Jeep Commander, de 7 lugares, busca liderança com preço competitivo

O Jeep Commander, modelo de 7 lugares desenvolvido no Brasil, terá apenas duas versões com duas opções de motorização Crédito: Jeep/ Divulgação

O Jeep Commander, modelo de sete lugares totalmente desenvolvido no Brasil, foi lançado pela Stellantis nesta quinta-feira (26), apresentando valores bastante competitivos, já mirando na liderança das categorias de SUVs médios e grandes no Brasil. Fabricado no Polo Automotivo de Goiana (PE), o modelo completa a gama da marca Jeep, posicionando-se entre o Compass e o Cherokee, uma das inspirações para a produção deste SUV de sete lugares.

O Jeep Commander vem equipado com o motor T270, que oferece baixas emissões de CO2 e tem 185 cv e 270 Nm. Segundo a Jeep, é o motor flex de maior potência do país entre a categoria. As versões Turbo Flex do Commander possuem sistema de tração 4x2 e câmbio automático de 6 velocidades.

O SUV de sete lugares tem duas opções de motorização: Turbo flex 4x2 e Turbo diesel 4x4 Crédito: Jeep/Divulgação

Já o motor Turbodiesel TD380, de quatro cilindros, recebeu um mapa de calibração específico, novo volante motor, novo conversor de torque, nova turbina e teve a curva de pedal aprimorada, permitindo um aumento de torque de 350 Nm para 380 Nm. Com 2.0 litros e quatro cilindros, o propulsor possui 170 cv de potência.

O modelo chega completo, ou seja, não haverá itens opcionais, apenas acessórios para incrementar o veículo, que terá apenas duas versões: Limited e Overland, sendo que ambas terão opções de motorização Turbo flex 4x2 e Turbo diesel 4x4. A versão de “entrada” será a Limited Turbo Flex, a partir de R$ 199.990 e a topo de linha, a Overland Turbo Diesel, que custa R$ 279.990.

CONCORRENTES E MERCADO CAPIXABA

Jeep Commander chega para brigar na categoria de SUVs médios e grandes Crédito: Jeep/Divulgação

Entre seus concorrentes estão os SUVs de sete lugares, como Toyota SW4, Tiggo 8, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan All Space e Mercedes GLB. O modelo chega para brigar na categoria de SUVs médios e grandes, com a missão de repetir o sucesso dos seus “irmãos menores” Renegade e Compass que, juntos, já venderam mais de 600 mil unidades no país, segundo o diretor de Operações Comerciais da Jeep para o Brasil, Everton Kurdejak.

“O Renegade e o Compass são sucessos absolutos no mercado brasileiro, levando à liderança de mercado da Jeep, que tem se mantido sempre acima dos 20% de participação em SUVs. Queremos levar essa posição para mais um segmento que vem crescendo ano a ano, que é o de utilitários esportivos grandes. Acreditamos ainda que faremos essa categoria crescer. Afinal, já fizemos isso acontecer quando lançamos o Compass”, comentou, durante a live de lançamento.

Para o gerente-geral da Vitória Motors Jeep, Wanderson Ribeiro, o foco de público do modelo será de clientes entre 30 e 50 anos, empreendedores, executivos e altas gerências e acima de 50 anos que sejam donos de negócios e empreendedores.

O lançamento do modelo no Espírito Santo está sendo simultâneo com o resto do país Crédito: Jeep/Divulgação

“São clientes que valorizam o prestígio de marcas, com alta qualidade; que utilizam o carro para negócios e lazer com automação e conectividade. Estamos muito otimistas com esse novo produto. Assim como outros modelos da marca, o Jeep Commander vem para realmente marcar e fazer história no segmento premium. A estratégia da pré-venda está sendo um sucesso, com várias unidades vendidas no primeiro dia”, adianta.

O lançamento do modelo no Espírito Santo está sendo simultâneo com o resto do país, com a possibilidade de conhecer o veículo virtualmente e fazer o pedido de compra pelo hotsite da campanha (https://commander.jeep.com.br/). Segundo Ribeiro, esse lançamento já era bastante aguardado pelos clientes da marca no Estado.

