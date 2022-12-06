Vale a pena ter um carro elétrico? Veja vantagens e desvantagens

01

Recarga demorada

Ao contrário dos automóveis movidos a combustíveis fósseis, com os quais se enche um tanque em poucos minutos, os carros elétricos precisam de horas para uma carga completa, dependendo do modelo e da corrente disponível. Isso está relacionado ao fato de as baterias atuais exigirem que a recarga seja lenta para preservar a vida útil. No Brasil, os carros 100% elétricos costumam alcançar a carga máxima de quatro a oito horas de carregamento.

02

Investimento inicial

Apesar das opções de modelos elétricos crescerem cada vez mais no Brasil, os preços ainda estão fora da realidade da grande maioria da população. A tendência é que, ao longo dos anos, os carros elétricos passem a ter preços mais competitivos quando comparados aos modelos a combustão.

03

Autonomia

O carro elétrico não é capaz de armazenar tanta energia quanto um tanque de combustível, dado que a bateria possui uma menor densidade de energia do que um tanque. Para um veículo elétrico possuir a mesma autonomia de um a combustão, seria necessário usar baterias muito maiores, o que, por sua vez, aumentaria o peso do veículo e elevaria o consumo energético do carro.

04

Baterias

As baterias têm baixa capacidade de carga e durabilidade. Além do mais, os fabricantes determinam uma vida útil mínima de 10 anos ou 240 mil quilômetros para as baterias dos carros elétricos. O problema vem depois desse prazo: o valor médio do sistema de bateria é de R$ 30 mil, dependendo do modelo.

05

Baixa infraestrutura de recarga no Brasil