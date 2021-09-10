Land Rover Defender 90 chega em setembro a partir de R$ 539.950

A motorização Ingenium 2.0l do Defender 90 está combinada a uma transmissão automática de oito velocidades, que entrega força ao sistema 4x4 para enfrentar todo tipo de terreno. Crédito: Land Rover/Divulgação

A Land Rover apresentou ao mercado brasileiro o novo Defender 90, completando a família de um dos veículos mais emblemáticos da marca. Equipado com a potente motorização P300 de quatro cilindros a gasolina com 300 cv, o novo Defender 90 chega ao Brasil aliando atributos de alta performance, tecnologia de ponta e um desempenho off-road sem precedentes. Configurável em diversas combinações de cores e estilos, o veículo está disponível em pré-venda com unidades limitadas em todas as concessionárias da marca no país a partir de R$ 539.950.

Apresentado pela primeira vez em 1948 como Land Rover Série 1, o Defender nasceu para incorporar o #EspíritoLandRover, de ir acima e além, oferecendo capacidade para enfrentar qualquer superfície com conforto e segurança. Com design marcante, o Defender 90 oferece em sua nova versão uma combinação de cores externas exclusiva para o Brasil, com opções em Pangea Green e Tasman Blue com teto branco contrastante, Gondwana Stone com teto preto contrastante e Santorin Black. Em seu interior, revestimentos em couro Ebony (escuro) ou Acorn/Lunar (Claro), dão o tom refinado e luxuoso à cabine.

Com diversos aprimoramentos e design exterior e o interior totalmente redesenhados, o novo Defender 90 oferece tecnologia embarcada de ponta, com capô transparente, novo sistema de conectividade PIVI PRO, painel de instrumentos digital de 12.3 polegadas e o novo Terrain Response II (configurável).

A nova arquitetura do Defender 90, projetada para situações extremas, foi feita de uma construção monobloco leve e forte de alumínio, e corresponde à carroceria mais resistente que a Land Rover já produziu. Crédito: Land Rover/Divulgação

Sua motorização Ingenium 2.0l está combinada a uma transmissão automática de oito velocidades, que entrega força ao sistema 4x4 para enfrentar todo tipo de terreno. Produzido na fábrica da Jaguar Land Rover em Nitra, na Eslováquia, o novo Defender 90 foi submetido a mais de 62 mil testes realizados pela equipe de engenharia e aprovado em todos os sentidos, indo além dos padrões convencionais para um SUV ou carro de passeio.

“Após um ano de sucesso no Brasil, completamos a família Defender oferecendo o modelo 90 aos nossos clientes, um veículo robusto, versátil e com design premiado e reconhecido pelas mais diversas instituições em todo o mundo. O novo Defender 90 é um veículo que vai além dos limites e realiza o impensável, sem nunca perder o caráter e autenticidade do original. É uma grande conquista para a marca no Brasil e temos certeza que será um sucesso de vendas colocando a Land Rover em lugar de destaque frente a concorrência” diz Tiago Yoshitake, coordenador de produto da Land Rover.

A FORÇA DO 4X4

Mais forte do que nunca, a nova arquitetura do Defender 90, projetada para situações extremas, foi feita de uma construção monobloco leve e forte de alumínio, e corresponde à carroceria mais resistente que a Land Rover já produziu. Ela é dez vezes mais rígida do que o Defender anterior, fornecendo bases perfeitas para suspensão totalmente independente.

Altamente tecnológico, o Defender 90 chega ao Brasil equipado com sistema de suspensão a ar de série e o avançado sistema Adaptative Dynamics, capaz de monitorar os movimentos do veículo 500 vezes por segundo, e fazer o modelo reagir quase instantaneamente às condições de piso e dirigibilidade, para proporcionar maior controle e conforto ao motorista. Ele também detecta condições off road, otimizando a altura de suspensão automaticamente de acordo com o momento. O sistema de ar pode elevar a carroceria a até 145 mm, quando necessário.