“Consumidores têm marcado presença em todas as lojas para encomendar seu Jeep Commander. O cliente capixaba é super-receptivo e possui uma relação próxima com a marca Jeep. Afinal, nossa marca possui identificação com um estilo de vida, e nosso Estado tem pontos que podem ser explorados com um Jeep de forma incrível, como as montanhas capixabas e as zonas urbanas”, diz.

O presidente e COO da Jeep Stellantis, Antonio Filosa, destaca que o novo modelo chega no ano em que a marca comemora 80 anos de existência. “O Jeep Commander reúne tudo o que está relacionado ao espírito aventureiro da Jeep e revoluciona o segmento onde atuará. E é o carro mais premium desenvolvido e fabricado no Brasil hoje”, afirma.

DESIGN

Por dentro, o veículo possui acabamentos característicos de veículos do segmento premium Crédito: Jeep/Divulgação

O Jeep Commander foi desenvolvido sobre a plataforma Small Wide. O modelo traz novas suspensões dianteira e traseira com geometria e calibração adaptadas para as dimensões e o peso do modelo.

No design, é possível ver a inspiração no Cherokee, trazendo as mesmas linhas dinâmicas e características dos carros da marca. Entre elas as tradicionais sete fendas que dão uma assinatura única formando um conjunto com os faróis unificados.

Os faróis Full LED são de série para todas as versões, possuem desenho inédito e trazem acabamento em cromo acetinado, com quatro refletores inferiores, sendo um com a função de seta e os outros três com luz de posição e freio. Os faróis de neblina e DRL também são em LED.

Por dentro, o veículo possui acabamentos característicos de veículos do segmento premium, como suede em combinação com textura pespontada e aço escovado. O logotipo da Jeep vem gravado em baixo relevo (versão Limited) no banco e no apoio de braço, que ainda traz o ano de fundação da marca (1941). Na Overland, o nome da versão é que vem gravado nos bancos.

Jeep Commander vem com conjunto óptico Full Led de série para todas as versões Crédito: Jeep/Divulgação

Por fora, o modelo oferece seis opções de cores tradicionais (Branco Polar, Cinza Granite, Prata Billet, Azul Jazz, Deep Brown e Preto Carbon), além de uma cor nova e totalmente exclusiva do modelo: Slash Gold, um tom dourado sutil. Nas versões Overland, além do teto preto, as molduras inferiores são na cor do veículo.

Por dentro, há três cores como opções para o acabamento interno: couro e suede preto (Limited), couro e suede marrom (Overland) e couro cinza (opcional). Vale dizer ainda que o Commander traz nove easter eggs espalhados no interior e exterior do veículo. Além de alguns tradicionais encontrados também em outros modelos Jeep, o novo SUV da Jeep traz novos desenhos.

ESPAÇO INTERNO E TECNOLOGIA

Porta-malas é um dos maiores da categoria, com 1.760 litros com todos os bancos rebaixados Crédito: Jeep/Divulgação

Por estar na categoria dos SUVs médios e grandes, o espaço interno é bem generoso, principalmente para quem vai ocupar a terceira fileira. Segundo a gerente de Cores e Materiais, Mopar, Graphic e Realidade Virtual do Design Center América do Sul, Isabella Vianna, os sete lugares foram pensados em dar conforto máximo a todos os passageiros, inclusive na terceira fileira “São bancos reclináveis, para dar o máximo de conforto a seus ocupantes. Não é uma fileira de emergência”, avalia.

O Commander também possui um dos maiores porta-malas da categoria com 1.760 litros com todos os bancos rebaixados, 661 litros na configuração com cinco ocupantes e 233 litros com os sete assentos levantados, sendo o maior volume com sete ocupantes no segmento. Além disso, o modelo também conta surpreendente espaço de porta-objetos: 31 litros de volume.

O modelo vem com cluster full digital personalizável de 10,25” e central multimídia com tela touch de 10,1” Full HD com navegação embarcada e espelhamento para Apple Carplay e Android Auto por conexão sem fio. Conta também com carregamento de smartphones por indução e portas USB para todos os passageiros, nas três fileiras de assentos.

