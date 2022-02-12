Linha 2022: Fiat Toro Volcano chega com novidades no motor

A versão Volcano Flex vem com uma tela de 8,4 polegadas “touchscreen”, conectividade sem fio Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Em 2016, quando a Fiat Toro surgiu para ocupar um espaço entre as picapes compactas derivadas dos hatches – como a Fiat Strada e a Volkswagen Saveiro – e as médias com chassis de longarinas – como a Toyota Hilux e a Chevrolet S10 –, ela se tornou um sucesso instantâneo.

Bem-sucedida no chamado conceito SUP (Sport Utility Pick-up), que se propõe a combinar os atributos de conforto e a dirigibilidade de um utilitário esportivo com uma caçamba, a picape da Fiat já emplacou quase 350 mil unidades no Brasil desde então.

Apresentada em abril do ano passado, a linha 2022 da Toro traz como grande novidade o motor 1.3 GSE Turbo Flex T270 (em alusão ao torque em Nm), o mesmo utilizado no Jeep Compass. E mais, entrega até 185 cavalos de potência e torque de 27,5 kgfm, que trabalha acoplado a uma transmissão automática de 6 marchas.

A picape mais equipada com o novo motor flex é a Volcano, que, na prática, é a configuração intermediária da picape. As versões com motorização a diesel, todas mais caras, ocupam o topo da gama.

ESTÉTICA DA VOLCANO

Na linha 2022, a alteração visual externa mais visível é nos faróis. Continuam divididos em duas partes, mas os superiores agora são em LED e o trabalho entre luz de condução diurna e setas de direção são divididos. Os faróis principais são auxiliados pelos de neblina, também em LED.

O capô ganhou dois relevos para ampliar a sensação de “musculatura” do conjunto. Na frente, o logo da marca fica centralizado e parece sustentado por dois filetes horizontais cromados, ladeado pela discreta Fiat Flag (uma micro-bandeira italiana estilizada) e sublinhado pelo para-choque em tom de aço escovado.

Na linha 2022 da configuração Volcano, a alteração visual externa mais visível é nos faróis. Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Na traseira, as lanternas passaram a ser em LED e a porta da caçamba permanece bipartida, com abertura lateral. A novidade fica para a plaqueta “Turbo 270”, que identifica a nova motorização.

As maçanetas externas são cromadas enquanto as carenagens dos retrovisores, as molduras das janelas e a coluna central das portas são em preto. As rodas de liga leve de 18 polegadas calçam pneus 225/60 R18 On Road. Um elegante rack com barras longitudinais e “brake light” em LED arrematam o teto.

TECNOLOGIA

Todas as versões da Toro 2022 trazem de série o Cluster Full Digital com tela de 7 polegadas configurável, indicadores de temperatura e nível de combustível em LED.

De série, a versão Volcano Flex vem com uma tela de 8,4 polegadas “touchscreen”, conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, comandos de voz Bluetooth, MP3, Rádio AM/FM e entradas Aux e USB.

A picape tem internet 4G nativa – por meio de um chip da TIM pago à parte – integrado ao serviço Fiat Connect Me. Com esse aplicativo instalado no smartphone, é possível conferir dados do computador de bordo, acessar a localização do veículo, ligar buzina e luzes – algo funcional para facilitar a localização da picape em um estacionamento grande.

A cor sólida Branco Ambiente aumenta o preço da Volcano em R$ 1.500 Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

A Toro Volcano traz também sete airbags (dois laterais, dois de cortina, dois frontais e um de joelho), apoio de braço para os bancos dianteiros, abertura elétrica do bocal de combustível, ar-condicionado digital de duas zonas, capota marítima, sensor de ré, quadro de instrumentos digital, câmera de ré, assistente de partida em rampa e bloqueio eletrônico do diferencial ESC.

Oferece ainda volante de couro com borboletas para trocas de marcha, controlador de velocidade, luzes ambientes para a cabine, banco do motorista elétrico, chave presencial, sensor de estacionamento dianteiro, carregador de celular por indução e retrovisores rebatíveis eletricamente.

