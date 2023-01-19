Fiat Argo ganha versão CVT e se torna o automático mais barato

A versão Trekking 1.3 é uma das que possui opção de câmbio automático no Fiat Argo Crédito: Fiat/Divulgação

Depois de uma longa espera desde a sua leve reestilização, que aconteceu em julho de 2022 , a Fiat lançou, nesta quarta-feira (19), a tão aguardada versão com câmbio CVT do Argo. Com preços partindo de R$ 90.990, o hatch compacto da montadora italiana se torna o veículo automático zero quilômetro mais barato à venda no país. Desbancando modelos como o Citroën C3 e Toyota Yaris, cujos valores das versões automáticas ainda se encontram na casa dos R$ 90 mil.

A nova opção de câmbio chega em duas versões: Drive e Trekking, o que também provocou um reajuste de preços nas demais. Com isso, o modelo agora passa a ter cinco versões diferentes: 1.0 Manual (R$ 78.590), Drive 1.0 Manual (R$ 81.990), Trekking 1.3 Manual (R$ 89.990), Drive 1.3 Automático (R$ 90.990) e Trekking 1.3 Automático (R$ 96.990).

O câmbio CVT possui sete velocidades e tem potência de 107 cv do motor Firefly 1.3. A transmissão oferece ainda três modos de condução: automático, manual e sport, que é voltado para quem busca uma condução ágil.

O câmbio CVT possui sete velocidades e tem potência de 107 cv Crédito: Fiat/Divulgação

Em relação ao consumo, ele se torna um dos automáticos mais econômicos do segmento, de acordo com a Fiat. Dados da montadora indicam uma média de 12,6 km/l e 13,9 km/l, quando abastecido com gasolina e 9,1 km/l na cidade e 10,1 km/l na estrada com etanol.

A versão Drive 1.3 com câmbio CVT também traz como opção o pacote S-Design, que vem com acabamento escurecido, detalhes exclusivos e diversos outros itens, como faróis de neblina dianteiros, ar-condicionado automático digital; retrovisores externos elétricos com Tilt Down, sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico e Keyless Entry N' Go.

Com informações da Fiat.

Ficha Técnica

Fiat Argo Drive 1.3 Automático

Argo Drive automático parte de R$ 90.990 Crédito: Fiat/Divulgação

Motor: Transversal com 4 cilindros em linha

Transversal com 4 cilindros em linha Diâmetro x curso: 70,0 x 86,5 mm

70,0 x 86,5 mm Cilindrada total: 1.332 cm³

1.332 cm³ Taxa de compressão: 13,2:1

13,2:1 Potência: 98 cv (gasolina) a 6.000 rpm / 107 cv (etanol) a 6.250 rpm

98 cv (gasolina) a 6.000 rpm / 107 cv (etanol) a 6.250 rpm Torque: 13,2 kgfm a 4.250 rpm (gasolina) / 13,7 kgfm a 4.000 rpm (etanol)

13,2 kgfm a 4.250 rpm (gasolina) / 13,7 kgfm a 4.000 rpm (etanol) Nº de válvulas por cilindro: 2

2 Injeção: indireta

indireta Combustível: gasolina/etanol

gasolina/etanol Transmissão: câmbio automático, CVT (Continuamente Variável), com 7 marchas simuladas

câmbio automático, CVT (Continuamente Variável), com 7 marchas simuladas Tração: dianteira com juntas homocinéticas

dianteira com juntas homocinéticas Freio dianteiro: disco ventilado com pinça flutuante low drag (diâmetro de 257 x 22 mm)

disco ventilado com pinça flutuante low drag (diâmetro de 257 x 22 mm) Freio traseiro: a tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo (diâmetro de 203 mm)

a tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo (diâmetro de 203 mm) Suspensão dianteira: tipo McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos, telescópico de duplo efeito (Stop hidráulico) e molas helicoidais

tipo McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos, telescópico de duplo efeito (Stop hidráulico) e molas helicoidais Suspensão traseira: eixo de torção com rodas semi-independentes. Amortecedores hidráulicos, telescópico de duplo efeito e molas helicoidais

eixo de torção com rodas semi-independentes. Amortecedores hidráulicos, telescópico de duplo efeito e molas helicoidais Direção: Elétrica

Elétrica Diâmetro mínimo de curva: 10,4 m

10,4 m Rodas: “6,0 x 15” – aço estampado com calotas

“6,0 x 15” – aço estampado com calotas Pneus: 185/60 R15

185/60 R15 Peso em ordem de marcha: 1.150 kg

1.150 kg Capacidade de carga: anterior 795 kg / posterior 789 kg

anterior 795 kg / posterior 789 kg Carga máxima rebocável: 400 kg

400 kg Comprimento: 4.031 mm

4.031 mm Largura da carroceria: 1.724 mm / 1.962 mm (entre espelhos retrovisores)

1.724 mm / 1.962 mm (entre espelhos retrovisores) Altura do veículo: 1512 mm

1512 mm Distância entre-eixos: 2.521 mm

2.521 mm Altura mínima do solo: 162 mm

162 mm Ângulo de entrada: 20,4°

20,4° Ângulo de saída: 30,3º

30,3º Volume do porta-malas: 300 litros (banco traseiro em posição normal) / 720 litros (banco traseiro rebatido)

300 litros (banco traseiro em posição normal) / 720 litros (banco traseiro rebatido) Tanque de combustível: 47 litros

47 litros Performance 0 a 100 km/h: 12,1 s (gasolina) / 11,2 s (etanol)

12,1 s (gasolina) / 11,2 s (etanol) Velocidade máxima: 170 km/h (gasolina) / 174 km/h (etanol)

170 km/h (gasolina) / 174 km/h (etanol) Consumo urbano: 12,6 km/l (gasolina) / 9,1 km/l (etanol)

12,6 km/l (gasolina) / 9,1 km/l (etanol) Consumo estrada: 13,9 km/l (gasolina) / 10,1 km/l (etanol)

13,9 km/l (gasolina) / 10,1 km/l (etanol) Preço: a partir de R$ 90.990

Fiat Argo Trekking 1.3 Automático

O Argo Trekking tem rodas de liga leve Crédito: Fiat/Divulgação