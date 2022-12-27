Gasolina comum ou aditivada: entenda diferenças e qual usar

A diferença entre a gasolina comum e a aditivada é a presença de um aditivo para auxiliar na limpeza do motor Crédito: Shutterstock

Todo motorista, ao parar para abastecer no posto de combustível e pedir para encher o tanque de gasolina, já teve que responder à pergunta: comum ou aditivada? Mas, afinal, qual a diferença?

Segundo o mecânico Henrique Caldas, dono da oficina HCaldas, em Vila Velha, a única diferença entre a gasolina comum e a aditivada é a presença de um aditivo, como o nome já diz, que serve para auxiliar na limpeza do motor. “A gasolina vai provocar a combustão interna e vai sujar, e o aditivo faz uma limpeza no sistema”, explica.

Essa “sujeira” deixada pela gasolina é proveniente da queima na câmara de combustão, que libera diversos materiais. Esses dejetos poluem o ambiente e carbonizam o motor, além de sujar a câmara, o escapamento e outras peças do veículo.

Segundo a descrição da Petrobras, “a gasolina aditivada é apenas uma gasolina comum com adição de aditivos detergente dispersante e redutor de atrito, que promovem a limpeza das válvulas de admissão de combustível e melhoram o fluxo”. O material afirma que não há comprovação da ação dos aditivos no consumo e na octanagem (a capacidade do combustível de resistir a altas temperaturas sem sofrer detonação).

De acordo com Caldas, o medo de alguns motoristas acostumados com a gasolina comum de utilizarem a aditivada se deve a um mito que surgiu na época em que o aditivo passou a ser utilizado. Segundo ele, começou nesse momento uma prática de pirataria de combustíveis no país, com postos misturando gasolina com solvente de borracha e outras substâncias. Com isso, muitas pessoas passaram a tratar a gasolina aditivada como fonte do problema, de maneira errônea.

Contudo, o mecânico explica que, embora menos comum atualmente, essa prática de “batizar” a gasolina ainda pode ocorrer. A dica para evitar contratempos é procurar sempre postos de confiança e boa procedência, de preferência com bandeira. Ele explica também que não existe contraindicação sobre a gasolina aditivada e todos os veículos a aceitam.

“E complementando: os carros que mais sofrem com combustível são os que só rodam na cidade, em pequenos percursos. Isso faz com que o motor carbonize muito. O ideal é, pelo menos uma vez por semana, dar uma esticada, andar pelo menos uma hora, fazer uma viagem maior. Isso ajuda muito na limpeza do motor”, completa Caldas.

Gasolina comum x aditivada

Quais os tipos de gasolina que existem no Brasil? As gasolinas disponíveis para comercialização no Brasil são: gasolina A comum, gasolina A premium, gasolina C comum e gasolina C premium. O que é a gasolina A? A gasolina A é produzida sem adição de etanol anidro (álcool anidro com até 0,4% de água). Ela é comercializada aos distribuidores de combustíveis, onde é adicionado etanol anidro em teor estabelecido para compor a gasolina C, única disponível nos postos revendedores. O que é a gasolina C? A gasolina C é aquela que contém etanol anidro combustível no teor estabelecido pela legislação vigente. Atualmente, o teor de etanol anidro na gasolina C é de 27% em volume para gasolina C Comum e 25% para gasolina C premium. O que é a gasolina aditivada? A gasolina aditivada é a gasolina C automotiva (que pode ser comum ou premium) acrescida de um detergente/dispersante. Esta não deve ser confundida com gasolina premium. Qual a função da gasolina aditivada? Por conter um aditivo próprio, sua função é manter limpo o motor e evitar ou minimizar a formação de depósitos. E a gasolina premium? É um combustível com propriedades de octanagem (RON) superiores às que são encontradas na gasolina comum. É indicada para veículos que requeiram ou exijam combustível de maior octanagem, ou seja, automóveis esportivos, onde é especificado o seu uso no manual do fabricante.

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)