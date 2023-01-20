Honda lança versão híbrida do Civic com dois motores elétricos

O Honda Civic chega à sua 11ª geração e terá versão única vendida no Brasil Crédito: Honda/Divulgação

A Honda lançou, nesta sexta-feira (20), a versão híbrida da 11ª geração do Civic. O lançamento da nova geração do sedã havia sido anunciado em 2022, para o final do ano , mas chegou ao país somente agora, em janeiro. O modelo híbrido é equipado com dois motores elétricos, além de novo propulsor a combustão com injeção direta, deixando-o mais potente. Comercializado em versão única no país, o modelo será vendido por R$ 244.900.

A nova geração inaugura a tecnologia e:HEV no modelo e oferece três modos de funcionamento: Electric, Hybrid e Engine. Essas funções vão se alternando de acordo com o estilo da condução, tipo de estrada e carga da bateria, mas o veículo entra em movimento no modo elétrico.

Ou seja, quando o motorista acelera, o motor a gasolina é ligado para “energizar” o conjunto. Se pisar mais fundo, o 2.0 é conectado às rodas por meio de um sistema de embreagem e passa a tracionar o novo Civic.

O sistema de propulsão híbrido e:HEV conta com um motor elétrico de 184 cv e 32,1 kgfm, e um motor a gasolina de dois litros de 143 cv de potência a 6.000 rpm e 19,1 kgfm de torque máximo a 4.500 rpm, alimentado por injeção direta. Isso significa, segundo a montadora, que o sistema e:HEV entrega acelerações típicas de modelos esportivos e nível reduzido de consumo de combustível.

Já o segundo motor elétrico é um gerador de energia para a IPU (Intelligent Power Unit) e está posicionado sob o assento do banco traseiro.

Civic híbrido tem motor a gasolina de 143 cv de potência a 6.000 rpm e 19,1 kgfm de torque máximo a 4.500 rpm Crédito: Honda/Divulgação

O novo motor 2.0 litros e possui um sistema de injeção direta de combustível. De acordo com a montadora, os híbridos da marca garantem circular, em média, 80% do tempo por trajetos urbanos a até 40 km/h. Nessas condições, o consumo médio é de 21,3 km/l. Além disso, segundo a Honda, o mecanismo de powertrain contribui para baixos índices em termos de consumo e emissões de CO2.

De cara nova

O modelo chega também totalmente renovado no seu design. Sai o visual agressivo e entra um desenho mais alongado. Segundo a Honda, a intenção foi criar uma carroceria com três volumes definidos, além do conceito “Low&Wide”, com uma linha de cintura demarcada, o que dá impressão de maior largura e esportividade, sensação acentuada pela ampliação da área envidraçada. O design das rodas de 17 polegadas também reforça esse conceito.

O interior do sedã também passou por mudanças Crédito: Honda/Divulgação

A versão também conta com aumento da distância entre-eixos (35 mm), redução do balanço traseiro e menor abertura das caixas de roda. Já as linhas do para-choque e do capô também tiveram um design reformulado e conecta visualmente faróis e lanternas iluminados por LED.

Internamente, é evidenciada a horizontalidade do painel, cujo posicionamento baixo e estilo limpo colabora na consulta dos instrumentos, posicionados em tela de TFT colorida de 10,2 polegadas.

O design da cabine também passou por mudanças. O console central ganhou um porta-copos ao lado das teclas de comando da transmissão e uma ampla área para acomodar smartphones e recarregá-los sem fio.

O porta-malas do Civic Híbrido tem 495 litros, um dos maiores em segmento. Ao destravar a tampa, pelo botão na chave ou na porta do motorista, ela se eleva de maneira controlada até o ponto máximo de abertura.

O movimento é possível por conta da adoção de um sistema de molas de torção que trabalha em conjunto com um amortecedor do tipo mola a gás: enquanto o primeiro sistema realiza a abertura, o segundo cadencia a velocidade do movimento.

Outra novidade fica por conta dos airbags laterais também na traseira. O modelo conta ainda com novas funções aprimoradas, com central multimídia e myHonda Connect.

A versão chega sem pacotes opcionais e com quatro opções de cores Crédito: Honda/Divulgação

O modelo está disponível em quatro cores: Branco Topázio e Preto Cristal (perolizadas) e Cinza Basalto e Prata Platinum (metálicas). O interior será em cinza claro quando a cor externa for Branco Topázio. Em todas as demais, o acabamento interno será na cor preta.

O carro também tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem, e o conjunto elétrico (baterias e motores) têm garantia de oito anos ou 160 mil quilômetros.