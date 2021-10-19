Fiat Pulse entra na briga dos SUVs com preço a partir de R$ 79.990

Ao todo, serão cinco versões, sendo a topo de linha, a Impetus Turbo 200 Flex Automática Crédito: Fiat/Divulgação

Após meses de espera, a Fiat lançou o seu primeiro SUV totalmente desenhado, desenvolvido e produzido no Brasil, durante uma live, na noite desta terça-feira (19), com direito a show de Duda Beat. O carro, que também contou com uma campanha nas redes sociais para a escolha do nome, já havia sido revelado durante a final do Big Brother Brasil (BBB 21) em maio deste ano, que teve recorde de audiência.

Com todo esse esquema de marketing, não é à toa que a montadora tenha grandes expectativas para o SUV compacto no Brasil e também na América Latina. E um dos movimentos para conquistar um lugar entre os mais vendidos do segmento começa pelo preço, já que o Fiat Pulse parte de competitivos R$ 79.990 para a versão Drive 1.3 Manual. Ao todo, serão cinco versões, sendo a topo de linha a Impetus Turbo 200 Flex Automática, que custa R$ 115.990.

“Este era um lançamento muito aguardado. O Pulse manteve os brasileiros engajados desde o início do ano no BBB e foi o prêmio da vencedora Juliette . O carro foi revelado na final e os brasileiros ajudaram também a escolher o nome. A Fiat já pensava em colocar um SUV no mercado e tem tudo para ocupar uma posição de muito destaque dentro da categoria”, afirmou o diretor da Fiat Brand Herlander Zola, durante o lançamento.

O carro estreia o motor Turbo 200 Flex, o 1.0 sobrealimentado mais potente do Brasil com até 130 cv. O propulsor faz parte da família de motores desenvolvida pela Stellantis e repete as inovações e tecnologias do conjunto existente, o Turbo 270 Flex, que já equipa a Nova Toro. Segundo a montadora, foram mais de três anos de desenvolvimento e 30 mil horas em testes de bancada.

O carro estreia o motor Turbo 200 Flex, o 1.0 sobrealimentado mais potente com até 130 cv Crédito: Fiat/Divulgação

O Turbo 200 Flex é capaz de gerar 130 cv de potência máxima com etanol (125 cv com gasolina) e o torque de 200 Nm (20,4 kgf.m), independentemente do combustível, está disponível entre 1.750 rpm e 3.500 rpm. Além do Turbo 200 Flex, o Pulse também recebe o motor 1.3 Firefly, que gera 107 cv de potência com etanol a 6.250 rpm e 134 Nm (13,7 kgf.m) a 4.000 rpm.

O novo SUV tem a versão de entrada com câmbio manual e as demais, com o câmbio automático CVT com sete marchas. Segundo a montadora, o Pulse com motor Turbo 200 Flex é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos. E o volante possui as aletas para troca de marcha manual no caso do câmbio CVT.

DESIGN

O Fiat Pulse é o primeiro veículo totalmente desenhado, desenvolvido e produzido no Brasil e foi projetado em parceria com o futuro comprador por meio de pesquisas e também pelo site dedicado ao veículo, que na época se chamava Progetto Fiat 363, antes de ser batizado após uma votação onde foi escolhido também o nome.

Por fora, o veículo tem o aspecto de SUV compacto, com o para-choque elevado ampliando o ângulo de entrada, um dos itens mais marcantes de um SUV. A grade frontal estampa o logo da marca com a Fiat Flag no canto inferior direito e os faróis são de LED.

O estilo musculoso do Pulse se mantém na lateral, com grandes arcos em torno dos para-lamas, rack longitudinal no teto e acabamento diferenciado sob os vidros. As rodas de liga leve têm desenho exclusivo nas diferentes versões. Na traseira, as lanternas tridimensionais têm perfil elevado e são em LED. O para-choque traseiro otimiza o ângulo de saída do Pulse, reforçado por um friso prateado na parte inferior.

O Pulse estreia duas cores novas, Azul Amalfi e Cinza Strato, que podem ser combinadas com o teto bicolor, preto ou cinza na Impetus, e preto como item opcional nas demais, com exceção da versão de entrada.

NA CABINE

Dentro do carro, o painel foi desenhado para o veículo e recebe tons prata e cinza com diferentes elementos, usando um mix de texturas agradáveis ao toque. Já os bancos em malharia ou couro sintético apresentam costura aparente e manopla de câmbio é adornada por uma borda prateada, mesmo tom usado ao redor dos comandos do novo volante, que traz o logo da Fiat e permite acessar diversas funções, como ajustar o som, trocar as marchas por meio de paddle-shifters ou acionar o modo Sport com apenas um toque.

Os comandos do sistema de som, ar-condicionado e controles do veículo ficam reunidos em um cluster integrado Crédito: Fiat/Divulgação

O painel de instrumentos é 100% digital, assim como a tela flutuante do sistema multimídia, que pode ter 8,4 polegadas ou 10,1 polegadas, dependendo da versão, com conexão via internet 4G. Os comandos do sistema de som, ar-condicionado e controles do veículo ficam reunidos em um cluster integrado, facilitando o rápido acesso aos principais recursos do Pulse.

O veículo conta ainda com entradas USB, sendo uma do tipo C, posicionadas logo acima do carregador de celular por indução. Outro conector USB colocado entre os bancos permite que os passageiros do assento traseiro carreguem seu smartphone.

O interior conta ainda com 18 porta-objetos espalhados pela cabine, que totalizam 25 litros de armazenamento. E remetendo um pouco aos veículos da marca irmã Jeep, o carro vem com alguns “segredos escondidos” nos easter-eggs, como o mapa da Itália e da América Latina com trilhas off-road estampados no seu interior.

