Hyundai reajusta valores e HB20 e Creta ficam mais caros; veja preços

O carro mais vendido do mês de outubro no Brasil ficou mais caro em novembro. A Hyundai reajustou o preço de toda a linha HB20 2023, que registrou aumentos de R$ 1.000 a R$ 1.600 em todos os seus modelos. A linha do SUV Creta também passou por reajustes, com aumentos de R$ 800 a R$ 1.500.
A versão mais simples do HB20, o Sense 1.0, de motor aspirado e câmbio manual de 5 marchas, vai passar a custar R$ 77.790, um acréscimo de R$ 1.100. Já a versão mais completa, o turbo Platinum Plus 1.0T AT6, teve um aumento de R$ 1.000 e passa a ser vendido por R$ 115.390. Os maiores aumentos da linha, que é fabricada somente no Brasil, foram nas versões especiais de Copa do Mundo, que teve um acréscimo de R$ 1.600 na versão aspirada e R$ 1.500 na versão turbo.
Já na linha Creta, o aumento na versão de entrada foi o menor. O Comfort 1.0T subiu apenas R$ 800. Todos os outros modelos do SUV tiveram um aumento de R$ 1.500, incluindo a versão topo de linha, o Ultimate 2.0, que passa a custar R$ 168.690
Confira abaixo a lista com com os novos preços das duas linhas:
Reajustes Hyundai HB20
Motor aspirado:
- HB20 Sense 1.0 MT5: R$ 77.790 (+R$ 1.100)
- HB20 Comfort 1.0 MT5: R$ 81.090 (+R$ 1.100)
- HB20 Limited 1.0 MT5: R$ 86.490 (+R$ 1.000)
- HB20 Copa do Mundo 1.0 MT5: R$ 89.590 (+R$ 1.600)
Motor turbo:
- HB20 Comfort 1.0T MT6: R$ 94.790 (+R$ 1.000)
- HB20 Comfort 1.0T AT6: R$ 100.390 (+R$ 1.000)
- HB20 Copa do Mundo 1.0T AT6: R$ 106.890 (+R$ 1.500)
- HB20 Platinum 1.0T AT6: R$ 106.390 (+R$ 1.000)
- HB20 Platinum Plus 1.0T AT6: R$ 115.390 (+R$ 1.000)
Reajustes Hyundai Creta
- Hyundai Creta Comfort 1.0T: R$ 123.790 (+R$ 800)
- Hyundai Creta Limited 1.0T: R$ 134.790 (+R$ 1.500)
- Hyundai Creta Platinum 1.0T: R$ 147.290 (+R$ 1.500)
- Hyundai Creta N-Line 1.0T: R$ 162.890 (+R$ 1.500)
- Hyundai Creta Ultimate 2.0: R$ 168.690 (+R$ 1.500)
André Afonso é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionado pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.