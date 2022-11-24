Honda lança linhas 2023 da naked CB 650R e da esportiva CBR 650R

A naked CB 650R traz o conceito Neo Sports Café como grande referência de design Crédito: Honda/divulgação

Apresentada ao mercado brasileiro em 2019, a família 650 de motocicletas da Honda representa a porta de entrada no mundo das tetracilíndricas da marca japonesa. A naked CB 650R traz o conceito Neo Sports Café como grande referência de design e a esportiva CBR 650R investe em um estilo que remete à supersportiva CBR 1000RR-R Fireblade.

Ambas têm um desenho ao mesmo tempo clássico e temperado com pitadas de modernidade. Tecnicamente, tanto a CB 650R quanto a CBR 650R chegam inalteradas à versão 2023 – a única novidade é a cor verde fosco para a versão naked. Nos dez primeiros meses de 2022, a linha CB 650 vendeu 3.016 unidades no mercado brasileiro e foi a vigésima nona motocicleta mais emplacada do país.

A família 650 de motocicletas da Honda representa a porta de entrada no mundo das tetracilíndricas da marca japonesa Crédito: Honda/divulgação

Nos dois modelos, o motor é o tetracilíndrico DOHC com 649 cm³ a gasolina, arrefecido a líquido, com 16 válvulas e bancada inclinada 30 graus à frente. A transmissão tem câmbio de 6 marchas, embreagem assistida deslizante e sistema HSTC – Honda Selectable Torque Control –, que controla a rotação das rodas por meio de sensores de velocidade. A partida dos dois modelos é elétrica. A potência é de 88,4 cavalos a 11.500 rpm, enquanto o torque alcança 6,13 kgfm a 8 mil rpm.

A partida dos dois modelos é elétrica Crédito: Honda/divulgação

O chassi, também comum às duas, é um tubular de aço tipo Diamond. As suspensões, idênticas em ambas, trazem à frente a Showa SFF (Separated Function Fork) invertida. Atrás, um conjunto com mola-amortecedor regulável na pré-carga da mola em sete posições atua vinculado diretamente à balança de suspensão assimétrica.

Quanto aos freios, o sistema ABS de dois canais das duas motocicletas tem cálipers de quatro pistões de fixação radial que agem em discos dianteiros duplos tipo flutuante. O disco traseiro tem cáliper de pinça simples.

Os dois modelos vem com rodas de liga leve, cinco raios duplos em um tom metalizado de cobre e são calçadas com pneus de medida 120/70-ZR17 na dianteira e 180/55-ZR17 na traseira. O tanque de combustível tem capacidade para 15,4 litros.

A esportiva CBR 650R permanece sendo comercializada nas cores vermelho e cinza fosco Crédito: Honda/divulgação

A versão inspirada nas café racers – as motos customizadas das corridas clandestinas do Reino Unido das décadas de 50 e 60 – e a esportiva da família 650 estarão disponíveis em todas as concessionárias brasileiras da marca a partir de dezembro.