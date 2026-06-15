A emoção de mais uma Copa do Mundo

Não sei se existe algo que una mais os brasileiros do que o futebol. Em um país polarizado, politicamente, com pessoas se odiando por apoiarem um ou outro candidato, dividido por religiões, cor da pele, classe social, regiões, lugares que frequentam, roupas que usam, marca de carro, de relógio ou de celular, sexo ou gênero, talvez seja o futebol, em épocas de Copas do Mundo, que nos una a todos e, por alguns dias, camufle todas as nossas diferenças. Passada a Copa, ou a eliminação precoce do Brasil, o que tem acontecido frequentemente, desde 2006, tudo volta a ser como dantes no quartel de Abrantes.





Escrevo às vésperas da abertura oficial e o Brasil ainda não jogou. Confesso que, embora a propaganda da marca de cerveja patrocinadora e o técnico italiano pago a peso de ouro nos motivem a acreditar na seleção, pois “está liberado acreditar”, a maioria do povo brasileiro está de pé atrás com o resultado final.





Ainda não sei se o Brasil passou pelo Marrocos, uma das melhores seleções da atualidade, se empatou, já está de bom tamanho e muito menos sei até aonde chegará. Sei que não é o time favorito, pois à sua frente estão Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Holanda e outras mais.