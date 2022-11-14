Peugeot e-2008 GT é o terceiro carro elétrico da marca no país

Chegada do SUV compacto reafirma a promessa da Peugeot de ter dois carros de passeio elétricos no Brasil até o final de 2022 Crédito: Peugeot/Divulgação

Dentro da promessa de ter dois carros de passeio totalmente elétricos no mercado brasileiro ainda este ano, a Peugeot apresentou, na última semana, o crossover e-2008 . Lançado na Europa em 2019, o novo elétrico da marca francesa pertencente à Stellantis chega ao Brasil somente na versão GT, com preço de R$ 259.990.

Em setembro do ano passado, coube ao hatch esportivo e-208 GT abrir as portas para a ofensiva elétrica da Peugeot no país, dando passagem em seguida para o utilitário e-Expert, apresentado em dezembro. O e-208 GT custa a partir de R$ 219.990, exatamente R$ 40 mil a menos. Versão 100% elétrica do 2008 – crossover compacto com motor a combustão que estreou no Salão de Genebra de 2013 –, o e-2008 GT é fabricado em Trnava, na Eslováquia – de onde vem também o e-208.

“A Peugeot é a marca que mais cresce no Brasil, com um aumento de 116% em vendas até o momento este ano em comparação ao mesmo período de 2021. O e-2008 GT é um produto fantástico, marcando mais um passo decisivo para a descarbonização da Peugeot e da Stellantis até 2030”, afirmou o presidente da Stellantis América Latina, Antonio Filosa.

Com 4,30 metros de comprimento, 1,77 metro de largura, 1,55 metro de altura e 2,60 metros de distância de entre-eixos, o e-2008 replica o visual do 2008 com motor a combustão, que reinterpreta o inconfundível visual felino, típico da marca do leão.

Na parte frontal, destacam-se os faróis em full LED, com os “dentes de sabre” nas DRL Crédito: Peugeot/Divulgação

Externamente, é difícil diferenciar os dois modelos. Na parte frontal, destacam-se os faróis em full LED, com os “dentes de sabre” nas luzes de circulação diurna (DRL) apresentados em 2019 no novo 208, e grade (sem efeito funcional de refrigeração do motor, pois trata-se de um elétrico) com detalhes na cor da carroceria.

As lanternas, também em LED, remetem às garras de um leão, e uma faixa horizontal une o conjunto. O teto vem em uma cor diferente em relação à do resto do carro. O monograma com a letra “e” destacada em azul acompanha a nomenclatura “2008”, indicando que o veículo é movido a eletricidade.

Bateria de alta performance

A performance do Peugeot e-2008 vem de um motor com 136 cavalos (100 kW) de potência e 26,5 kgfm de torque instantâneo – característica de todo o veículo elétrico. Conforme a Peugeot, o crossover acelera de zero a 100 km/h em 9,9 segundos e pode chegar a 150 km/h.

O modelo conta com três modos de condução – o “Sport” (prioriza o desempenho, utilizando-se da potência e do torque máximos), o “Normal” (indicado para garantir o conforto ideal nos deslocamentos do dia a dia) e o “Eco” (com foco no aumento da autonomia). A escolha é feita a partir de um toque em um botão.

As lanternas traseiras são em LED e unidas por uma faixa horizontal Crédito: Peugeot/Divulgação

O modelo traz ainda um novo seletor de condução, o e-Toggle, no qual está disponível a função “B Mode”. Também conhecida como “one pedal”, ela atua como freio-motor e faz a desaceleração do veículo com a retirada do pé do acelerador, para regeneração da bateria, priorizando a autonomia. Com isso, naturalmente, a vida útil das pastilhas de freio cresce bastante.

Com 50 kWh de capacidade, a bateria de alta performance oferece ao novo e-2008 uma autonomia de 345 quilômetros com carga completa pelo ciclo WLTP. A bateria fica posicionada sob o piso do veículo, para não comprometer o espaço interno. A Peugeot afirma que a bateria foi concebida desde o início do projeto para não afetar qualquer item de segurança do veículo.

