Honda Civic Type R tem 297 cv de potência com preços partindo de R$ 429 mil

O novo Civic Type R foi desenvolvido para alcançar o máximo desempenho esportivo Crédito: Honda/Divulgação

Em meio às comemorações dos 30 anos de atuação da Honda no Brasil, a montadora está renovando a linha de produtos. Entre eles o Civic, que ganha nova versão, a Type R, lançada no começo deste mês. A expectativa era grande, visto que a marca afirmou que o carro, que pertence à 11ª geração do Civic, foi o carro de tração dianteira mais rápido do mundo, após recorde de tempo de volta em Nürburgring (7 minutos e 44,881 segundos), superando a marca da versão anterior.

O novo Civic Type R foi desenvolvido para alcançar o máximo desempenho esportivo, com um design combinando com a proposta (ele é um hatch em estilo cupê, apesar das quatro portas), aerodinâmica pensada na velocidade, tecnologia avançada, segurança e conectividade superiores completam a lista de atributos que tornam o modelo um dos mais aguardados pelos amantes da esportividade e velocidade.

O motor 2.0 DI DOHC VTEC Turbo adota um novo turbocompressor, com quatro cilindros em linha, 16V, dotado de duplo comando de válvulas no cabeçote, com sistema VTC (Variable Timing Control) na admissão e no escape e VTEC no escape, e gera 297 cv de potência e torque máximo de 42,8 kgfm.

Além disso, o aplicativo Honda LogR está disponível gratuitamente no embarcado no carro e via aplicativo de celular para os sistemas operacionais Android e iOS e fornece feedbacks sobre a condução, visando o melhor desempenho para os motoristas entusiastas da alta performance.

As cores disponíveis são Racing Blue Pearl (a cor oficial da versão que chega ao país), Rallye Red, Championship White e Crystal Black Pearl e. O Civic Type R tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem. O preço sugerido sem o pacote Traffic Alert está R$ 429.900. A versão com o pacote, que traz os equipamentos Blind Spot Information System (sistema de alerta de veículo em ponto cego) e Cross Traffic Monitor (monitoramento de tráfego cruzado na traseira), está R$ 434.900.

Design aliado à excelência aerodinâmica

Civic Type R segue um estilo mais baixo e largo Crédito: Honda/Divulgação

A lista de equipamentos prioriza segurança, conforto e conectividade, com destaque especial para o Honda Sensing e o myHonda Connect. Já em relação à estética, o estilo low&wide – baixo e largo –, resulta em proporções equilibradas.

O modelo ganhou 15 mm de largura e ficou 28 mm mais baixo em relação à geração anterior do Civic Type R, reforçando a presença esportiva da carroceria hatchback. O comprimento total aumentou em 38 mm - destes, 35 mm estão no entre-eixos - resultando em uma cabine espaçosa, apesar do apelo esportivo do modelo.

A dianteira, com entradas de ar, está com um desenho tridimensional e incorpora linhas aerodinâmicas que permitem um gerenciamento eficiente do fluxo de ar frontal, favorecendo e ampliando o potencial do motor turbo de alta performance.

Esportividade

Apesar do caráter voltado para a esportividade, o novo Civic Type R mantém um alto nível de conforto e praticidade para o uso diário.

Os bancos possuem estabilizador corporal e revestido em tecido tipo Suede, em um tom de vermelho vivo. Na faixa central, é possível notar a perfuração no padrão colmeia, com consequente ampliação do conforto térmico.

Civic Type R promete ser um esportivo agradável de direção Crédito: Honda/Divulgação

Embora a posição de dirigir seja baixa, o painel livre de interferências visuais se conecta com as portas, na mesma altura onde se inicia a área envidraçada.

O volante é também revestido com tecido suede de toque suave e confortável. O console central é em alumínio e o painel, tem pintura especial para diminuição dos reflexos da luz do sol. Como é tradição, o Civic Type R traz uma placa de série numerada no painel, elemento que reforça a exclusividade do modelo.

Desempenho e dinâmica superiores

A válvula de alívio elétrico e a carcaça menor e mais compacta contribuem para a maior potência e capacidade de resposta. O coletor de exaustão possui sistema de arrefecimento independente e virabrequim leve e de alta rigidez.

O sistema de escape traz dutos mais retilíneos, que favorecem o fluxo dos gases de exaustão, 13% maior do que no Civic Type R anterior, segundo informa a montadora. Uma válvula aplicada no tubo central controla o fluxo de passagem dos gases de exaustão. Quando a rotação do motor sobe, a válvula opera de modo a deixar o som mais encorpado.

A Honda ainda revisou e atualizou o gerenciamento de todo o sistema de controle do motor, beneficiando a precisão do ponto de ignição e ajuste do VTC, o que melhorou a resposta ao acelerador, segundo informou a montadora.

Outro diferencial é a transmissão manual de seis marchas, com recursos projetados exclusivamente para o novo Civic Type R, com foco na melhora da suavidade e precisão dos engates.