Jeep Commander

Traz também acesso ao porta-malas com abertura e fechamentos elétricos na Limited e Overland, sendo que na última ainda há sensor de presença. Ainda há pára-brisas e vidros laterais térmicos, rebatimento automático dos retrovisores, Keyless Enter ‘N Go e ar-condicionado Dual Zone com canal dedicado aos assentos traseiros. Outros destaques são o banco do motorista com ajuste elétrico em todas as versões, banco dianteiro do passageiro com ajuste elétrico na Overland e teto solar panorâmico. Todas as versões já vêm de série com sete airbags.

MAIS RECURSOS

O modelo vem com cluster full digital personalizável de 10,25” e central multimídia com tela touch de 10,1” Full HD Crédito: Jeep/Divulgação

ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista) Controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática, detecção de ponto cego e de tráfego cruzado, alerta de mudança de faixa, frenagem de emergência para pedestres, ciclistas ou motociclistas, detector de fadiga do motorista, reconhecimento de placas de velocidade, comutação automática de faróis e park assist. Som Premium Harman Kardon com tecnologia Fresh Air Sistema de som da marca premium Harman Kardon com 9 alto-falantes, subwoofer e 450 Watts de potência e uma tecnologia que utiliza dutos da cabine como “caixa acústica”, dispensando a necessidade de caixas tradicionais, reduzindo o peso do sistema em 40% e o volume em 70%. Plataforma Adventure Intelligence A plataforma de conectividade da Jeep, está presente em todas as versões e possui assistência e entretenimento, mapas que podem ser usados sem conexão, chamadas de emergência e wifi hotspot, que conecta até oito aparelhos. Entre as novidades na versão Overland está a função Alexa in vehicle, assistente pessoal da Amazon. Jeep Off-Road Pages Traz informações como grau de inclinação vertical e lateral, sistema de tração selecionado e status do bloqueio de diferencial.

FICHA TÉCNICA

JEEP COMMANDER LIMITED T270 FLEX AT6

Versão Limited com motor turbo flex parte de R$ 199.990 Crédito: Jeep/Divulgação

Motor: Transversal dianteiro, com 4 cilindros em linha, aspirado turbo flex

Cilindrada total: 1.332 cm³

Potência máxima (ABNT): 180 cv (gasolina)/ 185 cv (etanol) a 5.750 rpm

Torque máximo (ABNT): 27,5 kgfm (270 Nm) a 1.750 rpm

Transmissão: automático com seis marchas à frente e uma à ré

Sistema de freios: a pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC

Suspensão: dianteira e traseira tipo McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora

Direção: elétrica com pinhão e cremalheira

Rodas: 7,5” x 18, liga de alumínio

Pneus: 235/55 R18

Peso: em ordem de marcha de 1.685 kg

Capacidade de carga: 540 kg

Dimensões: 4.769 mm de comprimento, 1.859 mm de largura, 1.682 mm de altura, 2.794 mm de distância entre eixos e altura mínima do solo entre os eixos de 209 mm

Porta-malas: 661 litros (5 pass.), 233 litros (7 pass.), 1.760 litros (2 pass.)

Tanque de combustível: 61 litros

Desempenho: 0 a 100 km/h em 10,4 s (gasolina) e 9,5 s (etanol)

Consumo: Ciclo urbano faz 9,8 km/l (gasolina) e 6,9 km/l (etanol). Na estrada, 11,8 km/l (gasolina) e 8,3 km/l (etanol)

Conjunto óptico Full Led.

Bancos em couro e suede preto e acabamento interno preto.

Cluster Full Digital de 10,25”.

Central multimídia de 10,1” com plataforma Adventure Intelligence e espelhamento sem fio.

Carregador de celular por indução.

Keyless Enter ‘N Go.

Bancos dianteiros com ajustes elétricos e abertura elétrica do porta-malas.

Sete airbags de série e todos os sistemas de direção autônoma (ADAS).

A versão T270 turbo flex 4x2 vem com o Jeep Traction Control+.

A configuração com motor diesel também conta com modo 4x4 Low, seletor de terrenos com três modos (Sand/Mud, Snow e Auto) e Hill Descent Control.

Preço: R$ 199.990

JEEP COMMANDER LIMITED TD380 DIESEL AT9 4x4

A versão Limited TD380 Diesel AT9 4x4 Crédito: Jeep/Divulgação

Motor: Transversal dianteiro com 4 cilindros em linha, turbo diesel.

