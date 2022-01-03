Scooter NMax da Yamaha ganha edição limitada do Homem-Aranha

A versão preserva o motor de 160 cc com 15,4 cavalos da NMax “normal”, que tem freios ABS nas duas rodas Crédito: Yamaha/Divulgação

Dando continuidade às novidades da parceria com Marvel, a Yamaha do Brasil, que recentemente apresentou a MT-03 Homem de Ferro, lançou a scooter NMax Homem-Aranha. A edição especial e limitada da scooter mais potente da categoria chegou com grafismos inspirados no traje do heroico alter ego do intrépido fotógrafo Peter Parker para, segundo o marketing da Yamaha, “trazer mais agilidade a quem se aventura pelas ruas da cidade sobre duas rodas”.

Lançadas em 2020, as demais edições especiais Yamaha/Marvel foram a Lander 250 Capitão América, a Fazer 250 Pantera Negra e a Fazer 250 Capitã Marvel. Dentre os conceitos inspirados em superheróis apresentados no Salão de Duas Rodas de 2019, ainda estão faltando os lançamentos da naked MT-07 Thor, inspirada no herói mais louro e poderoso da mitologia nórdica, e da scooter Neo Homem-Formiga, que homenageia o herói que tem a capacidade de alterar o seu tamanho para se adequar aos desafios.

O vermelho é predominante e os detalhes remetem ao icônico símbolo da aranha e às teias que conferem uma inusitada mobilidade ao Homem-Aranha Crédito: Yamaha/Divulgação

Como as edições especiais anteriores, o novo modelo tem cores e grafismos inspirados no traje do herói da Marvel. O vermelho é predominante e os detalhes remetem ao icônico símbolo da aranha e às teias que conferem uma inusitada mobilidade ao Homem-Aranha.

A versão preserva o motor de 160 cc com 15,4 cavalos da NMax “normal”, que tem freios ABS nas duas rodas, painel 100% digital e farol e lanterna em leds, além do sistema Stop & Start - desliga o motor, religando automaticamente ao acelerar - e comando de válvulas variável (VVA), para proporcionar maior economia de combustível.

O assento tenta ser confortável para quem pilota e para o garupa e o apoio dos pés permite escolher a posição mais agradável Crédito: Yamaha/Divulgação

A NMax Homem-Aranha tem câmbio automático, sistema Smart Key, que por aproximação permite ligar a moto, e tomada 12 volts. O assento tenta ser confortável para quem pilota e para o garupa e conta com grande espaço de armazenagem na parte de baixo e porta-objetos com tampa. O apoio dos pés é amplo e permite escolher a posição de pilotagem mais agradável.

A NMax Homem-Aranha chegou à rede de concessionárias em dezembro, com preço público sugerido de R$ 16.490, mais o frete. Do mesmo modo de que nos modelos anteriores inspirados nos super-heróis da Marvel, uma coleção de roupas e acessórios Homem-Aranha foi desenvolvida e produzida pela marca brasileira Piticas, que também é uma aliada da Disney com exclusividade para o cobranding das marcas. Os itens podem ser encontrados nas concessionárias Yamaha e pelo e-commerce (yamaha-motor.com.br).