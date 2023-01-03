Fiat Cronos Drive 1.3 AT é o sedã compacto automático mais barato do Brasil

A linha passou a oferecer cinco opções: 1.0, Drive 1.0, Drive 1.3, Drive 1.3 AT e Precision 1.3 AT Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

A linha 2023 do Fiat Cronos chegou às concessionárias brasileiras em agosto com novidades. O sedã produzido na fábrica argentina de Córdoba “aposentou” o motor 1.8 e.TorQ com transmissão automática de 6 marchas e ganhou uma nova versão com câmbio tipo CVT com 7 velocidades simuladas associado ao propulsor 1.3 Firefly, além dos modelos de entrada com o 1.0 Firefly.

A linha passou a oferecer cinco opções: 1.0, Drive 1.0, Drive 1.3, Drive 1.3 AT e Precision 1.3 AT. Em tempos em que cerca de 40% dos automóveis vendidos no Brasil são com câmbio automático – e esse percentual não para de subir –, a grande aposta da Fiat em termos de potencial de vendas em sua linha de sedãs é a versão Drive 1.3 AT do Cronos.

A configuração reúne atributos interessantes – é o sedã automático compacto mais econômico e também o de preço mais baixo do Brasil. Em um país de carros cada vez mais caros, o Cronos Drive 1.3 AT não chega a ser barato – parte de R$ 97.190. Tal preço sugerido não vale para os Estados de São Paulo e Paraíba e a Zona Franca de Manaus, onde as cargas tributárias mais elevadas encarecem o produto em cerca de R$ 2,5 mil.

Na linha 2023 do Cronos, foram mantidas as dimensões de 4,36 metros de comprimento, 1,72 metro de largura, 1,50 metro de altura, 2,52 metros de distância de entre-eixos, assim como a capacidade do porta-malas para 525 litros – a maior do segmento de sedãs compactos. As discretas mudanças visuais se limitaram à grade, que ganhou uma dupla faixa horizontal e uma nova colmeia interna.

O sedã produzido na fábrica argentina de Córdoba “aposentou” o motor 1.8 e.TorQ com transmissão automática de 6 marchas Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Ou seja, o Cronos preservou o elegante estilo italiano que o acompanha desde o lançamento, em março de 2018, no qual se destacam as lanternas afiladas, o perfil ascendente e os faróis alongados. Na versão Drive 1.3 AT, há assinatura em LED nos faróis e rodas de 15 polegadas são de aço estampado, com calotas integrais.

Atualizações no volante

Por dentro, o volante teve atualizações em todas as versões, seguindo a linha adotada em outros modelos da marca, com a base achatada. O Cronos traz de série ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros elétricos, travamento elétrico das portas, alarme de perímetro, iTPMS (indicação individual do pneu com baixa pressão) e ajuste de altura do banco do motorista.

Já a Drive 1.3 com CVT acrescenta central multimídia de 7 polegadas, volante multifuncional, entradas USB para bancos traseiros, sensor de estacionamento e todos os vidros com acionamento elétrico. Em termos de segurança, a versão Drive 1.3 AT incorpora controle de estabilidade e de tração, piloto automático e assistente de partida em rampa.

Quem move o Cronos Drive 1.3 AT é o “powertrain” formado pelo novo câmbio automático tipo CVT associado ao motor aspirado 1.3 Firefly de até 107 cavalos de potência que já era adotado anteriormente.

Por dentro, o volante teve atualizações em todas as versões, com base achatada Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

A transmissão CVT oferece três modos de condução: “Automático”, “Manual” (sem borboletas no volante, disponíveis apenas na versão Precision) e “Sport”, este com a central eletrônica promovendo ajustes para tornar o veículo mais responsivo, o acelerador, mais sensível e as marchas, alongadas, com trocas (simuladas, já que é um CVT) feitas em rotações mais altas.

Segundo o Inmetro, na cidade, o consumo fica em 9,1 km/l com etanol e em 13 km/l com gasolina. Na estrada, atinge 11,2 km/l com etanol e 15,9 km/l com gasolina – números que lhe garantem o posto de sedã automático compacto mais econômico do Brasil. Entre os médios, apenas os híbridos conseguem consumos menores.

O preço base do Cronos Drive 1.3 AT – R$ 97.190, exceto para os Estados de São Paulo e Paraíba e a Zona Franca de Manaus – vale apenas para a cor Preto Vulcano. As sólidas Branco Banchisa (a do modelo testado) e Vermelho Montecarlo acrescem R$ 990 à fatura. Já as metálicas Prata Bari e Cinza Silverstone e a perolizada Branco Alaska agregam R$ 1.980 à conta.