O rev-match control system garante a sincronia de rotações nas reduções de marchas, evitando um eventual desequilíbrio em entrada da curva, inclusive na redução da segunda para a primeira marcha.

Estrutura leve direcionada à performance

A suspensão dianteira com suporte de eixo duplo, uma configuração para minimizar o torque steer (mudança de convergência das rodas em fortes acelerações), se vale de braços de suspensão inferiores rígidos, aumentamo a rigidez de cambagem, ampliando a área de contato dos pneus com o asfalto.

Já a suspensão traseira é multi-link, e os quatro amortecedores adaptativos têm ajuste que limita a rolagem da carroceria, assim como o curso ante fortes demandas de aceleração e frenagem.

A nova versão do Civic Type R vem com seis marchas de câmbio Crédito: Honda/Divulgação

O uso estratégico de materiais leves combinado a melhorias estruturais resultou em uma carroceria de baixo peso e alta rigidez, segundo a Honda. O Civic Type R conta com ampla aplicação de adesivo estrutural, que colabora para a redução de peso, na qual se destaca também o capô de alumínio e a tampa do porta-malas de resina, cerca de 20% mais leve que a de metal, de acordo com o informado pela montadora.

A força de frenagem é atributo de um sistema Brembo atualizado, com bomba de freio mecânica, pinças com quatro pistões e discos de duas peças, que proporcionam melhor performance dos freios, além de serem mais resistentes a altas temperaturas.

Experiência Type R personalizável

Para uma melhor experiência no Civic Type R, a Honda oferece uma ampla capacidade de intervenção sobre as características de desempenho do carro. Para isso, basta atuar na tecla posicionada ao lado da alavanca de câmbio. É possível optar entre quatro modos de condução: Comfort, Sport, +R e, a grande novidade, o modo Individual.

Ao todo, seis parâmetros são alterados, de acordo com o modo de condução pré-selecionado: gerenciamento do motor, assistência do volante, rigidez dos amortecedores, ronco do escapamento, punta-taco nas reduções e layout do painel. As configurações feitas no modo Individual são mantidas mesmo que o motor seja desligado.

No modo Comfort, o Civic Type R oferece um padrão adequado à condução diária, selecionando uma configuração de suspensão e de direção mais suave, ideal para superfícies irregulares e condução prolongada em rodovia.

Já o modo Sport é um meio termo entre Comfort e +R: a resposta da suspensão e direção é mais reativa e apropriada a uma pilotagem mais agressiva.

Civic Type R tem multimídia com conexão via Android e iOS Crédito: Honda/Divulgação

O modo +R é a configuração mais focada no desempenho, ideal para uso em pista, que oferece uma resposta mais rápida do acelerador, uma direção mais esportiva e suspensão controlada por meio do Adaptive Damper System. O resultado é uma sensação de direção e potência mais direta e linear.

Selecionando o modo de condução Individual, o usuário pode definir as configurações que melhor atendam às suas necessidades, preferências e tipo de percurso. Por exemplo: pode selecionar a esportividade do modo +R, com escapamento silencioso do modo Comfort e assistência de volante intermediária do modo Sport.

O painel do Civic Type R mantém o display convencional quando são selecionados os modos Comfort e Sport. Ao mudar para o modo +R, o painel assume um layout similar aos dos carros de corrida e passa a exibir as informações mais focadas no suporte para a direção em pista.

Um conta-giros digital ocupa toda a largura do topo da tela – termômetros, cronômetro e medidor de força G são outros dados dessa opção. Quando o modo Individual é selecionado, o usuário pode personalizar o layout de acordo com a sua preferência.

Confira os detalhes do Novo Civic Type R

Segurança de alto nível

O esportivo possui o Honda Sensing, pacote de tecnologias de segurança e assistência à condução, que se baseia nas imagens da câmera frontal com amplo ângulo de visão horizontal e oito sensores do tipo sonar (quatro frontais e quatro traseiros).

As principais funções do Honda Sensing são: ACC (Controle de Cruzeiro Adaptativo), CMBS (sistema de frenagem para mitigação de colisão), LKAS (sistema de permanência de faixa), RDM (sistema para mitigação de evasão de pista) e AHB (ajuste automático de farol)

Além disso, o completo pacote de segurança do Civic Type R traz: 10 airbags (dois frontais, dois de cortina e quatro laterais e dois de joelhos - para motorista e passageiro da frente), assistente de tração e estabilidade (VSA), assistente de partida em subida (HSA), sistema de frenagem de emergência (ESS), sensor de pressão dos pneus (TPMS), câmera de ré com linhas dinâmicas multivisão, entre outros.

Tecnologia e conectividade

O Civic Type R apresenta ainda equipamentos destinados ao conforto, conveniência e praticidade, entre os quais se destacam o carregador por indução, a central multimídia com tela de nove polegadas com Apple CarPlay e Android Auto, o sistema de som Bose com 12 alto-falantes, o painel digital TFT de alta definição, o ar-condicionado digital dual zone, as pedaleiras esportivas, entre outros.