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Completo de fábrica

Caoa Chery Arrizo 6 PRO entra para a briga dos sedãs médios

Nova versão do modelo chega ao mercado com valor de lançamento R$ 134.990, visual atualizado e mais itens de tecnologia, conforto e segurança

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 18:02

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

01 out 2021 às 18:02
Caoa Chery Arrizo 6 PRO
Arrizo 6 PRO chega para aumentar a família do modelo, que irá conviver com a versão GSX. Crédito: Caoa Chery/Divulgação
Nesta sexta-feira (1º), a Caoa Chery apresentou o Arrizo 6 PRO, uma versão reestilizada do GSX, sedã médio lançado em 2020, trazendo novos detalhes no design e equipamentos. O carro, apresentado pela montadora sino-brasileira, chega para entrar na briga da categoria, buscando um lugar ao sol junto de modelos consagrados pelo mercado consumidor, como Toyota Corolla e Honda Civic.
Para conquistar esse público mais exigente, o novo modelo traz além do novo visual, mais itens de tecnologia, conforto e segurança, que serão todos de série, sem opcionais. Além disso, também chega brigando no preço, com valor de lançamento de R$ 134.990, um desconto de R$ 5 mil por tempo limitado.

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Segundo o gerente de marketing da Caoa Chery, o Arrizo 6 PRO chega para aumentar a família do modelo, que irá conviver com a versão GSX. “Cada um tem seu público-alvo e itens de série próprios. Foi pensado de forma estratégica termos dois sedãs médios, pois há espaço no mercado. O consumidor desse tipo de carro é muito importante, pois busca modelos mais completos e com tecnologia. Acreditamos que temos um produto bastante competitivo”, avalia.
De olho na competitividade, a empresa planeja abocanhar 3% do mercado já no próximo ano. Atualmente, segundo o CEO da Caoa Chery, Márcio Alfonso, a projeção deste ano de participação é de 2%, sendo que a marca já vendeu, este ano, entre 37 mil a 38 mil unidades de seus modelos fabricados no Brasil. “A marca tem um desafio grande e consegue avançar. Vemos um crescimento contínuo e teremos novas ações no futuro para conseguir conquistar um espaço cada vez maior no mercado”, afirma.
Entre as ações, está o lançamento de novos modelos elétricos e também híbridos, que não foram detalhados durante o lançamento. “A Caoa Chery foi uma das pioneiras ao lançar o elétrico Arrizo 5e e queremos liderar o mercado com veículos com essa tecnologia", adianta.

COMPLETO DE FÁBRICA

Caoa Chery Arrizo 6 PRO
Arrizo 6 PRO traz alguns diferenciais da versão GSX, como nova grade frontal. Crédito: Caoa Chery/Divulgação
A linha PRO, que teve como primeiro lançamento no país o Tiggo 3x, é caracterizada por modelos mais tecnológicos, buscando se tornar referência em veículos premium nos seus segmentos. Com isso, o Arrizo 6 PRO traz alguns diferenciais da versão GSX, como nova grade frontal, traseira e detalhes exclusivos.
O modelo possui apenas uma versão, que é completa de fábrica, e vem com itens de tecnologia diferenciados, como monitor de ponto cego, câmera 360° em alta definição, novo painel de instrumentos totalmente digital em tela LCD colorida de 10,25”, multimídia de 10,25” de alta definição com Android Auto e Apple Car Play.

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Os faróis são todos em led e as luzes de rodagem diurnas (DRLs) possuem detalhes cromados. Na traseira, as lanternas com novo design se unem por uma barra de ligação em preto brilhante. O modelo possui rodas de liga leve de 17 polegadas.
A motorização chama a atenção, com motor 1.5 Turbo Flex e transmissão CVT de 9 velocidades. Ele possui torque de 21,4 kgfm e potência de 150 cv quando abastecido com etanol e 147 cv movido a gasolina. O modelo possui chave presencial e acionamento por botão, comando de climatização a distância (CCD), freio de estacionamento com acionamento eletrônico e função Auto Hold, destravamento das portas por aproximação e rebatimento elétrico dos retrovisores com desembaçador elétrico.

CONFORTO E TECNOLOGIA

Detalhes do novo Caoa Chery Arrizo 6 PRO

Por dentro, o Arrizo 6 PRO busca levar a seus ocupantes requinte e conforto: a central multimídia está integrada à seção central com acabamento em preto brilhante e o console central elevado possui comandos, como o freio de estacionamento eletrônico, auto-hold e controle da central multimídia ergonomicamente instalados.
O volante é multifuncional com base reta, revestido em material premium, e o painel de instrumentos digital e colorido tem tela LCD/TFT de 10,25”. Já os bancos possuem regulagem elétrica no lado do motorista com seis possibilidades de ajuste, e revestidos em material premium.
Já no quesito tecnologia, o modelo traz, além dos equipamentos de série na versão GSX, novidades como sistema de monitoramento de ponto cego (BSD), acionado por meio de sensores que emitem alertas ao motorista nos espelhos externos ou no no painel sempre que outro veículo ou objeto é detectado. Além disso, o painel de instrumentos possui duas opções de layout e visualização em cores e tela sincronizada com as funções de direção SPORT/ECO e com o multimídia.
Caoa Chery Arrizo 6 PRO
Console central elevado possui comandos como o freio de estacionamento eletrônico, auto-hold e controle da central. Crédito: Caoa Chery/Divulgação
Já a central, além de ser colorida e de alta resolução, possui quatro opções de temas e está sincronizada com as novas luzes ambientes, localizadas nas laterais da cabine frontal. São sete opções de cores que se conectam ao sistema de áudio, funcionando de acordo com a música tocada.
O porta-malas é o maior do segmento, com 570 litros e também tem as maiores dimensões da categoria, com 4.675mm de comprimento e 1.814mm de largura, garantindo mais espaço interno a seus ocupantes.

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Outro atrativo para o lançamento é o valor do seguro, de R$ 2.299, que pode ser parcelado em até 10 vezes de R$ 229,90 e condições comerciais atraentes na venda, com taxa de juros de 0,99% em 24 vezes e 50% de entrada.
Com produção feita no Brasil, o Arrizo 6 PRO possui cinco anos de garantia no motor e câmbio e três anos de garantia total. 
(Com informações da Caoa Chery)

FICHA TÉCNICA

Caoa Chery Arrizo 6 PRO
Na traseira, as lanternas com novo design se unem por uma barra de ligação em preto brilhante. Crédito: Caoa Chery/Divulgação

CAOA CHERY ARRIZO 6 PRO

  • Dimensões: 4.675 mm de comprimento, 1.814 mm de largura, 1.493 mm de altura. Distância entre eixos de 2.650 mm e peso em ordem de marcha de 1.364 kg.
  • Motor: transversal, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, 1.5L VVT Turbo iFlex.
  • Potência: 150 cv quando abastecido com etanol e 147 cv movido a gasolina.
  • Torque: 210 Nm e 21,4 kgfm.
  • Transmissão: CVT de 9 velocidades simuladas.
  • Capacidade do tanque: 48 litros.
  • Porta-malas: 570 litros.
  • Suspensão: dianteira MacPherson dos tipo independentes e traseira semi-independente com barra de torção.

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