MOTOR TURBO FLEX

O motor 1.3 GSE Turbo Flex T270 entrega disposição de sobra e permite que a Toro ande mais e ofereça um rodar mais suave em comparação às antigas 1.8 Flex.

A versão gera 185 cavalos de potência com etanol a 5.750 rotações por minuto e torque de 27,5 kgfm a 1.750 rpm. O motor é associado ao câmbio automático de 6 marchas e equipado com a tecnologia MultiAir III, já presente em outros propulsores.

Em uma velocidade estável de 120 km/h, o motor não passa das 2 mil rpm. Para quem gosta de exercer mais ativamente o controle do motor, acionar as marchas manualmente na alavanca do câmbio ou nos “paddles shifts” atrás do volante é uma opção.

Fiat Toro Volcano tem o motor: dianteiro, transversal, 1.332 cm3, quatro cilindros, 16 válvulas, comando simples com variador no escape e MultiAir na admissão, injeção direta, turbo e flex Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Segundo a Fiat, a aceleração de zero a 100 km/h da Volcano Turbo 270 AT6 é feita em 11,2 segundos (gasolina) e em 11 segundos (etanol). A velocidade máxima é de 195,5 km/h (gasolina) e de 197,5 km/h (etanol). A tecla Sport muda as respostas do câmbio, do pedal do acelerador e o peso da direção.

Em termos e consumo, com um motor turbo novo, era de se esperar um desempenho da Toro 1.3 GSE Turbo Flex T270 expressivamente melhor em relação ao da antiga versão 1.8 Flex, que tinha fama de “beberrona”. No entanto, de acordo com os dados do Inmetro, na cidade, são 9,4 km/l com gasolina e 6,5 km/l com etanol. Na estrada, são 10,8 km/l com gasolina e de 8 km/l com etanol. Ou seja, um consumo de combustível não tão contemporâneo – algo pouco edificante nesses tempos de combustíveis extraordinariamente caros.

ESPAÇO FUNCIONAL

A Toro 2022 ganhou mais e melhores porta-objetos, que tornam possível abrigar com segurança celular, chaves, carteira e garrafas. No modelo antigo, eventualmente, saia algo voando nas acelerações bruscas ou rampas.

O acabamento do interior da Toro Volcano supera sutilmente o das versões mais básicas Endurance e Freedom. Não transmite requinte, mas aparenta qualidade na montagem. Os bancos frontais são confortáveis, mas os traseiros têm um encosto muito verticalizado. Mais inclinação tornaria as viagens longas mais agradáveis.

A multimídia vertical Uconnect de 10,1 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, mostra amplas imagens da câmera de ré. Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Opcional, a central multimídia vertical Uconnect de 10,1 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, comandos de voz Bluetooth, MP3, rádio AM/FM, entrada Aux e porta USB oferece interface com o usuário simples e intuitiva, facilitada pelos comandos no volante. Mostra ainda amplas imagens da câmera de ré.

PREÇOS

O preço da Volcano Turbo 270 Flex começa em R$ 163.690 se for na cor sólida Vermelho Colorado. Mas o valor inicial pode subir de acordo com o ICMS de cada Estado – aumenta R$ 5 mil em São Paulo e mais de R$ 6 mil na Paraíba e em Pernambuco.

A sólida Branco Ambiente (a do modelo testado) aumenta o preço em R$ 1.500 e as metálicas Vermelho Tribal, Prata Billit, Preto Carbon, Cinza Granite e Branco Polar agregam R$ 2.500 à fatura.

A vistosa central multimídia vertical Uconnect de 10,1 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto wireless – presente no modelo avaliado – pode ser incluída opcionalmente como parte do Pacote Tecnologia, que acrescenta ainda AEB (frenagem autônoma de emergência), LDW (aviso de saída de pista) e AHB (comutação automática do farol alto) e soma R$ 6 mil ao preço.

Na Toro Volcano com acabamento e equipamento idênticos, mas movida pelo motor Multijet 2.0 turbodiesel com câmbio automático de 9 marchas, tração 4x4, 170 cavalos de potência e 35,7 kgfm de torque, o preço inicial já salta para R$ 197.790 – exatos R$ 34.100 a mais

FICHA TÉCNICA

Fiat Toro Volcano Turbo 270 Flex Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix