Renault Kwid 2023 fica mais econômico e chega a partir de R$ 59.890

O Renault Kwid ganha também uma nova cor, o azul Blue Iron Crédito: Renault/Divulgação

A Renault fez o lançamento da versão 2023 do Kwid, nesta quinta-feira (20), apresentando as mudanças estéticas do carro, dando destaque para o conjunto óptico em LED disponível para todas as versões. O modelo passou por algumas mudanças no propulsor para se adequar às novas regras do Proconve L7 e ficou mais econômico, fazendo 15 km/l segundo a montadora.

Além da mudança estética do conjunto óptico, todo em LED, o Renault Kwid ganha também uma nova cor, o azul Blue Iron e também a possibilidade de pintura bíton no teto. O presidente da montadora no Brasil, Ricardo Gondo, também aproveitou o lançamento para apresentar a versão elétrica do compacto, batizada de Kwid e-tech, ainda envelopada, mas trazendo os contornos já conhecidos do seu “irmão” a combustão.

Segundo Gondo, a chegada do Kwid elétrico vai fortalecer ainda mais a marca, já que terá um motor elétrico desenvolvido no Brasil especificamente voltado para o mercado nacional. Sem contar que a expectativa é que este seja um dos eletrificados mais baratos a serem lançados em solo nacional ainda este ano.

Já o vice-presidente institucional da Renault, Bruno Hohmann, falou do segmento ocupado pelo Kwid, que segundo o executivo, está entre os três carros mais vendidos no país para pessoa física, destacando a importância do compacto para a empresa.

“Metade dos comparadores do Kwid veio dos carros usados e outros 20% nunca tiveram um carro. Houve uma diminuição de carros de entrada e, com a nova norma Proconve L7 , alguns carros saíram de linha. Com isso, o Kwid se posiciona como uma forte opção. Queremos continuar trazendo clientes do mercado de usados e ser o primeiro zero quilômetro da família”, diz.

NOVIDADES E PREÇOS

Faróis traseiros também passaram por uma repaginada e serão em led Crédito: Renault/Divulgação

Entre as novidades na segurança, o Renault Kwid, que já vem com quatro airbags de série para todas as versões, irá trazer também controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança de todos os ocupantes e o sistema start & stop.

Todas as versões também terão luzes de circulação diurna (DRL) em LED, painel de instrumentos com mostradores em LED, indicador de temperatura externa, computador de bordo, direção elétrica, ar-condicionado e retrovisores e travas elétricos.

Por outro lado, o Kwid perde a sua versão de entrada a Life e será vendido a partir da versão Zen, que permanece no mesmo valor da atualmente comercializada, partindo de R$ 59.890. Entre os itens de série, além dos mencionados acima, ele vem com rádio com entrada para bluetooth, USB e dois alto-falantes.

Já a versão intermediária, a Intense, tem um pacote um pouco mais completo, com maçanetas externas na cor da carroceria, retrovisores em preto brilhante, calotas flex wheel (que se assemelham a uma roda) de 14 polegadas, chave tipo canivete, câmera de ré, multimídia e a nova pintura biton no teto. Os preços partem de R$ 64.190.

E a versão topo de linha, a Outsider, traz um pacote externo com estilo mais aventureiro, com todos os itens da Intense, mais barras de teto, molduras de proteção lateral, skis frontais e traseiros, bancos com detalhes na cor verde Citron e rodas de liga leve diamantadas de 14 polegadas com pintura biton. A versão tem preços partindo de R$ 67.690.

CONSUMO DE ATÉ 15 KM/L

Pintura biton e rodas de liga leve diamantadas 14" estão entre os opcionais Crédito: Renault/Divulgação

Um dos destaques do novo Renault Kwid é o seu motor, que passou por algumas mudanças e ficou mais econômico. O carro, que já tinha o menor consumo de combustível do segmento, segundo o Inmetro, faz agora 15,3 km/l com gasolina e 10,8 km/l com etanol na cidade e na estrada, 15,7 km/l com gasolina e 11 km/l com etanol.

Uma das tecnologias aplicadas para a redução do consumo de combustível é a adoção do sistema Start&Stop, que desliga o automóvel em semáforo ou outras paradas prolongadas. Este moderno sistema, usado em carros topo de linha, garante uma economia de até 5% de combustível no trânsito urbano, segundo a montadora.

O motor também ganhou em desempenho, com a adoção de sensor de fase do comando de válvulas, nova central eletrônica e nova calibração. O Kwid traz o moderno motor 1.0 SCe (Smart Control Efficiency) com três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco em alumínio, que agora rende 71 cv com etanol e 68 cv com gasolina a 5.500 rpm. O torque também teve melhoria, passando a 10,0 kfgm com etanol, e 9,4 kgfm a 4.250 rpm com gasolina.

CONECTIVIDADE

Nova central multimídia tem 8 polegadas e espelhamento com celulares Crédito: Renault/Divulgação

O modelo vem equipado com uma nova central multimídia, com 8 polegadas touchscreen, que é a maior da categoria. A central oferece espelhamento para celular por meio do Android Auto e Apple CarPlay e botão “push to talk”, além de sistema Driving eco2, que detecta o modo de condução do motorista e fornece dicas facilmente aplicáveis que podem resultar em uma economia de combustível de até 20%.

Outras novidades da central multimídia ficam por conta do indicador de temperatura externa e do comando de áudio satélite na coluna de direção. A central é item de série a partir da versão Intense.

O Kwid 2023 também traz uma nova linha de acessórios, com kits que incluem itens como rodas de liga leve, câmera de ré, sensor de estacionamento, aerofólio, frisos nas portas, moldura da lanterna traseira, bolsa organizadora e cadeira para carregar animais, entre outros.

Para o vice-presidente da institucional da Renault, o posicionamento do Kwid é importante para as próximas ações da empresa, que este ano deve ainda lançar outros modelos de segmentos que ainda não são contemplados pela Renault, principalmente o de SUVs.

SAIBA MAIS

Painel de instrumentos também é todo digital para todas as versões do Kwid Crédito: Renault/Divulgação

RENAULT KWID ZEN - ITENS DE SÉRIE

4 airbags (2 frontais e 2 laterais)

Controle eletrônico de estabilidade (ESP)

Assistente de partida em rampa (HSA)

Alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança de todos os ocupantes

Sistema Start & Stop

Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)

Luzes de circulação diurna (DRL) em LED

Painel de instrumentos com mostradores em LED

Indicador de temperatura externa

Computador de bordo

Tacômetro

Direção elétrica

Ar-condicionado Rádio

Continental 2DIN (Bluetooth, USB, AUX) com dois alto-falantes

Travas elétricas das portas

Vidros dianteiros elétricos

RENAULT KWID INTENSE - ITENS DE SÉRIE

Versão Intense é a intermediária e possui a nova central multimídia como item de série Crédito: Renault/Divulgação

Todos os itens da versão Zen

Maçanetas externas na cor da carroceria

Retrovisores em preto brilhante

Calotas Flex Wheel 14” bíton

Retrovisores elétricos

Chave tipo canivete

Câmera de ré

Media Evolution com tela de 8" com Espelhamento de smartphone Android Auto e Apple CarPlay, funções Eco Coaching e Eco Scoring integradas ao multimídia

Comando satélite de áudio

Lanternas com assinatura em LED

Opcional: pintura bíton e rodas de liga leve diamantadas 14” biton

RENAULT KWID OUTSIDER - ITENS DE SÉRIE

A versão Outsider é a topo de gama do Renault Kwid e tem visual mais esportivo Crédito: Renault/Divulgação