ESPECIFICAÇÕES

O Fiat Pulse utiliza uma suspensão inédita, desenvolvida especialmente para o modelo. O conjunto é composto pelo sistema McPherson no eixo dianteiro e eixo de torção para as rodas traseiras, ambos dotados com uma nova geometria.

A nova barra estabilizadora frontal foi pensada para conter a inclinação da carroceria nas curvas e está ligada aos braços oscilantes fixados por uma bucha vertical. Na traseira, o novo eixo de torção tem maior rigidez, melhorando a estabilidade.

O vão livre do solo chega a 22,4 cm, com altura mínima de 19,6 cm. A direção elétrica tem assistência progressiva e linear e para uso fora de estrada, o Pulse conta com recursos como o TC+, que auxilia o veículo a transitar em condições de baixa aderência. O equipamento ajusta os parâmetros do controle de estabilidade para bloquear a roda sem aderência e transferir o torque para o outro lado.

Além disso, o TC+ conta ainda com o ABS Off-Road, que garante melhor frenagem em condições de baixa aderência em pisos como terra, barro e areia. O porta-malas dispõe de 370 litros de capacidade, que podem ser ampliados com o rebatimento do banco traseiro.

O porta-malas dispõe de 370 litros de capacidade Crédito: Fiat/Divulgação

NOVO FIAT PULSE - VERSÕES E PREÇOS:

Fiat Pulse Drive 1.3 Flex manual Crédito: Fiat/Divulgação

DRIVE 1.3 FLEX MANUAL – R$ 79.990

4 Airbags

Alarme antifurto

Fiat Sound System

Ar-condicionado automático e digital

ASR (Controle eletrônico de tração)

Banco do motorista com regulagem de altura

Barras longitudinais no teto

Central multimídia com tela de 8,4" touchscreen, Apple Car Play e Android Auto wireless, Comandos de Voz, Bluetooth, MP3, Rádio AM/FM, Entrada Auxiliar, Porta USB (2): USB Tipo A e Tipo C.

Chave canivete com telecomando

Comandos de áudio e painel de instrumentos no volante

Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)

Desembaçador do vidro traseiro com temporizador

Direção elétrica

ESP (Controle eletrônico de estabilidade)

ESS (Sinalização de frenagem de emergência)

Faróis em LED

Função "Follow me Home"

Gancho universal para fixação de cadeira para crianças (Isofix)

HCSS (Sistema de partida a frio sem tanque auxiliar)

Hill Holder (Assistente partida em rampa)

Lanterna traseira em LED

LED DRL

Piloto automático (Cruise control)

Repetidores de seta laterais em LED

Retrovisores externos com regulagem elétrica e função Tilt down

Roda de liga leve de 16 polegadas

Sensor de estacionamento traseiro

TC+ (Traction Control Plus)

Travas elétricas com travamento automático a 20 km/h

USB traseira (Tipo A)

Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one touch e antiesmagamento

Volante com regularem de altura

iTPMS (Monitoramento de pressão dos pneus)

Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa)

Fiat Pulse Drive 1.3 Flex automática Crédito: Fiat/Divulgação

DRIVE 1.3 FLEX AUTOMÁTICA – R$ 89.990

Acrescenta em relação à Drive 1.3 Flex Manual:

Câmbio automático CVT (7 velocidades simuladas)

Console central com apoio de braço, porta-copos, porta-celular e porta-objetos

Modo Sport com botão de acionamento no volante OPCIONAIS:

Pack Plus (R$ 4.300) – câmera de ré com linhas adaptativas, carregador wireless, Key Less Entry'n Go, partida remota via chave, pintura bicolor.

Pack Connect Me (R$ 3.150) – Fiat Connect Me, navegação embarcada e espelho retrovisor interno eletrocrômico.

Fiat Pulse Drive Turbo 200 Flex automática Crédito: Fiat/Divulgação

DRIVE TURBO 200 FLEX AUTOMÁTICA – R$ 98.990

Acrescenta em relação à Drive 1.3 Flex Automática:

Novo motor Turbo 200 Flex com 130 cv OPCIONAIS:

Pack Plus II (R$ 6.740) – roda de liga leve de 17 polegadas escurecida, bancos revestidos em couro, banco traseiro rebatível e bipartido (60/40), volante revestido em couro, paddle shifters, Key Less Entry'n Go, partida remota via chave, pintura bicolor.

Pack Connect Me (R$ 3.150) – Fiat Connect Me, navegação embarcada e espelho retrovisor interno eletrocrômico.

Fiat Pulse Audace Turbo 200 Flex automática Crédito: Fiat/Divulgação

AUDACE TURBO 200 FLEX AUTOMÁTICA – R$ 107.990

Acrescenta em relação à Drive Turbo 200 Flex Automática:

Câmera traseira em alta definição com linhas adaptativas

Carregador wireless para smartphones por indução

Key Less Entry'n Go

Partida Remota via chave

Paddle Shifters (Aletas para mudança de marcha no volante)

Volante com revestimento em couro

Banco traseiro rebatível e bi-partido (60/40)

ADAS: AEB (Frenagem autônoma de emergência), LDW (Alerta de saída de pista) e AHB (Comutação automática de farol alto)

Retrovisor interno eletrocrômico, sensor de chuva e crepuscular

Roda de liga leve de 16 polegadas diamantada OPCIONAIS:

Pack Design (R$ 5.200) – roda de liga leve de 17 polegadas escurecida, bancos revestidos em couro, pintura bicolor

Pack Connect Me (R$ 3.650) – Fiat Connect Me, navegação embarcada e central multimídia com tela de 10,1”

Fiat Pulse Impetus 200 flex automática Crédito: Fiat/Divulgação