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Honda lança linhas 2023 da naked CB 650R e da esportiva CBR 650R

Nos dois modelos, o motor é o tetracilíndrico DOHC com 649 cm³ a gasolina, arrefecido a líquido, com 16 válvulas e bancada inclinada 30 graus à frente; a transmissão tem câmbio de 6 marchas
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

24 nov 2022 às 08:53

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 08:53

Os dois modelos da 650 contam com o motor tetracilíndrico de 88,4 cavalos e 6,13 kgfm
A naked CB 650R traz o conceito Neo Sports Café como grande referência de design Crédito: Honda/divulgação
Apresentada ao mercado brasileiro em 2019, a família 650 de motocicletas da Honda representa a porta de entrada no mundo das tetracilíndricas da marca japonesa. A naked CB 650R traz o conceito Neo Sports Café como grande referência de design e a esportiva CBR 650R investe em um estilo que remete à supersportiva CBR 1000RR-R Fireblade.
Ambas têm um desenho ao mesmo tempo clássico e temperado com pitadas de modernidade. Tecnicamente, tanto a CB 650R quanto a CBR 650R chegam inalteradas à versão 2023 – a única novidade é a cor verde fosco para a versão naked. Nos dez primeiros meses de 2022, a linha CB 650 vendeu 3.016 unidades no mercado brasileiro e foi a vigésima nona motocicleta mais emplacada do país.
Os dois modelos da 650 contam com o motor tetracilíndrico de 88,4 cavalos e 6,13 kgfm
A família 650 de motocicletas da Honda representa a porta de entrada no mundo das tetracilíndricas da marca japonesa Crédito: Honda/divulgação
Nos dois modelos, o motor é o tetracilíndrico DOHC com 649 cm³ a gasolina, arrefecido a líquido, com 16 válvulas e bancada inclinada 30 graus à frente. A transmissão tem câmbio de 6 marchas, embreagem assistida deslizante e sistema HSTC – Honda Selectable Torque Control –, que controla a rotação das rodas por meio de sensores de velocidade. A partida dos dois modelos é elétrica. A potência é de 88,4 cavalos a 11.500 rpm, enquanto o torque alcança 6,13 kgfm a 8 mil rpm.
Os dois modelos da 650 contam com o motor tetracilíndrico de 88,4 cavalos e 6,13 kgfm
A partida dos dois modelos é elétrica Crédito: Honda/divulgação
O chassi, também comum às duas, é um tubular de aço tipo Diamond. As suspensões, idênticas em ambas, trazem à frente a Showa SFF (Separated Function Fork) invertida. Atrás, um conjunto com mola-amortecedor regulável na pré-carga da mola em sete posições atua vinculado diretamente à balança de suspensão assimétrica.
Quanto aos freios, o sistema ABS de dois canais das duas motocicletas tem cálipers de quatro pistões de fixação radial que agem em discos dianteiros duplos tipo flutuante. O disco traseiro tem cáliper de pinça simples.
Os dois modelos vem com rodas de liga leve, cinco raios duplos em um tom metalizado de cobre e são calçadas com pneus de medida 120/70-ZR17 na dianteira e 180/55-ZR17 na traseira. O tanque de combustível tem capacidade para 15,4 litros.
Os dois modelos da 650 contam com o motor tetracilíndrico de 88,4 cavalos e 6,13 kgfm
A esportiva CBR 650R permanece sendo comercializada nas cores vermelho e cinza fosco Crédito: Honda/divulgação
A versão inspirada nas café racers – as motos customizadas das corridas clandestinas do Reino Unido das décadas de 50 e 60 – e a esportiva da família 650 estarão disponíveis em todas as concessionárias brasileiras da marca a partir de dezembro.
A naked CB 650R será oferecida em três cores – além da inédita verde fosco, permanecem as habituais vermelha perolizada e cinza metálica – e tem preço público sugerido de R$ 51.100. Já a esportiva CBR 650R permanece sendo comercializada nas cores vermelho e cinza fosco e tem preço de R$ 53.790. Os valores têm como base o Distrito Federal e não incluem despesas de frete e seguro. A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem.

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