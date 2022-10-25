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Luxo eletrificado

Rolls-Royce Spectre é o primeiro modelo 100% elétrico da marca

As primeiras unidades começam a ser entregues no último trimestre de 2023; sucessor espiritual do Phantom Coupé marca entrada da montadora no segmento, que deverá eletrificar todo o seu portfólio até 2030

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 09:02

Publicado em 

25 out 2022 às 09:02
Rolls-royce Spectre é o primeiro modelo 100% elétrico da marca
O Spectre marca o início da eletrificação completa da montadora Crédito: Rolls-Royce/Divulgação
Mais uma marca adere à eletrificação, sendo que desta vez é a inglesa Rolls-Royce, que apresentou, na última semana, a versão do sucessor espiritual Phantom Coupé, o Spectre, que a empresa denomina como o primeiro super cupê elétrico ultraluxuoso do mundo.
O Spectre marca também o início da eletrificação completa da montadora, que até 2030, terá todo o seu portfólio 100% elétrico. “Este é o início de um novo capítulo ousado para nossa marca, nossos clientes extraordinários e a indústria de luxo. Por esse motivo, acredito que Spectre é o produto mais perfeito que a Rolls-Royce já produziu”, explica Torsten Müller-Ötvös, CEO da Rolls-Royce Motor Cars.
No entanto, essa história começa em 1900, com o cofundador da Rolls-Royce, Charles Rolls, que já havia previsto um futuro elétrico para os automóveis reconhecendo a alternativa limpa e silenciosa ao motor de combustão interna, desde que houvesse infraestrutura suficiente para apoiá-lo.
Rolls-royce Spectre é o primeiro modelo 100% elétrico da marca
As palhetas da grade Pantheon agora são mais suaves e mais niveladas Crédito: Rolls-Royce/Divulgação
O torque instantâneo e o funcionamento silencioso definiram as características da Rolls-Royce. “O carro elétrico é perfeitamente silencioso e limpo. Não há cheiro ou vibração. Eles devem se tornar muito úteis quando as estações de carregamento fixas puderem ser organizadas”, disse Rolls, na época.
O lançamento deve acontecer no quarto trimestre de 2023. O modelo está posicionado entre o Cullinam e o Phantom e custará a partir de US＄ 413.500 (R$ 2,1 milhões na cotação do dia).

GRADE PANTHEON

As palhetas da grade Pantheon agora são mais suaves e mais niveladas, projetadas para ajudar a direcionar o ar ao redor da frente do carro. Juntamente com a tradicional estatueta Spirit of Ecstasy com design aerodinâmico, a grade torna o Spectre o Rolls-Royce mais aerodinâmico já produzido, segundo informa a empresa. A grade é suavemente iluminada, com 22 LEDs iluminando a parte traseira jateada de cada palheta.
A característica mais chamativa do design é o estilo cupê do modelo. Por conta das suas proporções, foram usadas rodas de 23 polegadas. Por dentro, o modelo está disponível com Starlight Doors, que incorporam 5.876 “estrelas” suavemente iluminadas no teto.

Rolls-Royce Spectre

O modelo é construído sobre uma nova arquitetura de estrutura de alumínio flexível, adaptada para modelos elétricos, fazendo com que ele seja 30% mais rígido do que qualquer Rolls-Royce anterior, segundo a montadora.
Entre a bateria e o piso foi criado um canal para fiação e tubulação de controle climático, resultando em um assoalho completamente liso e que utiliza a bateria, que pesa 700 kg, como isolamento acústico.
A suspensão é adaptativa e integrada com uma série de sensores, que fazem a leitura da superfície de onde o Spectre trafega para oferecer a marca registrada da Rolls-Royce: o “passeio de tapete mágico”.
Os números finais de potência, aceleração e alcance ainda estão sendo definidos, adianta a empresa, uma vez que o ajuste fino do Spectre está em fase final. Dados preliminares mostram que o modelo terá um alcance estimado de até 416 quilômetros (ciclo EPA) e 900 Nm de torque no seu motor, que rende 577cv. Estima-se que o modelo acelere de 0 a 100km/h em 4,5 segundos.
Com Informações da Rolls-Royce Motor Cars Americas.

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