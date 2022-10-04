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Carro a combustível mais econômico faz 30,3 km/l na cidade

Entre as opções vendidas no Brasil, atualização da lista do Inmetro avaliou de modelos flex movidos apenas a combustível, passando pelos híbridos, plug-ins e elétricos

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 18:52

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

04 out 2022 às 18:52
Carro a combustível mais econômico faz 30,3 km/l na cidade
Modelos híbridos funcionam com bateria elétrica, mas têm motor a combustão Crédito: Freepik
O Inmetro divulgou na última semana a atualização da sua tabela de consumo e eficiência energética dos carros vendidos no Brasil. Com a entrada crescente, cada vez maior, de carros elétricos no país, muitos modelos que utilizam apenas a eletricidade para se locomover estão na lista, chegando à marca de 60,3 km/l (desempenho na cidade para o JAC e-JS1).
Mas também há aqueles eletrificados cujo motor trabalha em sincronia com outro a combustão e um deles figura como o mais econômico, atingindo a média de 30,3 km/l na cidade e 26,9 km/l na estrada. O campeão de economia de combustível é a versão híbrida plug-in do Caoa Chery Tiggo 8 (a versão a combustão faz 10,1 km/l na cidade e 12 km/l na estrada) .
Por outro lado, o carro movido apenas a combustível mais econômico continua sendo o Renault Kwid, que em todas as três versões tem desempenho de 15,3 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada.
Em seguida vem o Peugeot 208, na versão Like com motor 1.0, manual, com médias de 14,7 km/l na cidade e 16,3 km/l na estrada. E em terceiro está a versão Easy do Fiat Moby, que registra 14,2 km/ na cidade e 15,5 km/l na estrada.

OS 5 MODELOS HÍBRIDOS PLUG-IN MAIS ECONÔMICOS

Carro a combustível mais econômico faz 30,3 km/l na cidade
A versão híbrida plug-in do Chery Tiggo 8 Pro tem o melhor desempenho em economia de combustível Crédito: Caoa Chery/Divulgação

01

Caoa Chery Tiggo 8 Pro

30,3 km/l na cidade e 26,9 km/l na estrada

02

Volvo XC40 e Volvo XC60

26,7 km/l  na cidade e 24,3 km/l na estrada

03

Volvo XC90

23,5 km/l na cidade e 21,2 km/l na estrada

04

BMW 530e

24,0 km/l na cidade e 25,8 km/l na estrada

05

Audi Q5 TFSI

22,4 km/l na cidade e 21,6 km/l na estrada

O que é um híbrido plug-in?

Um híbrido plug-in é um carro que possui duas baterias: uma elétrica e outra a combustão. A diferença entre ele e o híbrido, é que seu motor elétrico é recarregado junto por uma tomada. O motor elétrico possui uma certa autonomia, mas esta é baixa, sendo uma auxiliar do motor a combustão.

OS 5 MODELOS HÍBRIDOS MAIS ECONÔMICOS

Carro a combustível mais econômico faz 30,3 km/l na cidade
Jaguar F-Pace é o híbrido com a melhor economia de combustível Crédito: Jaguar/Divulgação

01

Jaguar F-Pace

19,8 km/l na cidade e 25,6 km/l na estrada

02

Kia Niro

19,8 km/l na cidade e 17,7 km/l na estrada

03

Hyundai Ioniq

18,9 km/l na cidade e 18,8 km/l na estrada

04

Toyota Corolla

17,9 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada

05

Toyota Corolla Cross

17,8 km/l na cidade e 14,7 km/l na estrada

O que é um carro híbrido?

Um carro híbrido, assim como o plug-in é eletrificado e possui dois motores: um elétrico e outro a combustão. A diferença é que o híbrido não precisa de uma tomada para recarregar, já que a energia é gerada por meio de frenagens e acelerações do motor a combustão.

OS 5 MODELOS A COMBUSTÃO MAIS ECONÔMICOS

Renault Kwid 2023 chega ao mercado a partir de R$ 59.890
Todas as versões do Renault Kwid têm o mesmo desempenho de economia de combustível Crédito: Renault/Divulgação

01

Renault Kwid

15,3 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada

02

Peugeot 208 Like

14,7 km/l na cidade e 16,3 km/l na estrada

03

Fiat Moby Easy

14,2 km/ na cidade e 15,5 km/l na estrada

04

Fiat Argo Drive

14,1 km/l na cidade e 15,8 km/l na estrada

05

Peugeot 208 Style

14,1 km/l na cidade e 15,8 km/l na estrada

O que é um carro a combustão?

O carro a combustão é o veículo a que já estamos acostumados, onde o motor funciona por meio de combustão interna, provocada pela mistura de combustível e ar com uma centelha de faísca.

OS 5 MODELOS ELÉTRICOS MAIS ECONÔMICOS

Preço ainda é o maior entrave para carros elétricos
O JAC E-JS1 é 100% elétrico Crédito: JAC/Divulgação

01

JAC e-JS1

60,3 km/l na cidade e 52,9 km/l na estrada

02

Renault Kwid E-Tech

52,7 km/l na cidade e 39,6 km/l na estrada

03

Caoa Chery iCar EQ1

48,8 km/l na cidade e 36,8 km/l na estrada

04

BMW i3

47,7 km/l na cidade e 39,4 km/l na estrada

05

Fiat 500e

47,3 km/l na cidade e 40,4 km/l na estrada

Como funciona um carro elétrico?

Um carro elétrico tem apenas um motor 100% alimentado por uma bateria elétrica, que pode ser recarregada pela tomada ou até mesmo por energia solar.

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