Disponível apenas na versão SE, o Defender 90 chega ao Brasil em setembro e tem preços partindo de R$ 539.950. Crédito: Land Rover/Divulgação

O Terrain Response 2 configurável é outra novidade do novo Defender 90. O sistema inteligente permite que motoristas experientes de off-road ajustem as configurações individuais para se adequarem perfeitamente às condições da estrada, enquanto motoristas inexperientes podem deixar que o sistema detecte a configuração mais adequada para o terreno, usando a função automática.

A nova arquitetura da carroceria oferece 291 mm de distância do solo – 20 mm mais alto do que em qualquer SUV da Land Rover – e geometria off road de classe mundial dá ao modelo ângulos de aproximação, partida e saída de 38, 31 e 40 graus (altura off-road), respectivamente.

Sua capacidade de transposição em trechos alagados é de até 900 mm, sustentada pelo novo sensor de profundidade e pela câmera 360, que garante aos motoristas total confiança para atravessar águas profundas. A combinação de carga útil máxima de 900 kg, teto estático de até 300 kg, capacidade de reboque de 3.500 kg, confirmam a resistência do novo Defender 90.

CAPÔ "TRANSPARENTE" PARA TOTAL VISIBILIDADE

A avançada tecnologia Clear Sight Ground View – ou capô transparente – presente no novo Defender 90, ajuda o motorista a aproveitar toda a capacidade do veículo, revelando na tela central as áreas normalmente escondidas pelo capô logo à frente das rodas dianteiras. Também é possível ter uma visão traseira livre de obstáculos no interior do carro com o retrovisor interno Clear Sight Rear View.

Como resultado, o novo Defender 90 redefine a amplitude de capacidade, aumentando o limiar de robustez off-road e conforto na estrada. O modelo se adequa às ruas movimentadas da cidade com o mesmo potencial que escala montanhas, atravessa desertos e suporta altas temperaturas.

O sistema de ar do Defender 90 pode elevar a carroceria a até 145 mm, quando necessário. Crédito: Land Rover/Divulgação

ALTA TECNOLOGIA

O novo Defender 90 também chega ao Brasil equipado com a tecnologia Software-Over-The-Air (SOTA), com 14 módulos individuais capazes de receberem atualizações remotas. O sistema realiza o download dos dados enquanto os clientes estão em sua casa, via Wi-Fi, sem a necessidade de visitar um concessionário Land Rover.

O sistema de infoentretenimento PIVI PRO, oferecido de série no veículo, pode ser acessado através de uma nova geração de touchscreen mais intuitiva e amigável. O sistema exige menos passos para executar tarefas frequentes, enquanto seu design atual garante respostas praticamente instantâneas. Já o sistema de navegação usa algoritmos de autoaprendizagem capazes de otimizar a rota, com mapas sempre atualizados graças à tecnologia SOTA.

Em combinação com o painel de instrumentos interativo de 12,3 polegadas, o sistema avançado fornece mapeamento 3D de alta definição dentro da instrumentação, deixando a tela sensível ao toque central livre para controlar outros aplicativos.

O Novo Defender 90 também oferece o que há melhor em sistema de som, com 11 alto falantes Meridian de 400W de potência e subwoofer integrado. Luz ambiente configurável para a cabine também é um dos acessórios de série do veículo.

O sistema de infoentretenimento PIVI PRO, oferecido de série no veículo, pode ser acessado através de uma nova geração de touchscreen mais intuitiva e amigável. Crédito: Land Rover/Divulgação

Entre os atributos de assistência ao motorista, destacam-se o Blind Spot Assist, que monitora pontos cegos em uma área adjacente ao veículo, o Rear Traffic Monitor, que auxilia o motorista em manobras de ré, e o Clear Exit Monitor, que avisa sobre outro veículo ou objeto em movimento se aproximando por trás quando a porta foi destravada por dentro.

PREÇO

O Novo Defender 90 chega ao Brasil em sua quinta geração, com pré-venda iniciada neste mês de setembro. Disponível apenas na versão SE, tem preços partindo de R$ 539.950.