O e-2008 pode ser carregado em tomadas convencionais do tipo residenciais ou em carregadores rápidos por meio de um plug, posicionado no mesmo local que seria o de abastecimento em um veículo a combustão. O sistema é composto por um plug tipo 2 – para corrente alternada (AC) – e tipo CCS-2 – para corrente contínua (CC).

O usuário pode acompanhar o status a partir de luzes indicativas de recarga neste esquema: branco, para conexão do plug, verde piscante, em carregamento, fixo, para carga completa, e vermelho, para anomalia ou problema na recarga. Para soltar o plug, basta destravar as portas do veículo.

O modelo pode ter 80% da bateria carregada em 30 minutos se for utilizada uma estação ultrarrápida de 100 kW. A Peugeot lembra ainda que o carregamento completo do e-2008 em uma tomada doméstica é feito em quase vinte e cinco horas.

Os dados de utilização e consumo da bateria e do “powertrain” são ilustrados no painel de instrumentos digital 3D. A bateria tem oito anos de garantia pela montadora, com limite de 160 mil quilômetros.

Funcionalidades a bordo

O “magnetismo” proposto pelo marketing da Peugeot para o exterior do e-2008 se estende para o lado de dentro da cabine, tudo comandado pelo i-Cockpit 3D, trazendo, de acordo com a marca, funcionalidade para uma condução intuitiva.

Fazem parte desse conjunto o volante esportivo, a central multimídia com tela de 10 polegadas, o cluster e a navegação GPS – ambos em 3D – e a série de botões de controle batizada de “toggles switches”. Os bancos de couro com formato esportivo e o teto solar panorâmico completam o pacote visual do interior, que tem ainda uma ambientação com oito opções de cores de iluminação.

Para a engenharia da Peugeot, o e-2008 foi preparado para circular com desenvoltura pelas ruas, seu “habitat natural”, pelo caráter visual e pelos aspectos de conforto, comodidade e segurança para o motorista e os passageiros.

Peugeot e-2008

A arquitetura do crossover traz rodas biton diamantadas de 18 polegadas, boa altura em relação ao solo, modularidade dos bancos bipartidos e porta-malas de 434 litros de capacidade e dois níveis de organização.

No pacote de itens de série, tem o Visiopark 180 Graus, o piloto automático inteligente, a frenagem automática de emergência, a assistência de farol alto, o alerta de atenção e fadiga, o reconhecimento de placas de velocidade, o sistema ativo de ponto cego, o alerta e correção de permanência em faixa e seis airbags.

Opção de assinatura

A chegada do e-2008 ao Brasil traz de carona uma nova forma de se ter o 100% elétrico. Por meio da Flua! – empresa de mobilidade da Stellantis no Brasil, que oferece o serviço de assinatura de veículos zero-quilômetro em parceria com a rede de concessionárias e-Centers da marca –, a proposta do Peugeot por Assinatura visa a facilitar o consumidor que não tem o valor do veículo nem quer se preocupar com as demais despesas embutidas na compra.

O serviço se inicia pela decisão de o cliente ter o e-2008 por aluguel, a escolha do plano mais adequado e o preenchimento do formulário para fechar o negócio. A partir daí, o assinante paga as mensalidades fixas e não pensa em pagamentos de IPVA, impostos, seguro e manutenções periódicas e tem ainda a garantia de assistência de guincho 24 horas em todo o país.

O e-2008 engloba uma cadeia de serviços e de produtos relacionados, a fim de garantir um ciclo completo de suporte ao cliente. O ecossistema envolvendo o dia a dia do proprietário do elétrico no Brasil destaca os e-Centers – concessionárias estruturadas para a apresentação, comercialização e os reparos de veículos a bateria – e os parceiros de soluções de recarga, como a WEG – empresa de venda e instalação de carregadores e estações de recarga – a Estapar & Zletric – de vagas com recarga gratuita para clientes da Peugeot –, a Cart – localizadora de eletropostos via multimídia –, a Raízen – de infraestrutura de eletromobilidade e oferta de energia – a Holu – de energia solar – a Tupinambá – de oferta de locação de carregadores – e a ST Marché – de pontos de recarga.

Ficha técnica

Modelo já faz parte do serviço de assinatura de carros da Stellantis Crédito: Peugeot/Divulgação

Peugeot e-2008