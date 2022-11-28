Gol Last Edition chega para se despedir do mercado por R$ 95.990

Gol Last Edition será vendido sem opcionais e com uma única opção de cor, a Vermelho Sunset Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen divulgou, na última semana, os valores da edição de despedida do Gol, a Last Edition. O compacto sai de cena e deixa o espaço para ser preenchido pelo irmão mais novo, o Polo Track, que também foi lançado este mês, como uma versão de entrada do hatch.

Com um lote limitado a 1.000 unidades (numeradas), a versão especial desse ícone nacional, chega ao mercado com diferenciais no design, nova e detalhes exclusivos, com alusão à história do hatch compacto, pelo preço de R$ 95.990, sem opcionais.

A cor selecionada será o Vermelho Sunset, herdada do Nivus e já presente no T-Cross e no Polo. Na dianteira, a grade superior recebeu detalhes preto piano, seguindo a linha de detalhes exclusivos, como as rodas de liga leve de 15 polegadas pintadas de preto brilhante e os adesivos nas portas com alusão à edição.

Na dianteira, a grade superior recebeu detalhes preto piano Crédito: Volkswagen/Divulgação

Na traseira, a nomenclatura “Gol Last Edition” traz a mesma fonte utilizada no Gol GT, protótipo construído pela Volkswagen para o Salão do Automóvel de 2018, além da faixa que interliga as lanternas traseiras, escurecidas exclusivamente para a última edição.

A coluna C ostenta o emblema que marca os 42 anos de produção do Gol, revivendo as clássicas rodas orbitais, equipadas pela primeira vez no Gol GTI, na década de 1990.

“São muitas histórias e edições do Gol, um carro que marcou a Volkswagen e a vida de muitas pessoas. Para se despedir de um modelo como esse não é uma tarefa fácil, todos do time se envolveram para trazer uma edição que ficasse na memória de quem já viveu uma história com o Gol. O Last Edition é o resultado de um trabalho bastante emocional e coletivo do Design da Volkswagen”, comenta o chefe de Design da Volkswagen na América do Sul, José Carlos Pavone.

Motorização e homenagem

Bancos são em tecido exclusivo que remete aos assentos Recaro, presentes no Gol GTI Crédito: Volkswagen/Divulgação

Sob o capô do Gol Last Edition está o já conhecido motor 1.0 MPI, que entrega 84 cv de potência e 10,3 kgfm de torque máximo, atrelado ao câmbio manual de cinco marchas.

Por dentro, a edição especial traz algumas homenagens às edições mais conhecidas do modelo. Como os bancos, que foram revestidos em tecido exclusivo que remete aos assentos Recaro que estavam presentes no Gol GTI, além do destaque em baixo relevo com o nome da edição e as costuras vermelhas.

Nas portas, foi aplicado tecido na parte central, replicando o material dos bancos. Completando o clima esportivo do interior, o teto foi revestido na cor preta, assim como as colunas A e B.

Volkswagen Gol Last Edition

A frente do motorista, a herança esportiva permanece no painel de instrumentos, com grafismo exclusivo para a Last Edition, além do volante multifuncional revestido em couro, que também recebeu costuras vermelhas.

No console central, o sistema multimídia com conexão Android Auto e Apple CarPlay. Ela fica logo abaixo do acabamento em estilo fibra de carbono, onde foi posicionada a placa da edição limitada com a numeração da unidade.

Vídeo especial

A Volkswagen ainda produziu um vídeo especial de despedida do Gol, tendo o jornalista Claudio Carsughi como convidado especial, que faz a narração. Ele realizou o primeiro teste jornalístico com o Gol em maio de 1980, quando foi lançado. E foi o último jornalista a testar o hatch em sua versão Last Edition. Ele também foi o primeiro profissional da imprensa a dirigir o Polo Track.

Confira o vídeo aqui:

Com informações da Volkswagen.

Ficha Técnica

Volkswagen Gol Last Edition