O sedã avaliado trazia o pacote opcional Drive Plus (R$ 2.980), com alguns dos itens que são de série na versão “top” Precision, como retrovisores externos elétricos com repetidores de setas nas carenagens e rebatimento automático do retrovisor direito quando a ré é acionada, rodas de liga leve, sensor de temperatura externa e câmera de ré com linhas dinâmicas.

Na linha 2023 do Cronos, foram mantidas as dimensões de 4,36 metros de comprimento, 1,72 metro de largura e 1,50 metro de altura Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Este ano, até novembro, foram emplacadas no mercado brasileiro 37.085 unidades do Cronos, uma média de 3.371 vendas mensais. Posicionado como o décimo nono automóvel mais emplacado do país, o compacto da Fiat chega ao último mês de 2022 em uma briga acirrada pelo posto de sedã mais vendido do Brasil com o médio Toyota Corolla, décimo oitavo colocado no ranking geral, com 38.522 unidades comercializadas no mesmo período.

Ambiente familiar

Por dentro, o Cronos Drive 1.3 AT manteve o bom espaço e o acabamento simples, com plásticos rígidos dominando o painel e os forros das portas. Todavia, tudo é bem arrematado. Encontrar uma boa posição de dirigir não é tarefa difícil, e o motorista tem uma cabine aconchegante e com ergonomia correta, apesar de o estilo do interior já ter quatro anos desde o lançamento.

O porta-malas de 525 litros é amplo. O volante da linha 2023 é “emprestado” do utilitário esportivo Pulse e incorporou uma base achatada. Mas oferece apenas ajuste de altura, não de profundidade.

O sedã sai de fábrica com ar-condicionado manual, computador de bordo digital, direção elétrica, volante multifuncional, sensores de estacionamento traseiros e vidros com acionamento elétrico nas quatro portas. Também estão presentes os obrigatórios freios ABS e os controles eletrônicos de tração e estabilidade.

A linha Cronos deixou de oferecer airbags laterais, anteriormente oferecidos na versão “top”. Na Drive 1.3 AT, o Cronos 2023 é equipado com uma central multimídia com tela pequena para os padrões atuais, de apenas 7 polegadas.

O Cronos preservou o elegante estilo italiano que o acompanha desde o lançamento, em março de 2018 Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

A conectividade com o celular é garantida por meio do Android Auto ou Apple CarPlay via cabo, pela entrada USB frontal. Por ser um projeto mais antigo, não oferece modernidades presentes no Pulse, como conexões via Android Auto ou Apple CarPlay sem fio ou uma tela da central multimídia maior – a do Pulse é de 10,1 polegadas.

Na marcha da demanda

O chamariz da versão Drive 1.3 AT do Fiat Cronos é o inédito câmbio automático tipo CVT, que além do conforto de não ter de passar marchas, proporciona boas médias de consumo. A transmissão tem sistema de troca manual das 7 marchas simuladas por meio da alavanca de câmbio, mas nada de “borboletas” atrás do volante – só disponíveis na versão Precision.

No trânsito urbano, que oferece possibilidades dinâmicas limitadas, o Cronos automático proporciona uma condução agradável. A direção eletricamente assistida é progressiva, bastante suave nas manobras lentas e ganhando “peso” conforme o carro acelera.

O sedã é equilibrado em curvas feitas em alta velocidade, com um acerto de suspensão um pouco mais firme que no Argo. O sedã também revela-se bem estável nas freadas bruscas. O convívio com o Cronos 1.3 com CVT é amistoso, com acertos de suspensão e direção voltados para o conforto.

Segundo o Inmetro, na cidade, o consumo fica em 9,1 km/l com etanol e em 13 km/l com gasolina Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Quando é mais exigido em termos de desempenho, o Cronos Drive 1.3 AT, com seus 107 cavalos e 13,7 kgfm, se mostra mais recomendável para quem gosta de dirigir sem muita pressa. Câmbios do tipo CVT normalmente não contribuem para entregar muita esportividade e, no sedã da Fiat, o conjunto mecânico, embora não chegue a ser lerdo, passa longe de oferecer muita adrenalina ao motorista.

O sedã de pouco mais de 1.100 quilos demora um pouco a embalar. Para tentar performances mais instigantes, a opção é pressionar o botão Sport posicionado do lado direito do volante – algo que, antes de interferir na dinâmica do veículo, é imediatamente perceptível no aumento do nível de ruído na cabine.

De fato, a versão Drive 1.3 AT do Cronos posiciona-se dinamicamente de forma intermediária – abaixo (inclusive no preço) dos modelos mais potentes e turbinados das marcas rivais, porém, acima dos concorrentes com motor 1.0 aspirado. Itens presentes em projetos mais recentes da Fiat, como o Pulse, certamente seriam bem-vindos na linha Cronos, como frenagem automática de emergência e faróis de LED.

Ficha técnica

Na versão Drive 1.3 AT, há assinatura em LED nos faróis Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Fiat Cronos Drive 1.3 AT