Cilindrada total: 1.956 cm³

Aspiração: Turbocompressor

Potência máxima (ABNT): 170 cv a 3.750 rpm

Torque máximo (ABNT): 38,7 kgfm (380 Nm) a 1.750 rpm

Transmissão: automática com nove marchas

Tração: Integral

Sistema de freios: a pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC

Suspensão: dianteira e traseira tipo McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora

Direção: Elétrica com pinhão e cremalheira

Rodas: Medidas: 7,5” x 18” – liga de alumínio

Peso: em ordem de marcha de 1.885 kg

Peso: em ordem de marcha de 1.685 kg

Capacidade de carga: 540 kg

Dimensões: 4.769 mm de comprimento, 1.859 mm de largura, 1.682 mm de altura, 2.794 mm de distância entre eixos e altura mínima do solo entre os eixos de 209 mm

Porta-malas: 661 litros (5 pass.)/ 233 litros (7 pass.)/ 1.760 litros (2 pass.)

Tanque de combustível: 61 litros

Desempenho: 0 a 100 km/h em 11,6 s

Consumo: Ciclo urbano faz 10,3 km/l e 12,9 km/l na estrada

Conjunto óptico Full Led.

Bancos em couro e suede preto e acabamento interno preto.

Cluster Full Digital de 10,25”.

Central multimídia de 10,1” com plataforma Adventure Intelligence e espelhamento sem fio.

Carregador de celular por indução.

Keyless Enter ‘N Go.

Bancos dianteiros com ajustes elétricos e abertura elétrica do porta-malas.

Sete airbags de série e todos os sistemas de direção autônoma (ADAS).

A versão T270 turbo flex 4x2 vem com o Jeep Traction Control+.

A configuração com motor diesel também conta com modo 4x4 Low, seletor de terrenos com três modos (Sand/Mud, Snow e Auto) e Hill Descent Control.

Preço: R$ 259.990

JEEP COMMANDER OVERLAND T270 FLEX AT6

Versão Overland turbo flex vem de série com sistema de som premium Harman Kardon. Crédito: Jeep/Divulgação

Motor: Transversal dianteiro, com 4 cilindros em linha, aspirado turbo flex

Cilindrada total: 1.332 cm³

Potência máxima (ABNT): 180 cv (gasolina)/ 185 cv (etanol) a 5.750 rpm

Torque máximo (ABNT): 27,5 kgfm (270 Nm) a 1.750 rpm

Transmissão: automático com seis marchas à frente e uma à ré

Sistema de freios: a pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC

Suspensão: dianteira e traseira tipo McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora

Direção: elétrica com pinhão e cremalheira

Rodas: Medidas: 7,5” x 19” – liga de alumínio

Peso: em ordem de marcha de 1.715 kg

Capacidade de carga: 540 kg

Dimensões: 4.769 mm de comprimento, 1.859 mm de largura, 1.682 mm de altura, 2.794 mm de distância entre eixos e altura mínima do solo entre os eixos de 209 mm

Porta-malas: 661 litros (5 pass.), 233 litros (7 pass.), 1.760 litros (2 pass.)

Tanque de combustível: 61 litros

Desempenho: 0 a 100 km/h em 10,6 s (gasolina) e 9,9 s (etanol)

Consumo: Ciclo urbano faz 9,8 km/l (gasolina) e 6,9 km/l (etanol). Na estrada, 11,8 km/l (gasolina) e 8,3 km/l (etanol)

Possui toda a configuração da Limited de série.

Bancos em couro e suede marrom.

Teto solar panorâmico.

Sistema de som premium Harman Kardon.

Banco de passageiro elétrico.

Porta-malas com sensor de presença e tomadas de 127v.

Adventure Intelligence Plus com Alexa in Vehicle.

A configuração TD380, além de tudo que há na Limited Turbo Diesel, traz molduras inferiores na mesma cor do veículo e Jeep Off-Road Pages.

Preços: R$ 219.990

JEEP COMMANDER OVERLAND TD380 DIESEL AT9 4x4

A versão Overland é a topo de linha e vem com teto solar de série Crédito: Jeep/Divulgação