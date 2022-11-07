  • Hyundai reajusta valores e HB20 e Creta ficam mais caros; veja preços
Nova tabela

Hyundai reajusta valores e HB20 e Creta ficam mais caros; veja preços

A montadora sul-coreana aumentou o preço das suas principais linhas, que passaram por reajustes que variam de R$ 800 a R$ 1.600, dependendo da versão de cada modelo
André Afonso

André Afonso

Publicado em 

07 nov 2022 às 15:43

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 15:43

Hyundai reajusta valores e HB20 e Creta ficam mais caros; veja preços
Preços da linha HB20 2023 tiveram reajustes a partir de R$ 1.000  Crédito: Hyundai / Divulgação
carro mais vendido do mês de outubro no Brasil ficou mais caro em novembro. A Hyundai reajustou o preço de toda a linha HB20 2023, que registrou aumentos de R$ 1.000 a R$ 1.600 em todos os seus modelos. A linha do SUV Creta também passou por reajustes, com aumentos de R$ 800 a R$ 1.500.
A versão mais simples do HB20, o Sense 1.0, de motor aspirado e câmbio manual de 5 marchas, vai passar a custar R$ 77.790, um acréscimo de R$ 1.100. Já a versão mais completa, o turbo Platinum Plus 1.0T AT6, teve um aumento de R$ 1.000 e passa a ser vendido por R$ 115.390. Os maiores aumentos da linha, que é fabricada somente no Brasil, foram nas versões especiais de Copa do Mundo, que teve um acréscimo de R$ 1.600 na versão aspirada e R$ 1.500 na versão turbo.
Já na linha Creta, o aumento na versão de entrada foi o menor. O Comfort 1.0T subiu apenas R$ 800. Todos os outros modelos do SUV tiveram um aumento de R$ 1.500, incluindo a versão topo de linha, o Ultimate 2.0, que passa a custar R$ 168.690
Confira abaixo a lista com com os novos preços das duas linhas:

Reajustes Hyundai HB20 

Motor aspirado:
  • HB20 Sense 1.0 MT5: R$ 77.790 (+R$ 1.100)
  • HB20 Comfort 1.0 MT5: R$ 81.090 (+R$ 1.100)
  • HB20 Limited 1.0 MT5: R$ 86.490 (+R$ 1.000)
  • HB20 Copa do Mundo 1.0 MT5: R$ 89.590 (+R$ 1.600)
Motor turbo:
  • HB20 Comfort 1.0T MT6: R$ 94.790 (+R$ 1.000)
  • HB20 Comfort 1.0T AT6: R$ 100.390 (+R$ 1.000)
  • HB20 Copa do Mundo 1.0T AT6: R$ 106.890 (+R$ 1.500)
  • HB20 Platinum 1.0T AT6: R$ 106.390 (+R$ 1.000)
  • HB20 Platinum Plus 1.0T AT6: R$ 115.390 (+R$ 1.000)

Reajustes Hyundai Creta 

  • Hyundai Creta Comfort 1.0T: R$ 123.790 (+R$ 800)
  • Hyundai Creta Limited 1.0T: R$ 134.790 (+R$ 1.500)
  • Hyundai Creta Platinum 1.0T: R$ 147.290 (+R$ 1.500)
  • Hyundai Creta N-Line 1.0T: R$ 162.890 (+R$ 1.500)
  • Hyundai Creta Ultimate 2.0: R$ 168.690 (+R$ 1.500)
André Afonso é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionado pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.

