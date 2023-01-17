Onix Plus Turbo Premier: sedã carrega na bagagem boa aceitação do público

Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo Premier tem preço inicial de R$ 113.390 Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

O Chevrolet Prisma foi lançado em 2006 e, durante anos, ocupou o posto de sedã mais vendido no Brasil. Até que, em setembro de 2019, foi lançado o Onix Plus. Desde então, o novo modelo, que compartilha com a nova geração do hatch Onix a plataforma chinesa GEM, não fraquejou – manteve o posto de sedã mais comercializado do país em 2020, 2021 e 2022.

No ano passado, o Onix Plus emplacou 75.245 unidades, que lhe renderam a quarta posição no ranking geral de automóveis – foi o único sedã a integrar a lista dos dez carros mais vendidos de 2022. Na linha do sedã compacto da Chevrolet, a versão de topo é a 1.0 turbo Premier, que agrega equipamentos normalmente oferecidos nos sedãs médios e está dando conta da missão de disputar os consumidores de compactos de três volumes mais completos, encarando concorrentes como o Fiat Cronos Precision 1.3 CVT, o Hyundai HB20S Diamond, o Volkswagen Virtus Highline 200 TSI, o Honda City EXL e o Toyota Yaris sedã XLS. A versão Premier do Onix Plus tem preço inicial de R$ 113.390 – com todos os opcionais disponíveis e dependendo da cor, o preço pode ultrapassar os R$ 118 mil.

Com 4,47 metros de comprimento, 1,73 metro de largura, 1,47 metro de altura e 2,60 metros de distância de entre-eixos, o Onix Plus tem um design marcado pela frente larga, com uma grade ampla e para-brisa bem inclinado. Os faróis são afilados, e a configuração Premier vem com projetores nos faróis e luzes diurnas no para-choque, assim como a iluminação de leds nas lanternas. Os repetidores de seta não ficam nos retrovisores, mas nos para-lamas. Um friso cromado sublinha as janelas e, na linha 2023 da versão Premier, aparece também nas maçanetas. As lanternas são horizontalizadas e protuberantes.

Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo Premier tem porta-malas com 469 litros de capacidade Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

O porta-malas tem 469 litros de capacidade e sua tampa só se abre pelo comando da chave ou pelo acionamento de uma tecla no painel. As rodas são de liga leve de 16 polegadas e ganharam detalhes cromados na linha 2023, mas continuam calçadas com pneus 195/55 R16. São seis airbags – além do duplo frontal obrigatório, traz os laterais e os de cortina.

Rodas de liga leve de 16 polegadas ganharam detalhes cromados na linha 2023 Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

O motor flex 1.0 turbo Ecotec, com três cilindros e 12 válvulas, conta com sistema multiponto com bicos injetores pré-aquecidos, porém, não tem injeção direta de combustível – uma tendência entre os motores mais modernos. Entrega potência máxima de 116 cavalos (com gasolina e etanol) a 5.500 rpm e torque máximo de 16,3 kgfm com gasolina e de 16,8 kgfm com etanol, sempre a 2 mil rpm.

O motor trabalha associado a uma transmissão automática de 6 velocidades com opção de troca manual de marchas. Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

O motor trabalha associado a uma transmissão automática de 6 velocidades com opção de troca manual de marchas. Segundo os testes do Inmetro, em ciclo urbano, o modelo faz 12,3 km/l com gasolina e 8,4 km/l com etanol, enquanto na estrada atinge 16,8 km/l com gasolina e 12,2 km/l com etanol – é considerado pelo instituto como o carro mais econômico da sua categoria.

O Onix Plus traz de série na versão Premier o MyLink 3 com tela de 8 polegadas “touchscreen”, integração com smartphones por meio de Android Auto e Apple CarPlay sem cabo, rádio AM/FM, função áudio streaming, Bluetooth para até dois celulares simultaneamente e entrada USB no console. Tem ainda duas entradas USB para quem ocupa o banco traseiro. O sistema disponibiliza câmera de ré e carregador Wireless (sem fio).

