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Para o último trimestre

Chevrolet Equinox vai ganhar novo design e mais equipamentos

Linha 2022 do SUV médio teve teaser apresentado pela marca e será um dos quatro lançamentos previstos ainda este ano

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 16:31

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

17 ago 2021 às 16:31
Chevrolet Equinox
Conjunto óptico ganhou novo design, assim como a grade dianteira Crédito: Chevrolet/Divulgação
A Chevrolet divulgou mais um teaser dos lançamentos previstos para o final do ano e o destaque da vez ficou para o SUV premium Equinox. Modelo mais vendido da marca no mundo, a montadora já adiantou que o carro ganhou novo design e também novidade na conectividade, mas não especificou, em seu site, o que deve vir.
Nos vídeos divulgados pela Chevrolet é possível ver que a nova versão do SUV tem tudo a ver com a versão americana, pelo menos no novo design. Começando pelos faróis dianteiros, que ficaram mais afilados, além das luzes de condução diurnas. A grade frontal também ganhou novo desenho, assim como as luzes de neblina e rodas.
“O Novo Equinox será lançado no último trimestre do ano, e a expectativa tem sido grande por parte dos clientes. O SUV médio da Chevrolet chegará ainda mais equipado e com personalidade inédita, em linha com uma característica muito singular do produto: a excelente dirigibilidade”, diz Rodrigo Fioco, diretor de Marketing da GM América do Sul.

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O novo Equinox deve chegar com motorização única: motor 1.5 turbo de quatro cilindros, com potência de 172 cv a 5.600 rpm e 27,8 kgfm de torque a 2.500 rpm. O modelo também deve trazer transmissão automática de seis marchas e possivelmente tração integral em versões mais topo de linha.
“Conseguimos um balanço muito interessante. Temos um motor de 172 cv e 27,8 de torque, o que proporciona uma excelente performance, mas garante também uma ótima eficiência energética”, diz o diretor de performance veicular da GM, Leandro Couto.
O modelo terá também suspensão multilink e direção elétrica progressiva. “Neste carro, a gente tem muita tecnologia em prol da dirigibilidade. Ele tem um centro de gravidade menor, o que dá muita estabilidade. Muita eletrônica embarcada em prol da segurança, em situação de dirigibilidade, como a tração integral. Ela é muito mais do que um 4x4 integral”, observa Couto.

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