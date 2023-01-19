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Longa espera

Fiat Argo ganha versão CVT e se torna o automático mais barato

Nova transmissão do hatch tem sete velocidades e está disponível para as versões Drive e Trekking; preços partem de R$ 90.990

Publicado em 

19 jan 2023 às 17:50

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 17:50

Fiat Argo com câmbio manual (CVT)
A versão Trekking 1.3 é uma das que possui opção de câmbio automático no Fiat Argo Crédito: Fiat/Divulgação
Depois de uma longa espera desde a sua leve reestilização, que aconteceu em julho de 2022, a Fiat lançou, nesta quarta-feira (19), a tão aguardada versão com câmbio CVT do Argo. Com preços partindo de R$ 90.990, o hatch compacto da montadora italiana se torna o veículo automático zero quilômetro mais barato à venda no país. Desbancando modelos como o Citroën C3 e Toyota Yaris, cujos valores das versões automáticas ainda se encontram na casa dos R$ 90 mil.
A nova opção de câmbio chega em duas versões: Drive e Trekking, o que também provocou um reajuste de preços nas demais. Com isso, o modelo agora passa a ter cinco versões diferentes: 1.0 Manual (R$ 78.590), Drive 1.0 Manual (R$ 81.990), Trekking 1.3 Manual (R$ 89.990), Drive 1.3 Automático (R$ 90.990) e Trekking 1.3 Automático (R$ 96.990).
O câmbio CVT possui sete velocidades e tem potência de 107 cv do motor Firefly 1.3. A transmissão oferece ainda três modos de condução: automático, manual e sport, que é voltado para quem busca uma condução ágil.
Fiat Argo com câmbio manual (CVT)
O câmbio CVT possui sete velocidades e tem potência de 107 cv Crédito: Fiat/Divulgação
Em relação ao consumo, ele se torna um dos automáticos mais econômicos do segmento, de acordo com a Fiat. Dados da montadora indicam uma média de 12,6 km/l e 13,9 km/l, quando abastecido com gasolina e 9,1 km/l na cidade e 10,1 km/l na estrada com etanol.
A versão Drive 1.3 com câmbio CVT também traz como opção o pacote S-Design, que vem com acabamento escurecido, detalhes exclusivos e diversos outros itens, como faróis de neblina dianteiros, ar-condicionado automático digital; retrovisores externos elétricos com Tilt Down, sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico e Keyless Entry N' Go.
Com informações da Fiat.

Ficha Técnica

Fiat Argo Drive 1.3 Automático

Fiat Argo com câmbio manual (CVT)
Argo Drive automático parte de R$ 90.990 Crédito: Fiat/Divulgação
  • Motor: Transversal com 4 cilindros em linha
  • Diâmetro x curso: 70,0 x 86,5 mm 
  • Cilindrada total: 1.332 cm³ 
  • Taxa de compressão: 13,2:1 
  • Potência: 98 cv (gasolina) a 6.000 rpm / 107 cv (etanol) a 6.250 rpm 
  • Torque: 13,2 kgfm a 4.250 rpm (gasolina) / 13,7 kgfm a 4.000 rpm (etanol) 
  • Nº de válvulas por cilindro:
  • Injeção: indireta 
  • Combustível: gasolina/etanol 
  • Transmissão: câmbio automático, CVT (Continuamente Variável), com 7 marchas simuladas 
  • Tração: dianteira com juntas homocinéticas 
  • Freio dianteiro: disco ventilado com pinça flutuante low drag (diâmetro de 257 x 22 mm) 
  • Freio traseiro: a tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo (diâmetro de 203 mm) 
  • Suspensão dianteira: tipo McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos, telescópico de duplo efeito (Stop hidráulico) e molas helicoidais 
  • Suspensão traseira: eixo de torção com rodas semi-independentes. Amortecedores hidráulicos, telescópico de duplo efeito e molas helicoidais 
  • Direção: Elétrica 
  • Diâmetro mínimo de curva: 10,4 m 
  • Rodas: “6,0 x 15” – aço estampado com calotas 
  • Pneus: 185/60 R15 
  • Peso em ordem de marcha: 1.150 kg 
  • Capacidade de carga: anterior 795 kg / posterior 789 kg 
  • Carga máxima rebocável: 400 kg 
  • Comprimento: 4.031 mm 
  • Largura da carroceria: 1.724 mm / 1.962 mm (entre espelhos retrovisores) 
  • Altura do veículo: 1512 mm 
  • Distância entre-eixos: 2.521 mm 
  • Altura mínima do solo: 162 mm 
  • Ângulo de entrada: 20,4° 
  • Ângulo de saída: 30,3º 
  • Volume do porta-malas: 300 litros (banco traseiro em posição normal) / 720 litros (banco traseiro rebatido) 
  • Tanque de combustível: 47 litros 
  • Performance 0 a 100 km/h: 12,1 s (gasolina) / 11,2 s (etanol) 
  • Velocidade máxima: 170 km/h (gasolina) / 174 km/h (etanol) 
  • Consumo urbano: 12,6 km/l (gasolina) / 9,1 km/l (etanol) 
  • Consumo estrada: 13,9 km/l (gasolina) / 10,1 km/l (etanol)
  • Preço: a partir de R$ 90.990

