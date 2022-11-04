Hyundai HB20 passa Fiat Strada como carro mais vendido em outubro

Quatro anos após a polêmica reestilização, o Hyundai HB20 ganha novo design Crédito: Hyundai Divulgação

Pela segunda vez no ano, a Fiat Strada perdeu o pódio dos veículos mais vendidos no mês. O ranking dos emplacamentos de outubro da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostrou que o campeão do mês foi o Hyundai HB20, com 9.084 unidades vendidas, ante as 8.046 da picape compacta da Fiat, que ficou em terceiro lugar, sendo ultrapassada pela GM Tracker, com 8.496 unidades vendidas.

Em julho, a Strada (10.897) já havia sido desbancada pelo VW Gol (11.925), mas no acumulado do ano, ela permanece como o veículo mais vendido, com 90.053 unidades vendidas de janeiro até agora. Por outro lado, quando se observa apenas as vendas de automóveis, é o HB20 que continua na dianteira, com 79.829 unidades emplacadas até agora.

Automóvel de passeio mais vendido em 2021, o Hyundai HB20 foi renovado em julho deste ano , ganhando um visual totalmente novo e um pacote de segurança, fazendo com que o modelo subisse de nível, deixando de fazer parte da categoria de carros de entrada.

“O HB20 vem se mantendo na liderança entre os automóveis de passeio no acumulado do ano, tendo ocupado a primeira posição em 6 dos 10 meses já concluídos. Agora, em outubro, o modelo foi o único a superar 9 mil unidades emplacadas, ultrapassando pela primeira vez até mesmo os comerciais leves”, comenta Angel Martinez, vice-presidente de Vendas, Pós-Vendas e Desenvolvimento de Rede da Hyundai para o Brasil.

Alta de 3,3% ao ano

O levantamento da Fenabrave apontou também que os emplacamentos de veículos apontam alta de 3,3% no acumulado dos 10 primeiros meses do ano. Em outubro, o Setor teve queda de 5,5% em relação a setembro e alta de 14,8% sobre outubro de 2021.

“A retração pode ser explicada pelo menor número de dias úteis de outubro (20, ante 21, em setembro). Boa parte dos segmentos teve números similares em relação ao mês anterior nas vendas diárias, o que indica que o movimento de recuperação se mantém”, analisa o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior.

No segmento de automóveis e comerciais leves os segmentos superaram a marca de 1,5 milhão de unidades emplacadas no ano, próximo ao registrado em setembro, nas vendas diárias.

Já o emplacamento de automóveis e comerciais leves eletrificados somaram 4.460 unidades em outubro e 38.704 veículos vendidos no ano. “Isso representa um resultado 43,6% maior que o acumulado no mesmo período de 20241, quando cerca de 27 mil veículos eletrificados foram emplacados”, observa Andreta.

As motocicletas seguem com as vendas em alta, com crescimento de 23,96% quando comparado com o mesmo mês no ano passado, mas em leve queda em relação a setembro, de 2,74%. No acumulado do ano, as vendas cresceram 17,94%. O mesmo aconteceu com as motos eletrificadas, que tiveram uma queda de 21,75% em relação a setembro, mas um aumento de 272,25% comparado a outubro de 2021 e alta de 430,34% no acumulado do ano.

“O mercado de modelos de até 250 cilindradas está bastante aquecido. São, em sua maioria, veículos usados para o trabalho e deslocamentos urbanos e que têm tido boa procura nas concessionárias. Como os emplacamentos de motocicletas eletrificadas vêm de uma base baixa, é natural que exista grande volatilidade percentual”, pontua.

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