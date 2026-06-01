Viagem à Ásia Central: primeira parada, Cazaquistão

Possui uma riqueza nacional robusta graças à abundância de recursos naturais, pois é um dos maiores produtores e exportadores de urânio, petróleo, gás natural, carvão, cobre e zinco. Dentre as ex-repúblicas da União Soviética, é o que oferece condições de vida mais estáveis e um alto índice de desenvolvimento humano.





Desde que chegamos a Astana, ficamos surpresos com o progresso do país, a limpeza das ruas e avenidas e a segurança. Nada de gente pedindo, oferecendo serviço, querendo enganar turista, como acontece em outros países ou no Brasil. Um metrô de superfície moderníssimo acaba de ser inaugurado, ligando o aeroporto à estação ferroviária, cortando toda a cidade em poucos minutos.





Chegamos ao hotel, bem localizado na parte nova da cidade e, sem dificuldade, conseguimos o check-in antecipado e um café da manhã de boas-vindas. Moças super gentis, falando inglês influente, coisa rara, pois a maioria da população só fala o russo e o cazaque.





No entanto, observamos, desde o aeroporto, a boa vontade em se comunicar, usando o tradutor do Google. O povo está ligadíssimo nas redes sociais, sobretudo os jovens, e o tempo todo tememos ser atropelados por patinetes elétricas ou entregadores de i-food. Estávamos próximos dos principais shoppings, dentre os quais o Khan Shatyr, em forma de tenda, superlotado aos finais de semana.





No primeiro dia, andamos pelo centro, cambiamos a moeda, aprendendo o valor dos alimentos, visitamos a Ópera, pois estávamos ao lado dela, um edifício monumental, em formato clássico, que emprega centenas de pessoas, artistas e funcionários.