Fiat Argo Trekking 1.3 Automático

Fiat Argo com câmbio manual (CVT)
O Argo Trekking tem rodas de liga leve Crédito: Fiat/Divulgação
  • Motor: transversal com cilindros em linha 
  • Diâmetro x curso: 70,0 x 86,5 mm 
  • Cilindrada total: 1.332 cm³ 
  • Taxa de compressão: 13,2:1 
  • Potência: 98 cv (gasolina) a 6.000 rpm / 107 cv (etanol) a 6.250 rpm 
  • Torque: 13,2 kgfm a 4.250 rpm (gasolina) / 13,7 kgfm a 4.000 rpm (etanol) 
  • Nº de válvulas por cilindro:
  • Injeção: indireta 
  • Combustível: gasolina/etanol 
  • Transmissão: câmbio automático, CVT (Continuamente Variável), com 7 marchas simuladas 
  • Freio dianteiro: disco ventilado com pinça flutuante low drag (diâmetro de 257 x 22 mm) 
  • Freio traseiro: a tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo (diâmetro de 203 mm) 
  • Suspensão dianteira: tipo McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos, telescópico de duplo efeito (Stop hidráulico) e molas helicoidais 
  • Suspensão traseira: eixo de torção com rodas semi-independentes. Amortecedores hidráulicos, telescópico de duplo efeito e molas helicoidais 
  • Direção: Elétrica 
  • Diâmetro mínimo de curva: 10,4 m 
  • Rodas: “6,0 x 15” – liga leve 
  • Pneus: 205/60 R15 tipo todo terreno (ATR) 
  • Peso em ordem de marcha: 1.170 kg 
  • Capacidade de carga: anterior 795 kg / posterior 789 kg 
  • Carga máxima rebocável: 400 kg 
  • Comprimento: 4.031 mm 
  • Largura da carroceria: 1.750 mm / 1.980 mm (entre espelhos retrovisores) 
  • Altura do veículo: 1539mm / 1568 mm (c/ barra de teto) 
  • Distância entre-eixos: 2.521 mm 
  • Altura mínima do solo: 182 mm 
  • Ângulo de entrada: 21° 
  • Ângulo de saída: 33º 
  • Volume do porta-malas: 300 litros (banco traseiro em posição normal) / 720 litros (banco traseiro rebatido) 
  • Tanque de combustível: 47 litros 
  • Performance 0 a 100 km/h: 12,8 s (gasolina) / 11,8 s (etanol) 
  • Velocidade máxima: 169 km/h (gasolina) / 173 km/h (etanol) 
  • Consumo urbano: 12,7 km/l (gasolina) / 8,9 km/l (etanol) 
  • Consumo na estrada: 13,9 km/l (gasolina) / 10,1 km/l (etanol)
  • Preço: a partir de R$ 96.990

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