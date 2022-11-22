500e Abarth é 100% elétrico, mas vem com ronco do motor

A previsão para a chegada dos primeiros modelos é junho de 2023, na Europa, e em seguida, nos demais países, incluindo o Brasil Crédito: Abarth/Divulgação

Um dos charmes e pré-requisitos de qualquer carro esportivo é o ronco do motor, que mostra toda a sua potência e, obviamente, serve de ostentação para quem está pilotando. No entanto, a eletrificação tira esse adicional do carro, já que o motor 100% elétrico é silencioso. Mas, no caso do 500e Abarth, lançado mundialmente nesta terça-feira (22), o som do motor está presente sim.

A “mágica” para que isso acontecesse foi a introdução do gerador de som no modelo, que pode ser adquirido como um item opcional. Oferecido como alternativa à experiência de som padrão, o gerador de som vem com um sistema de alerta acústico do veículo (AVAS) que lembra o barulho de um motor a gasolina. E o sistema de chave liga-desliga ainda reproduz uma guitarra dentro da cabine cada vez que o carro é ligado ou desligado.

O 500e tem o peso de ser o primeiro Abarth eletrificado e teve como base a versão eletrificada do modelo desenvolvida pela Fiat . Segundo o CEO global das marcas Fiat e Abarth e CMO da Stellantis, Olivier Francois, o compacto esportivo é um Abarth e não um carro silencioso como se espera de um veículo elétrico.

“Há a assinatura lendária da Abarth: o som. Tudo isso alimentará nossa mudança de marcha para uma presença mais global: o Pulse Abarth no Brasil é a fase 1 , então veremos a fase 2 quando o Novo 500e Abarth chegar a mercados além da Europa, incluindo Japão e Brasil”, conta.

A previsão para a chegada dos primeiros modelos é junho de 2023, na Europa, e em seguida, nos demais países, incluindo o Brasil.

Ainda mais potente

Mantendo o DNA da esportividade que é característica da marca, o 500e Abarth está equipado com uma bateria de 42 kWh acoplada a um motor elétrico, resultando em 113kW/155cv. E é capaz de atingir de 0 a 100 km/h em 7 segundos, além de possuir a melhor aceleração da categoria.

O modelo possui três modos de condução: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track. Crédito: Abarth/Divulgação

Comparado com o seu correspondente a gasolina, o compacto elétrico tem aceleração 50% mais rápida de 20 a 40 km/h. Fora da cidade, em curvas fechadas, na velocidade de 40 a 60 km/h é capaz de atingir a velocidade-alvo em apenas 1,5 segundo – mais rápido que sua versão a gasolina, que fica 15 metros atrás, chegando a 60 km/h um segundo depois, segundo a montadora.

Ele também realiza ultrapassagens mais rápidas do que a sua versão a gasolina, atingindo uma velocidade de 100 km/h (a partir dos 60 km/h) quando o seu homólogo a combustão ainda circula a 91 km/h, com uma diferença de aproximadamente um segundo.

O modelo possui três modos de condução: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track. O modo Turismo permite aceleração mais suave e menor potência (potência máxima de 100kW em vez de 113kW, torque de 220Nm em vez de 235Nm). Já o Scorpion Street oferece desempenho mais alto enquanto maximiza a frenagem regenerativa. E o modo Scorpion Track foi projetado para quem procura desempenho superior.

“Escolhemos a eletrificação para ter a melhor resposta, pois a performance de um carro elétrico é melhor do que um veículo movido a combustão, pois a resposta do motor é imediata”, complementa Francois.

Novas rodas com o logo da Abarth Crédito: Abarth/Divulgação

O 500e Abarth vem com sistema de carregamento rápido de 85 kW. Segundo a montadora, em 5 minutos é possível criar uma reserva de energia suficiente para a quilometragem diária (cerca de 40 km). Já a carga rápida atinge 80% do alcance em 35 minutos.

De cara nova por fora

Por fora, o 500e Abarth está de cara nova, com para-choques dianteiros redesenhados, com uma pegada mais esportiva, assim como as linhas da saia lateral, o spoiler dianteiro na cor branca, os difusores traseiros, as rodas de liga leve especiais e as capas dos retrovisores em cinza titânio.

A iluminação frontal é full LED com nova assinatura Abarth e os freios a disco dianteiros e traseiros possuem nova inscrição Abarth nas partes dianteira e traseira em cinza titânio escuro.

Um novo logotipo de assinatura do escorpião eletrificado lateral e um capote preto com spoiler esportivo integram a versão cabrio. Já a hatch também é equipada com vidros traseiros escurecidos.

Por dentro, as colunas possuem ambiente escuro e forro do teto até a nova cinta azul para rebatimento dos bancos dianteiros.

Versão Scorpionissima

O 500e Abarth vem com sistema de carregamento rápido de 85 kW. Crédito: Abarth/Divulgação

O modelo já está em fase de pré-reserva, exclusiva durante o primeiro mês para os membros da comunidade Abarth, que marca também o lançamento da versão exclusiva Scorpionissima. Produzida com 1.949 unidades, o número homenageia o ano de nascimento da marca e está disponível nas versões hatchback ou cabrio e vem com a carroceria pintada nas novas cores Acid Green ou Poison Blue.

A nova edição limitada é topo de gama e está equipada com rodas de liga leve de 18 polegadas diamantadas em cinza titânio, teto solar fixo e vidros traseiros escurecidos. Também vem com pedais de aço esportivos e uma soleira com um logotipo gravado, além de novo anel de painel cinza titânio e soleiras de portas de aço com a inscrição Abarth em relevo.

O design dos novos bancos esportivos traz o desenho de um escorpião em relevo em couro alcântara, assim como o revestimento do painel e do volante. Além disso, os painéis das portas e o apoio de braço do túnel central apresentam uma costura dupla, que caracteriza um modelo esportivo.

A versão ainda tem túnel central fechado, bancos dianteiros e para-brisas aquecidos, banco do condutor regulável em altura e bancos traseiros rebatíveis 50/50. O sistema de multimídia tem uma tela de 10,25 polegadas com um sistema de navegação integrado e conexão sem fio.

Já o cluster de 7 polegadas é totalmente digital e fornece informações desde velocidade até autonomia, modo de direção atual e status da bateria. O carro tem também sensores de crepúsculo e chuva, partida sem chave, controle automático de temperatura, faróis altos/baixos automáticos, espelho interno eletrocrômico e carregador sem fio.

Outro equipamento de segurança é o sistema de visão 360° do drone e câmera traseira. Ele está equipado com sistema de áudio premium JBL, além de vir com o gerador de som de série. O 500e Abarth Scorpionissima vem equipado com seis airbags e sistema ADAS, que traz informações sobre sinais de trânsito, freio de emergência autônomo com reconhecimento de pedestres e ciclistas, assistentes de velocidade e de faixa de rodagem, aviso de ponto cego, entre outros.

Com informações da Abarth.