O sistema de concierge OnStar cumpre a função de reforçar o conforto e a segurança e o Wi-Fi nativo é capaz de conectar até sete dispositivos ao mesmo tempo, no entanto, ambos geram um custo mensal.

Na versão 1.0 Turbo Premier, a lista de equipamentos de série inclui ar-condicionado, assistente de partida em aclive, computador de bordo, controle eletrônico de estabilidade e tração, controles do rádio e telefone no volante, direção elétrica progressiva, painel de instrumentos de 3,5 polegadas digital de TFT com mostradores analógicos, sensor de estacionamento traseiro, sistema de fixação de cadeiras para crianças, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, coluna de direção com regulagem em altura e profundidade, acendimento automático dos faróis por meio de sensor crepuscular, câmera de ré, abertura das portas por sensor de aproximação da chave e partida por botão.

Com regulagem tanto de altura quanto de distância do volante, fica fácil ajustá-lo ao motorista Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Na linha 2023, o Onix Plus Premier passa a oferecer opcionalmente o assistente Easy Park, que estaciona o carro praticamente sozinho em vagas paralelas ou perpendiculares. O motorista apenas controla o acelerador e o freio durante a manobra.

Experiência a bordo: compacto com privilégios

O acesso e a saída do Onix Plus Premier são facilitados pelos bons ângulos das aberturas das quatro portas. Com regulagem tanto de altura quanto de distância do volante, fica fácil ajustá-lo ao motorista. Os bancos dianteiros dão bom suporte às costas, porém, os assentos são um tanto curtos. O banco traseiro tem espaço decente para as pernas e para os ombros de dois adultos e uma criança, mas não conta com uma saída de ar-condicionado.

A versão Premier avaliada trazia revestimento que simula um tom cinza escuro nos bancos e no painel das portas. No restante do habitáculo, predominam plásticos duros e texturas com formas geométricas. A montagem é precisa. Detalhes cromados ampliam a percepção de requinte. O volante traz os comandos para o controlador de velocidade, o computador de bordo e o sistema multimídia. No porta-malas, o Onix Plus Premier agrega uma funcional cobertura no piso.

Impressões ao dirigir: consistência dinâmica

Com seu motor 1.0 turbo de 116 cavalos de potência e 16,8 kgfm de torque e câmbio automático de 6 marchas, o Onix Plus responde quase de imediato às pressões no pedal do acelerador. Entretanto, apresenta um pequeno “gap” para a entrada da turbina nas marchas de forças, em baixos giros. Contudo, o torque máximo está disponível desde os baixos giros, algo que transmite ao motorista uma confiabilidade reconfortante. Tirando a indecisão inicial nas marchas lentas, o câmbio automático de 6 marchas é bem escalonado e faz as mudanças na hora certa, além de não apresentar trancos.

O Onix Plus não tem borboletas atrás do volante para as trocas de marchas manuais, mas elas podem ser feitas, de uma forma bem menos lúdica, por meio de uma tecla que fica na lateral do pomo da alavanca de câmbio. O conjunto viabiliza retomadas de velocidade decentes – nada esportivo, porém, atende à proposta do modelo.

Nas estradas mais sinuosas, o Onix Plus Premier mostra uma estabilidade confiável – a suspensão é firme e ajuda em termos de equilíbrio em curvas. O funcionamento preciso e elegante dos controles de tração também colabora. Os freios contam com discos na frente e tambores atrás, com ABS e controle eletrônico de frenagem (EBD), e mostraram eficiência e precisão quando solicitados.

Em velocidade de cruzeiro, pouco se escuta do som do motor – a vibração do propulsor de três cilindros também é baixa. A direção conta com uma assistência elétrica progressiva e bem ajustada. Outra característica interessante do Onix Plus Premier é ser econômico. Na estrada, é possível obter médias superiores aos já animadores números apurados pela Inmetro.

Ficha técnica