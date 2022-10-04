Carro a combustível mais econômico faz 30,3 km/l na cidade

O Inmetro divulgou na última semana a atualização da sua tabela de consumo e eficiência energética dos carros vendidos no Brasil. Com a entrada crescente, cada vez maior, de carros elétricos no país, muitos modelos que utilizam apenas a eletricidade para se locomover estão na lista, chegando à marca de 60,3 km/l (desempenho na cidade para o JAC e-JS1).
Mas também há aqueles eletrificados cujo motor trabalha em sincronia com outro a combustão e um deles figura como o mais econômico, atingindo a média de 30,3 km/l na cidade e 26,9 km/l na estrada. O campeão de economia de combustível é a versão híbrida plug-in do Caoa Chery Tiggo 8 (a versão a combustão faz 10,1 km/l na cidade e 12 km/l na estrada) .
Por outro lado, o carro movido apenas a combustível mais econômico continua sendo o Renault Kwid, que em todas as três versões tem desempenho de 15,3 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada.
Em seguida vem o Peugeot 208, na versão Like com motor 1.0, manual, com médias de 14,7 km/l na cidade e 16,3 km/l na estrada. E em terceiro está a versão Easy do Fiat Moby, que registra 14,2 km/ na cidade e 15,5 km/l na estrada.
OS 5 MODELOS HÍBRIDOS PLUG-IN MAIS ECONÔMICOS
01
Caoa Chery Tiggo 8 Pro
30,3 km/l na cidade e 26,9 km/l na estrada
02
Volvo XC40 e Volvo XC60
26,7 km/l na cidade e 24,3 km/l na estrada
03
Volvo XC90
23,5 km/l na cidade e 21,2 km/l na estrada
04
BMW 530e
24,0 km/l na cidade e 25,8 km/l na estrada
05
Audi Q5 TFSI
22,4 km/l na cidade e 21,6 km/l na estrada
O que é um híbrido plug-in?
Um híbrido plug-in é um carro que possui duas baterias: uma elétrica e outra a combustão. A diferença entre ele e o híbrido, é que seu motor elétrico é recarregado junto por uma tomada. O motor elétrico possui uma certa autonomia, mas esta é baixa, sendo uma auxiliar do motor a combustão.
OS 5 MODELOS HÍBRIDOS MAIS ECONÔMICOS
01
Jaguar F-Pace
19,8 km/l na cidade e 25,6 km/l na estrada
02
Kia Niro
19,8 km/l na cidade e 17,7 km/l na estrada
03
Hyundai Ioniq
18,9 km/l na cidade e 18,8 km/l na estrada
04
Toyota Corolla
17,9 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada
05
Toyota Corolla Cross
17,8 km/l na cidade e 14,7 km/l na estrada
O que é um carro híbrido?
Um carro híbrido, assim como o plug-in é eletrificado e possui dois motores: um elétrico e outro a combustão. A diferença é que o híbrido não precisa de uma tomada para recarregar, já que a energia é gerada por meio de frenagens e acelerações do motor a combustão.
OS 5 MODELOS A COMBUSTÃO MAIS ECONÔMICOS
01
Renault Kwid
15,3 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada
02
Peugeot 208 Like
14,7 km/l na cidade e 16,3 km/l na estrada
03
Fiat Moby Easy
14,2 km/ na cidade e 15,5 km/l na estrada
04
Fiat Argo Drive
14,1 km/l na cidade e 15,8 km/l na estrada
05
Peugeot 208 Style
14,1 km/l na cidade e 15,8 km/l na estrada
O que é um carro a combustão?
O carro a combustão é o veículo a que já estamos acostumados, onde o motor funciona por meio de combustão interna, provocada pela mistura de combustível e ar com uma centelha de faísca.
OS 5 MODELOS ELÉTRICOS MAIS ECONÔMICOS
01
JAC e-JS1
60,3 km/l na cidade e 52,9 km/l na estrada
02
Renault Kwid E-Tech
52,7 km/l na cidade e 39,6 km/l na estrada
03
Caoa Chery iCar EQ1
48,8 km/l na cidade e 36,8 km/l na estrada
04
BMW i3
47,7 km/l na cidade e 39,4 km/l na estrada
05
Fiat 500e
47,3 km/l na cidade e 40,4 km/l na estrada
Como funciona um carro elétrico?
Um carro elétrico tem apenas um motor 100% alimentado por uma bateria elétrica, que pode ser recarregada pela tomada ou até mesmo por energia solar.