Ram apresenta sua primeira picape elétrica em janeiro

A picape trará recursos exclusivos de tecnologia avançada, com foco em redefinir o segmento e a produção deve estrear já em 2024 Crédito: Ram/Divulgação

Nem só de aparelhos eletrodomésticos e de novos modelos de celular vive a CES 2023, maior feira de tecnologia do mundo, que acontecerá de 5 a 8 de janeiro, em Las Vegas, nos EUA. Há muito que os carros têm tomado uma posição de destaque nas novidades da feira, principalmente quando se trata de veículos elétricos.

Uma das novidades deste ano será da Ram, que promete apresentar o seu primeiro conceito de veículo elétrico a bateria (BEV), a Ram 1500 Revolution. Segundo informações da empresa, a picape trará recursos exclusivos de tecnologia avançada, com foco em redefinir o segmento e a produção deve estrear já em 2024.

Seguindo o plano estratégico Stellantis Dare Forward 2030 com soluções de mobilidade limpas, seguras e acessíveis, este será o primeiro passo para que a Ram ofereça soluções eletrificadas na maioria de seus segmentos até 2025 e em todos os seus segmentos até 2030.

Ainda de acordo com a empresa, os veículos elétricos da Ram – incluindo a Ram 1500 BEV de produção – vão buscar a liderança nas áreas mais sensíveis aos clientes do segmento, que são autonomia, reboque, carga útil e tempo de carregamento.