.

Teste-drive Fiat Pulse Audace

Em resumo, o Fiat Pulse Audace é um carro totalmente diferente da versão Drive. Ele tem mais esportividade, mais motor, mais sofisticação e itens de segurança, que deixam a dirigibilidade mais agradável e também mais segura. No entanto, alguns pontos deixam a desejar, como o ajuste de profundidade do volante, a não existência de freios ABS nas quatro rodas, e o consumo de combustível, que poderia melhorar.

Os preços partem de R$ 115.290. Para a versão avaliada, que teve a inclusão de alguns pacotes, ele custa, aproximadamente, R$ 125.760 (a versão Impetus, que é a topo de linha, com a mesma motorização, sai a R$ 126.990). Com esse valor, daria para pensar em adquirir um modelo em uma categoria acima, mas tudo vai depender do que cada motorista procura em um carro. E motor esportivo, o Pulse Audace entrega de longe, superando, inclusive, modelos mais caros.

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FICHA TÉCNICA

Fiat Pulse Audace foi a versão testada por Motor Crédito: Karine Nobre

Motor: 1.0 Turboflex 200

Potência máxima: 125 cv (gasolina) / 130 cv (etanol) a 5.750 rpm

Torque máximo: 200 Nm / 20,4 kgfm (gasolina) / 200 Nm / 20,4 kgfm (etanol) a 1.700 rpm

Transmissão: 7 marchas emuladas no modo manual e variável no modo automático

Sistema de freios: Dianteiro a disco ventilado com pinça flutuante e traseiro a tambor com regulagem automática

Suspensão dianteira: tipo McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora

Suspensão traseira: tipo eixo de torção com rodas semi-independentes

Direção: tipo elétrica com pinhão e cremalheira

Rodas: R16 x 6,0

Pneus: 195/60R16 89H

Peso do veículo em ordem de marcha 1.234 kg

Capacidade de carga: 400 kg

Carga máxima rebocável (reboque sem freio): 400 kg

Comprimento do veículo: 4.099 mm

Largura do veículo: 1.774 mm

Altura do veículo (vazio): 1.579 mm

Distância entre-eixos: 2.532 mm

Bitola dianteira: 1.490 mm

Bitola traseira: 1.510 mm

Ângulo de entrada: 20,5

Ângulo de saída: 31,6

Vão livre entre-eixos: 224 mm

Altura mínima do solo: 196 mm

Volume do porta-malas: 370 litros

Tanque de combustível: 47 litros

Velocidade máxima: 187 km/h (gasolina) / 189 km/h (etanol)

0 a 100 km/h: 9,7 s (gasolina) / 9,4 s (etanol)

Consumo urbano: 12 km/l (gasolina) / 8,5 km/l (etanol)

Consumo estrada: 14,6 km/l (gasolina) / 10,2 km/l (etanol)