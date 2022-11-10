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Importado da China

Arrizo 6 Pro Hybrid é nova aposta da Caoa Chery na eletrificação da frota

Com tecnologia híbrida, o automóvel traz uma mistura de tecnologia e velocidade, chegando a desenvolver 160 cv de potência e 25,5 kgfm de torque máximo
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

10 nov 2022 às 15:17

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 15:17

Lançamento Arizzo 6 Pro Hybrid
Arrizo 6 Pro Hybrid é importado da China e traz como novidade a tecnologia híbrida 48V Crédito: Caoa Chery/Divulgação
A versão eletrificada do sedã da Caoa Chery já está entre nós. Disponível nas concessionárias da marca desde o início da semana, o Arrizo 6 Pro Hybrid é importado da China possui e traz a tecnologia híbrida, em mais uma aposta na eletrificação da frota, que tem, como destaque, o Tiggo 8 Pro Hybrid, híbrido mais econômico, segundo a última tabela do Inmetro e também o carro elétrico mais barato do país, o iCar, que desbancou o Renault Kwid E-Tech
Apresentado em junho, o modelo traz como novidade a tecnologia híbrida 48V. Nesse sistema, o alternador tradicional dá lugar a um gerador/motor Belt Starter Generator (BSC) e a energia é armazenada em uma bateria 48V, que é utilizada para auxiliar e aumentar o torque e potência gerados pelo motor a combustão, quando solicitado. Na prática isso representa 10 cv de potência e 40 Nm (4,1 kgfm) adicionais para o veículo.
De acordo com a marca responsável, para garantir uma experiência única ao volante, os profissionais levaram em consideração o modo de condução e as preferências do motorista brasileiro.
O sedã conta com um câmbio CVT de nove velocidades, que proporciona aceleração constante e suavidade na hora de conduzir. Além disso, o Arrizo 6 Pro Hybrid, possui o sistema Start Stop, que desliga o motor em paradas curtas, como semáforos, e dá partida automaticamente quando ocorre a retirada do pé no freio. Isso resulta em menor consumo de combustível e emissão de poluentes.
O visual da versão híbrida do Caoa Chery Arrizo 6 Pro Hybrid chama a atenção. Do lado externo,  os destaques são a nova grade dianteira e as lanternas traseiras, que ganharam luz dinâmica de seta.
Lançamento Arrizo 6 PRO
Grade dianteira ganhou novo design Crédito: Caoa Chery/Divulgação
No seu anterior, o modelo recebeu novos itens de conforto como volante com ajuste de altura e profundidade, carregador de celular sem fio, comando de voz para algumas funcionalidades do veículo, luz de cortesia traseira e retrovisor interno eletrocrômico, que controla a intensidade da luz refletida pelos veículos, evitando o ofuscamento da visão do motorista.
Volante Arrizo 6 - 2022
O painel de instrumentos do veículo é totalmente digital Crédito: Caoa Chery/Divulgação
Ainda com pacote de série da versão anterior, o modelo possui: monitor de ponto cego, câmera 360° em alta definição, faróis e lanternas com LED, alavanca de marchas tipo joystick, acabamento premium e banco elétrico do motorista. Luz ambiente multicolorida, teto solar, freio de estacionamento eletrônico e autohold, painel de instrumentos totalmente digital e multimídia de 10,25 polegadas de alta definição completam o conjunto tecnológico do veículo. 
O sedã tem garantia de três anos para o veículo completo e de cinco anos para motor e câmbio. Os preços partem de R$ 159.990.
Com informações da Caoa Chery.
Lançamento Arizzo 6 Pro Hybrid
O Arrizo 6 Pro Hybrid tem garantia de três anos para o veículo completo Crédito: Divulgação/CAOA CHERY

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