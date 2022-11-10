Arrizo 6 Pro Hybrid é nova aposta da Caoa Chery na eletrificação da frota

Arrizo 6 Pro Hybrid é importado da China e traz como novidade a tecnologia híbrida 48V Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Apresentado em junho, o modelo traz como novidade a tecnologia híbrida 48V. Nesse sistema, o alternador tradicional dá lugar a um gerador/motor Belt Starter Generator (BSC) e a energia é armazenada em uma bateria 48V, que é utilizada para auxiliar e aumentar o torque e potência gerados pelo motor a combustão, quando solicitado. Na prática isso representa 10 cv de potência e 40 Nm (4,1 kgfm) adicionais para o veículo.

De acordo com a marca responsável, para garantir uma experiência única ao volante, os profissionais levaram em consideração o modo de condução e as preferências do motorista brasileiro.

O sedã conta com um câmbio CVT de nove velocidades, que proporciona aceleração constante e suavidade na hora de conduzir. Além disso, o Arrizo 6 Pro Hybrid, possui o sistema Start Stop, que desliga o motor em paradas curtas, como semáforos, e dá partida automaticamente quando ocorre a retirada do pé no freio. Isso resulta em menor consumo de combustível e emissão de poluentes.

O visual da versão híbrida do Caoa Chery Arrizo 6 Pro Hybrid chama a atenção. Do lado externo, os destaques são a nova grade dianteira e as lanternas traseiras, que ganharam luz dinâmica de seta.

Grade dianteira ganhou novo design Crédito: Caoa Chery/Divulgação

No seu anterior, o modelo recebeu novos itens de conforto como volante com ajuste de altura e profundidade, carregador de celular sem fio, comando de voz para algumas funcionalidades do veículo, luz de cortesia traseira e retrovisor interno eletrocrômico, que controla a intensidade da luz refletida pelos veículos, evitando o ofuscamento da visão do motorista.

O painel de instrumentos do veículo é totalmente digital Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Ainda com pacote de série da versão anterior, o modelo possui: monitor de ponto cego, câmera 360° em alta definição, faróis e lanternas com LED, alavanca de marchas tipo joystick, acabamento premium e banco elétrico do motorista. Luz ambiente multicolorida, teto solar, freio de estacionamento eletrônico e autohold, painel de instrumentos totalmente digital e multimídia de 10,25 polegadas de alta definição completam o conjunto tecnológico do veículo.

O sedã tem garantia de três anos para o veículo completo e de cinco anos para motor e câmbio. Os preços partem de R$ 159.990.

Com informações da Caoa Chery.