Carro a combustível mais econômico faz 30,3 km/l na cidade

Modelos híbridos funcionam com bateria elétrica, mas têm motor a combustão Crédito: Freepik

O Inmetro divulgou na última semana a atualização da sua tabela de consumo e eficiência energética dos carros vendidos no Brasil. Com a entrada crescente, cada vez maior, de carros elétricos no país, muitos modelos que utilizam apenas a eletricidade para se locomover estão na lista, chegando à marca de 60,3 km/l (desempenho na cidade para o JAC e-JS1).

Mas também há aqueles eletrificados cujo motor trabalha em sincronia com outro a combustão e um deles figura como o mais econômico, atingindo a média de 30,3 km/l na cidade e 26,9 km/l na estrada. O campeão de economia de combustível é a versão híbrida plug-in do Caoa Chery Tiggo 8 (a versão a combustão faz 10,1 km/l na cidade e 12 km/l na estrada) .

Por outro lado, o carro movido apenas a combustível mais econômico continua sendo o Renault Kwid, que em todas as três versões tem desempenho de 15,3 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada.

Em seguida vem o Peugeot 208, na versão Like com motor 1.0, manual, com médias de 14,7 km/l na cidade e 16,3 km/l na estrada. E em terceiro está a versão Easy do Fiat Moby, que registra 14,2 km/ na cidade e 15,5 km/l na estrada.

OS 5 MODELOS HÍBRIDOS PLUG-IN MAIS ECONÔMICOS

A versão híbrida plug-in do Chery Tiggo 8 Pro tem o melhor desempenho em economia de combustível Crédito: Caoa Chery/Divulgação

01 Caoa Chery Tiggo 8 Pro 30,3 km/l na cidade e 26,9 km/l na estrada 02 Volvo XC40 e Volvo XC60 26,7 km/l na cidade e 24,3 km/l na estrada 03 Volvo XC90 23,5 km/l na cidade e 21,2 km/l na estrada 04 BMW 530e 24,0 km/l na cidade e 25,8 km/l na estrada 05 Audi Q5 TFSI 22,4 km/l na cidade e 21,6 km/l na estrada

O que é um híbrido plug-in? Um híbrido plug-in é um carro que possui duas baterias: uma elétrica e outra a combustão. A diferença entre ele e o híbrido, é que seu motor elétrico é recarregado junto por uma tomada. O motor elétrico possui uma certa autonomia, mas esta é baixa, sendo uma auxiliar do motor a combustão.

OS 5 MODELOS HÍBRIDOS MAIS ECONÔMICOS

Jaguar F-Pace é o híbrido com a melhor economia de combustível Crédito: Jaguar/Divulgação

01 Jaguar F-Pace 19,8 km/l na cidade e 25,6 km/l na estrada 02 Kia Niro 19,8 km/l na cidade e 17,7 km/l na estrada 03 Hyundai Ioniq 18,9 km/l na cidade e 18,8 km/l na estrada 04 Toyota Corolla 17,9 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada 05 Toyota Corolla Cross 17,8 km/l na cidade e 14,7 km/l na estrada

O que é um carro híbrido? Um carro híbrido, assim como o plug-in é eletrificado e possui dois motores: um elétrico e outro a combustão. A diferença é que o híbrido não precisa de uma tomada para recarregar, já que a energia é gerada por meio de frenagens e acelerações do motor a combustão.

OS 5 MODELOS A COMBUSTÃO MAIS ECONÔMICOS

Todas as versões do Renault Kwid têm o mesmo desempenho de economia de combustível Crédito: Renault/Divulgação

01 Renault Kwid 15,3 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada 02 Peugeot 208 Like 14,7 km/l na cidade e 16,3 km/l na estrada 03 Fiat Moby Easy 14,2 km/ na cidade e 15,5 km/l na estrada 04 Fiat Argo Drive 14,1 km/l na cidade e 15,8 km/l na estrada 05 Peugeot 208 Style 14,1 km/l na cidade e 15,8 km/l na estrada

O que é um carro a combustão? O carro a combustão é o veículo a que já estamos acostumados, onde o motor funciona por meio de combustão interna, provocada pela mistura de combustível e ar com uma centelha de faísca.

OS 5 MODELOS ELÉTRICOS MAIS ECONÔMICOS

O JAC E-JS1 é 100% elétrico Crédito: JAC/Divulgação

01 JAC e-JS1 60,3 km/l na cidade e 52,9 km/l na estrada 02 Renault Kwid E-Tech 52,7 km/l na cidade e 39,6 km/l na estrada 03 Caoa Chery iCar EQ1 48,8 km/l na cidade e 36,8 km/l na estrada 04 BMW i3 47,7 km/l na cidade e 39,4 km/l na estrada 05 Fiat 500e 47,3 km/l na cidade e 40,4 km/l na estrada